Mercedes-Benz E200 chạy 2 năm "bay" 400 triệu ở Hà Nội

Trên thị trường xe cũ, những mẫu xe sang thương hiệu Đức đã qua sử dụng thường mất giá khá nhiều so với xe Nhật. Tuy nhiên, với những chiếc sedan hạng sang tầm trung như Mercedes-Benz E200 đời 2017 trong bài viết này lại khác. Mặc dù chạy tới hơn 2 năm, nhưng mức bán lại của nó vẫn khá cao so với mặt bằng chung hiện nay. Ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam từ tháng 10/2016 mẫu xe sang Mercedes-Benz E 200 là sự tổng hòa của 3 yếu tố: sự thời thượng, cá tính lịch lãm và chất thể thao. Giống như nhiều mẫu Mercedes đời mới khác, thuộc dòng E-Calss và được thiết kế theo ngôn ngữ Sensual Purity, chiếc xe mang nhiều nét tương đồng với các dòng S-Class và C-Class cũng hãng. Chi tiết ấn tượng nhất của E200 là cụm đèn trước với các dải sáng ban ngày LED nằm song song với nhau, chia tách 2 đèn pha/cốt dạng thấu kính projector để gợi thiết kế "mắt kép" đặc trưng của các thế hệ trước. Tùy từng phiên bản, E-Class sẽ có "bộ mặt" khác nhau với bản E200 sử dụng cản trước khác biệt và lưới tản nhiệt truyền thống của Mercedes, để tạo ấn tượng về sự sang trọng. E200 sở hữu trục cơ sở và chiều dài tổng thể lần lượt dài hơn 65 mm và 43 mm so với mẫu xe tiền nhiệm. Được "chấp bút" từ ngôn ngữ Sensual Purity, chiếc xe sở hữu nắp ca-pô kéo dài, khoang hành khách đẩy về phía sau cùng thiết kế vòm cửa dạng coupé không thể nhầm lẫn giúp nó sang trọng hơn so với các đối thủ cùng dòng. Dựa trên ngôn ngữ Sensual Purity trứ danh, khoang nội thất của E200 hướng đến một không gian mở nhờ việc bố trí thông minh các cụm điều khiển và sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ, hợp kim nhôm. Một lần nữa, thiết kế nội thất của xe lại gợi nhớ về dòng sedan cao cấp nhất hiện nay của Mercedes là S-Class. Đáng chú ý là bảng đồng hồ kỹ thuật số với sự kết hợp của hai màn hình hiển thị chất lượng cao kích thước 12,3 inch. Thiết kế này giúp bảng điều khiển trung tâm tinh gọn và hiện đại hơn, đồng thời mang lại cảm giác mở rộng về 2 bên cho hành khách. Người lái có thể lựa chọn 3 chủ đề hiển thị khác nhau cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm ‘Cổ điển’, ‘Thể thao’ và ‘Hiện đại’. Xe cũng sở hữu hệ thống đèn viền với 64 màu sắc khác nhau với khả năng điều chỉnh trực tiếp trên thang màu. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz E200 đời 2017 sử dụng động cơ tăng áp 2.0l 4 xi-lanh thẳng hàng, dẫn động cầu sau và hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Động cơ này đạt công suất 184 mã lực/300 Nm, thời gian tăng tốc 0-100 km/h đạt 7,7 giây cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu xe này là 5,9 - 6,3 lít/100 km. Trang bị an toàn của xe bao gồm; hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot tích hợp Camera lùi hoặc Camera 360; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist) cùng 9 túi khí an toàn; hệ thống đèn full-LED. Đặc biệt, tính năng PRE-SAFE Sound... Khi mới ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2017, giá xe Mercedes-Benz E200 là 2,099 tỷ đồng và được lắp ráp trong nước. Chiếc xe trong bài viết này hiện đang được chào giá khoảng 1,6 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 400 triệu so với khi mua mới. Theo chủ nhân cho biết, chiếc xe này vẫn còn bảo hành chính hãng tới năm 2021. Video: CHi tiết Mercedes E200 2017 hoàn toàn mới tại Việt Nam.

