“Mục sở thị” Jaecoo J5 EV - SUV điện như Range Rover Evoque

Tập đoàn Chery đã mang hàng loạt mẫu xe đến Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2025. Trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ là mẫu xe điện Jaecoo J5 EV 2025 mới. Mẫu SUV cỡ nhỏ này đã được công bố vào tháng 10/2024 nhưng phiên bản chạy điện thì hoàn toàn mới. Jaecoo J5 EV chạy điện dự kiến giữ nguyên kích thước so với phiên bản dùng động cơ đốt trong. Nếu đúng như vậy, xe sẽ sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Với kích thước này, xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ B. Jaecoo J5 EV có diện mạo khác biệt đáng kể so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, ít nhất là ở phần đầu xe. Tại đây, lưới tản nhiệt thác nước đặc trưng của xe Jaecoo đã biến mất, thay vào đó là một dải trong suốt đi kèm dòng chữ "Jaecoo", nối liền với cụm đèn pha hình chữ nhật thanh mảnh, tạo nên một diện mạo tối giản nhưng hiện đại. Phía dưới, mẫu SUV điện này sở hữu hốc hút gió hình chữ nhật cỡ lớn với các tấm ốp đục lỗ, sơn cùng màu thân xe, kết hợp với khe hút gió nhỏ đơn giản. Có thể thấy sự thay đổi mới mẻ so với xu hướng thiết kế xe ngày càng hầm hố hiện nay qua Jaecoo J5 EV. Tuy nhiên, Jaecoo J5 EV vẫn có thiết kế tổng thể mang phong cách giống SUV hạng sang Range Rover Evoque với nắp ca-pô kiểu vỏ sò, đường dập gân đơn giản bên sườn, dải đèn hậu LED chạy ngang, cánh gió đuôi lớn và bộ khuếch tán màu đen. Không giống các mẫu xe Jaecoo khác, J5 EV sử dụng tay nắm cửa truyền thống thay vì loại ẩn vào thân xe. Cột A không được sơn đen giúp xe trông không quá giống các mẫu SUV nhà Land Rover. B ên trong Jaecoo J5 EV là khoang nội thất tối giản với mặt táp-lô kiểu thác nước, tích hợp màn hình thông tin giải trí 13,2 inch nằm dọc và vô lăng dùng chung với người anh em Omoda C9. Xe có rất ít nút bấm vật lý, chỉ có 3 nút điều khiển chế độ lái, đèn cảnh báo và khóa cửa. Điều này giúp giải phóng không gian cho cụm điều khiển trung tâm, giúp hãng Chery bố trí 2 sạc điện thoại thông minh, 2 giá để cốc và một ngăn chứa đồ mở bên dưới. Jaecoo quảng cáo J5 EV là một mẫu SUV "thân thiện với thú cưng". Để làm được điều này, xe được trang bị ghế ngồi mở rộng giúp thú cưng thoải mái hơn, bộ lọc không khí mạnh mẽ để hút lông thú, hệ thống điều hòa thông minh và thiết bị kháng khuẩn giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Hãng cũng sẽ cung cấp những phụ kiện như thiết bị cho ăn và bậc lên xuống dành cho thú cưng nhỏ. Ngoài ra, J5 EV còn được thiết kế phù hợp với các hoạt động ngoài trời với khả năng kéo lên tới 1.250 kg, giá nóc có trọng tải 75 kg, cổng sạc, móc treo hành lý trong cốp và đèn cắm trại đa năng. Cửa sổ trời toàn cảnh có diện tích 1,45 m² của xe được khẳng định là lớn nhất trong phân khúc. Điểm thú vị là Jaecoo J5 EV có hệ truyền động hoàn toàn khác so với đàn anh J6. Trong khi J6 có tùy chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh thì J5 EV chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Xe được trang bị 1 mô-tơ điện có công suất tối đa 211 mã lực (155 kW) và mô-men xoắn cực đại 288 Nm, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây. Dù là mẫu xe nhỏ hơn và có dung lượng pin thấp hơn J6, chỉ dừng ở mức 60,9 kWh, nhưng Jaecoo J5 EV lại sở hữu phạm vi hoạt động 470 km theo chuẩn NEDC, vượt xa con số 426 km của đàn anh. xét theo chuẩn WLTP thực tế hơn, phạm vi hoạt động của J5 EV có