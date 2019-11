Hyundai đang bán xe vượt Toyota - người Việt đang “cuồng” xe Hàn?

Nếu như vài năm trước, thương hiệu ôtô đình đám Nhật Bản được xem là sự lựa chọn số 1 của người tiêu dùng Việt với những cái tên như Toyota Vios, Camry hay Innova... Ở thời điểm đó, doanh số Toyota liên tục khuấy đảo thị trường. Tuy nhiên, khoảng hơn một năm trở lại đây, "gió đã đổi chiều" bởi những mẫu xe ôtô Hyundai của TC Motor.

Theo thống kê bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), bắt đầu công khai doanh số bán hàng từ tháng 6/2018, TC Motor với các mẫu xe Hyundai liên tục vượt mặt Toyota về số xe bán ra hàng tháng.

Trong suốt 4 tháng của năm 2019 vừa qua thì có tới 3 tháng liên tiếp doanh số của Hyundai nhỉnh hơn Toyota.

So sánh kết quả kinh doanh của 2 thương hiệu Hyundai và Toyota từ đầu năm 2019, có thể thấy trong suốt 4 tháng qua thì có tới 3 tháng liên tiếp doanh số của Hyundai nhỉnh hơn Toyota. Cụ thể háng 8/2019, Toyota Việt Nam cho biết hãng bán được 5.066 xe, trong khi TC Motor bán được 5.368 chiếc Hyundai, vượt 300 xe so với đối thủ. Đến tháng 9 doanh số xe Hyundai bán ra tăng gần gấp rưỡi so với tháng trước, đạt 7.681 xe.

Mới đây nhất là doanh số bán xe tháng 10, TC Motor bán ra tới 7,737 xe, cộng dồn 63,210 xe trong 10 tháng đầu năm 2019. Còn "đối thủ" Toyota bán ra thị trường Việt Nam với tổng doanh số trong tháng 10 là 7.216 xe (không bao gồm xe Lexus) Lexus), giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cả hai ông lớn đều có những sản phẩm đinh, có thể mang lại doanh số lớn, tạo thế lực trong mỗi phân khúc. Tuy vậy, Toyota đang phải phụ thuộc vào dòng xe CKD của mình. Cụ thể trong tháng 10 vừa qua xe CKD chiếm 62% doanh số của Toyota Việt Nam (TMV) với 4.475 xe. Cụ thể, Toyota Vios đạt doanh số bán 2.317 xe giảm 6%, Corolla Altis chỉ bán được 73 xe, giảm 80% và Innova đạt 1.077 xe, chỉ giảm nhẹ 4.5% so với cùng kỳ năm 2018.

Định hướng của TC Motor đang phù hợp với chính sách của Chính phủ hơn khi lắp ráp toàn bộ các sản phẩm của mình tại Việt Nam.

Hyundai ít phụ thuộc vào một sản phẩm tiêu điểm của mình hơn so với các đối thủ. Tháng 10 vừa qua - Accent tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của TC Motor với 1,977 xe bán ra, đạt 15,564 xe cộng dồn. Đứng thứ 2 là mẫu xe Grand i10 với 1,705 xe, cộng dồn 10 tháng đạt 14,387 xe. Santa Fe trong tháng 10 cũng tăng trưởng 22.9%, đạt 888 xe, cộng dồn 7,479 xe.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, hãng nào có nhiều sản phẩm tiềm năng ngang nhau sẽ có nhiều cách để đánh chiếm thị trường hơn chính là lợi thế và TC Moto đã và đang làm được điều đó. Tuy nhiên, điều khiến Toyota phải dè chừng với đối thủ là định hướng kinh doanh của TC Motor đang phù hợp với chính sách của Chính phủ hơn. TC Motor lắp ráp toàn bộ các sản phẩm, trong khi Toyota vẫn có một số xe nhập như Camry, Rush, Avanza, Wigo, 2 phiên bản của Fortuner và sắp tới có thể sắp tới là cả Altis.

Xe Toyota hiện vẫn khá bảo thủ trong thiết kế, nó cũng giống như nhiều mẫu xe Nhật được nhập khẩu về Việt Nam hiện nay thường là bản thiếu, bị cắt bớt các trang bị đáng tiền khi về nước.

Kết cả kinh doanh của hai thương hiệu lớn Nhật và Hàn tại thị trường Việt Nam cũng ảnh hưởng không nhỏ bởi mẫu mã và công nghệ. Theo nhiều người tiêu dùng đánh giá, Hyundai hiện đang có các dòng sản phẩm đa dạng hơn, tuỳ chọn cũng như công nghệ mới hơn so với các mẫu xe Toyota hiện nay. Anh C. Đức, một người dùng tại Hải Phòng cho hay; "Hiện tại tôi đang sở hữu chiếc xe giá rẻ Hyudnai Grand i10 có mức giá rẻ hơn Toyota Wigo. Mặc dù cùng phân khúc nhưng trang bị tiện nghi lại nhỉnh hơn, đáng chú ý nhất là việc bản đồ định vị Việt Nam , hệ thống này còn được tích hợp các thông tin hữu ích như điểm dịch vụ Hyundai 3S trên cả nước, dịch vụ ăn uống, giải trí,... tạo nên những giá trị sử dụng rất riêng dành cho khách hàng. ".

"Xe Toyota hiện vẫn khá bảo thủ trong thiết kế, nó cũng giống như nhiều mẫu xe Nhật được nhập khẩu về Việt Nam hiện nay thường là bản thiếu, bị cắt bớt các trang bị đáng tiền khi về nước. Ngoài ra thiết kế của thương hiệu này tại thị trường Việt cũng khá già so với các đối thủ. Xe Hyundai lắp ráp tại Việt Nam nhưng vẫn khá đầy đủ trang bị giúp người dùng cảm nhận và tiếp cận sản phẩm tốt hơn." Chị Út Hạnh tại Hà Nội cho hay.

Hiện tại Toyota đã có Camry 2019 nhập khẩu, TC Motor chỉ còn thiếu phân khúc sedan hạng D với mẫu Sonata. Nếu mẫu xe Sonata 2020 mới được lắp ráp và phân phối tại Việt Nam, nhiều khả năng TC Motor còn vượt xa Toyota về doanh số trong những tháng tới để kết thúc năm 2019 với vị thế hoàn toàn khác.