Trên thị trường xe cũ, những mẫu xe sang thương hiệu Đức đã qua sử dụng thường mất giá khá nhiều so với xe Nhật. Tuy nhiên, với những chiếc sedan hạng sang tầm trung như Mercedes-Benz E200 đời 2017 trong bài viết này lại khác. Mặc dù chạy tới hơn 2 năm, nhưng mức bán lại của nó vẫn khá cao so với mặt bằng chung hiện nay. Ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam từ tháng 10/2016 mẫu xe sang Mercedes-Benz E 200 là sự tổng hòa của 3 yếu tố: sự thời thượng, cá tính lịch lãm và chất thể thao. Giống như nhiều mẫu Mercedes đời mới khác, thuộc dòng E-Calss và được thiết kế theo ngôn ngữ Sensual Purity, chiếc xe mang nhiều nét tương đồng với các dòng S-Class và C-Class cũng hãng. Chi tiết ấn tượng nhất của E200 là cụm đèn trước với các dải sáng ban ngày LED nằm song song với nhau, chia tách 2 đèn pha/cốt dạng thấu kính projector để gợi thiết kế "mắt kép" đặc trưng của các thế hệ trước. Tùy từng phiên bản, E-Class sẽ có "bộ mặt" khác nhau với bản E200 sử dụng cản trước khác biệt và lưới tản nhiệt truyền thống của Mercedes, để tạo ấn tượng về sự sang trọng. E200 sở hữu trục cơ sở và chiều dài tổng thể lần lượt dài hơn 65 mm và 43 mm so với mẫu xe tiền nhiệm. Được "chấp bút" từ ngôn ngữ Sensual Purity, chiếc xe sở hữu nắp ca-pô kéo dài, khoang hành khách đẩy về phía sau cùng thiết kế vòm cửa dạng coupé không thể nhầm lẫn giúp nó sang trọng hơn so với các đối thủ cùng dòng. Dựa trên ngôn ngữ Sensual Purity trứ danh, khoang nội thất của E200 hướng đến một không gian mở nhờ việc bố trí thông minh các cụm điều khiển và sử dụng các vật liệu cao cấp như da, gỗ, hợp kim nhôm. Một lần nữa, thiết kế nội thất của xe lại gợi nhớ về dòng sedan cao cấp nhất hiện nay của Mercedes là S-Class. Đáng chú ý là bảng đồng hồ kỹ thuật số với sự kết hợp của hai màn hình hiển thị chất lượng cao kích thước 12,3 inch. Thiết kế này giúp bảng điều khiển trung tâm tinh gọn và hiện đại hơn, đồng thời mang lại cảm giác mở rộng về 2 bên cho hành khách. Người lái có thể lựa chọn 3 chủ đề hiển thị khác nhau cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, bao gồm ‘Cổ điển’, ‘Thể thao’ và ‘Hiện đại’. Xe cũng sở hữu hệ thống đèn viền với 64 màu sắc khác nhau với khả năng điều chỉnh trực tiếp trên thang màu. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz E200 đời 2017 sử dụng động cơ tăng áp 2.0l 4 xi-lanh thẳng hàng, dẫn động cầu sau và hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Động cơ này đạt công suất 184 mã lực/300 Nm, thời gian tăng tốc 0-100 km/h đạt 7,7 giây cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của mẫu xe này là 5,9 - 6,3 lít/100 km. Trang bị an toàn của xe bao gồm; hỗ trợ đỗ xe tự động Parking Pilot tích hợp Camera lùi hoặc Camera 360; ATTENTION ASSIST; ESP Curve Dynamic Assist; Crosswind Assist; phanh tay điều khiển điện với chức năng nhả phanh thông minh; hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill-Start Assist) cùng 9 túi khí an toàn; hệ thống đèn full-LED. Đặc biệt, tính năng PRE-SAFE Sound... Khi mới ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2017, giá xe Mercedes-Benz E200 là 2,099 tỷ đồng và được lắp ráp trong nước. Chiếc xe trong bài viết này hiện đang được chào giá khoảng 1,6 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 400 triệu so với khi mua mới. Theo chủ nhân cho biết, chiếc xe này vẫn còn bảo hành chính hãng tới năm 2021. Video: CHi tiết Mercedes E200 2017 hoàn toàn mới tại Việt Nam.