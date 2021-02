Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam giảm mạnh

Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng ôtô đạt 551 triệu USD trong tháng 1/2021 với khoảng 6.000 chiếc, trị giá 191 triệu USD. Lượng xe ôtô nhập khẩu về Việt Nam giảm hơn nửa về lượng và giảm gần một nửa về trị giá so với tháng trước đó.

Trong khi đó, số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 12/ 2020, lượng ôtô nhập khẩu về nước đạt 12.690 chiếc, trị giá 308 triệu USD. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, sự sụt giảm của lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào tháng đầu năm không phải vấn đề đáng lo ngại, bởi lẽ cùng kỳ năm ngoái, lượng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng giảm sút mạnh.

Số liệu thực tế ghi nhận vào thời điểm tháng 1/2020, lượng xe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam chỉ đạt 3.900 chiếc, trị giá 106 triệu USD. Do đó, nếu so sánh thì kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc vào đầu năm nay vẫn tăng 32,8% về lượng và tăng 58,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.