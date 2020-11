Có nên mua Mercedes-Benz C300 AMG 2013 chỉ 695 triệu ở Sài Gòn?

Có nhiều “cửa” để người mua sở hữu một chiếc xe Đức đã qua sử dụng với già chỉ vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, không phải cũng đủ can đảm để “đụng” vào những chiếc Đức đời sâu và có tuổi đời rất cũ. Chính vì vậy, chiếc Mercedes-Benz C300 AMG đời 2013, mã W204 facelift này là lựa chọn không thể bỏ qua dành cho những ai đang muốn chơi xe Đức và không muốn chơi xe đời quá sâu. Mẫu xe sang Mercedes-Benz C300 AMG cũ này đang được chào bán với khoảng 695 triệu đồng, ngang một chiếc Hyundai Elantra 2.0 mới. Đằng sau những đặc điểm nổi trội của xe Đức như cảm giác lái “thật”, chính xác, vận hành đầm chắc, độ an toàn cao, bên cạnh sở hữu một chiếc xe thương hiệu xe sang trọng mang đến bộ mặt cho chủ nhân. Phiên bản C300 AMG đời cuối thế hệ W204 được đánh dấu là mẫu xe cuối cùng của dòng C-Class lắp động cơ xăng V6 dung tích 3.0L hút khí tự nhiên, mạnh mẽ, bền bỉ và đáng tin cậy. Khi hiện tại, C300 AMG thế hệ mới đã chuyển sang sử dụng động cơ 4cyl 2.0L tăng áp. Nói xa hơn, xe Đức hiện tại đã “tạm biệt” những khối động cơ V6 mà thay thế bằng động cơ 4 và 6 cyl thẳng hàng dùng tăng áp và thậm chí tích hợp công nghệ lai mild-hybrid. Chính vì thế, đối với những ai yêu thích những cổ máy hút khí tự nhiên thuần của Đức, C300 đời này là một sự lựa chọn. C300 AMG sử dụng động cơ V6 dung tích 3.0L (N/A) cho công suất tối đa 231 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300Nm tại dải vòng tua từ 2.500 – 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 7 cấp (7G-Tronic). Hệ thống treo thích ứng (Agility Control) sử dụng trên xe với bộ điều khiển thông minh tự động điều chỉnh độ cứng để phù hợp với điều kiện hoạt động, giúp tăng sự ổn định, vững chắc tạo nên yếu tố hấp dẫn khi vận hành cho C300. Mặc dù đã bước sang thế hệ mới, nhưng phong cách thiết kế cứng cáp mạnh mẽ của C-Class thế hệ cũ (W204) vẫn được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, phiên bản C300 AMG Avantgarde còn sở hữu gói ngoại thất thể thao AMG mang đầy sức hấp dẫn và cho cảm giác không hề lỗi thời. Cùng với động cơ, thiết kế chính là thế mạnh giúp chiếc C300 này trở nên đáng sở hữu và hấp dẫn hơn nhiều so với lựa chọn xe sedan hạng C phổ thông của Nhật/Hàn trong cùng một tầm giá. Nhìn chung, Mercedes-Benz C300 AMG đời cũ là một lựa chọn khá lý tưởng dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe sedan để phục vụ cho gia đình với số tiền 700 triệu đồng. Tất nhiên, lựa chọn chơi xe sang đời cũ người mua nên phải dự trù một khoản chi phí để dành cho việc bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng (đến hạn) để xe vận hành ổn định và tin cậy hơn. Chi phí dự trù để chăm sóc xe thấp hoặc cao còn phụ thuộc vào độ “chất” của xe. Là dòng xe sang, Mercedes-Benz đã mang những vật liệu cao cấp lên C300 AMG, thiết kế hài hoà đơn giản và định hình nó bằng một phong cách thể thao khó lẫn vào đâu. Đặc biệt, đây là đời cuối của xe “Mẹc” mang nội thất kiểu truyền thống với đồng hồ analog, nhiều nút bấm, màn hình nhỏ,… trước khi hãng xe Đức bước sang “kỹ nguyên số” như ngày nay với màn hình cỡ lớn. Tương tự như ngoại thất, các “tín đồ” yêu xe luôn dành một tình cảm đặc biệt cho nội thất mang phong cách cũ này, thậm chí có nhiều tay lái vẫn tìm về xe Đức cũ để chơi vì bản thân họ không “du nhập” được những cái mới. Options “đồ chơi” C300 liệt kê ra cũng rất bình thường đối với xe ngày nay như: Ghế chỉnh điện, bọc da, cửa sổ trời, điều hoà tự động, màn hình 8 inch giải trí và hơn thế nữa. Tương tự như ngoại thất, các “tín đồ” yêu xe luôn dành một tình cảm đặc biệt cho nội thất mang phong cách cũ này, thậm chí có nhiều tay lái vẫn tìm về xe Đức cũ để chơi vì bản thân họ không “du nhập” được những cái mới. Options “đồ chơi” C300 liệt kê ra cũng rất bình thường đối với xe ngày nay như: Ghế chỉnh điện, bọc da, cửa sổ trời, điều hoà tự động, màn hình 8 inch giải trí và hơn thế nữa. Video: Đánh giá Mercedes-Benz C-Class đời 2013.