thể đạt khoảng 400 km, trong khi J6 dẫn động cầu sau chỉ đạt 371 km. Jaecoo J5 EV được dự đoán dùng pin lithium-sắt-photphat (LFP) có tên Blade của hãng BYD. Hiện thời điểm bán ra và giá xe Jaecoo J5 EV 2025 tại thị trường Thái Lan chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ ra mắt thị trường Malaysia vào quý IV năm nay hoặc đầu năm 2026. Nhiều khả năng xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Shah Alam, Malaysia, cùng các mẫu Jaecoo khác để hưởng ưu đãi thuế trong vài năm tới. Ngoài Indonesia, Thái Lan và Malaysia, Jaecoo J5 EV có thể cũng được bán tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết SUV điện Jaecoo J5 EV 2025 mới

Tập đoàn Chery đã mang hàng loạt mẫu xe đến Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2025. Trong đó, đáng chú ý nhất có lẽ là mẫu xe điện Jaecoo J5 EV 2025 mới. Mẫu SUV cỡ nhỏ này đã được công bố vào tháng 10/2024 nhưng phiên bản chạy điện thì hoàn toàn mới. Jaecoo J5 EV chạy điện dự kiến giữ nguyên kích thước so với phiên bản dùng động cơ đốt trong. Nếu đúng như vậy, xe sẽ sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Với kích thước này, xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ B. Jaecoo J5 EV có diện mạo khác biệt đáng kể so với phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, ít nhất là ở phần đầu xe. Tại đây, lưới tản nhiệt thác nước đặc trưng của xe Jaecoo đã biến mất, thay vào đó là một dải trong suốt đi kèm dòng chữ "Jaecoo", nối liền với cụm đèn pha hình chữ nhật thanh mảnh, tạo nên một diện mạo tối giản nhưng hiện đại. Phía dưới, mẫu SUV điện này sở hữu hốc hút gió hình chữ nhật cỡ lớn với các tấm ốp đục lỗ, sơn cùng màu thân xe, kết hợp với khe hút gió nhỏ đơn giản. Có thể thấy sự thay đổi mới mẻ so với xu hướng thiết kế xe ngày càng hầm hố hiện nay qua Jaecoo J5 EV. Tuy nhiên, Jaecoo J5 EV vẫn có thiết kế tổng thể mang phong cách giống SUV hạng sang Range Rover Evoque với nắp ca-pô kiểu vỏ sò, đường dập gân đơn giản bên sườn, dải đèn hậu LED chạy ngang, cánh gió đuôi lớn và bộ khuếch tán màu đen. Không giống các mẫu xe Jaecoo khác, J5 EV sử dụng tay nắm cửa truyền thống thay vì loại ẩn vào thân xe. Cột A không được sơn đen giúp xe trông không quá giống các mẫu SUV nhà Land Rover. B ên trong Jaecoo J5 EV là khoang nội thất tối giản với mặt táp-lô kiểu thác nước, tích hợp màn hình thông tin giải trí 13,2 inch nằm dọc và vô lăng dùng chung với người anh em Omoda C9. Xe có rất ít nút bấm vật lý, chỉ có 3 nút điều khiển chế độ lái, đèn cảnh báo và khóa cửa. Điều này giúp giải phóng không gian cho cụm điều khiển trung tâm, giúp hãng Chery bố trí 2 sạc điện thoại thông minh, 2 giá để cốc và một ngăn chứa đồ mở bên dưới. Jaecoo quảng cáo J5 EV là một mẫu SUV "thân thiện với thú cưng". Để làm được điều này, xe được trang bị ghế ngồi mở rộng giúp thú cưng thoải mái hơn, bộ lọc không khí mạnh mẽ để hút lông thú, hệ thống điều hòa thông minh và thiết bị kháng khuẩn giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Hãng cũng sẽ cung cấp những phụ kiện như thiết bị cho ăn và bậc lên xuống dành cho thú cưng nhỏ. Ngoài ra, J5 EV còn được thiết kế phù hợp với các hoạt động ngoài trời với khả năng kéo lên tới 1.250 kg, giá nóc có trọng tải 75 kg, cổng sạc, móc treo hành lý trong cốp và đèn cắm trại đa năng. Cửa sổ trời toàn cảnh có diện tích 1,45 m² của xe được khẳng định là lớn nhất trong phân khúc. Điểm thú vị là Jaecoo J5 EV có hệ truyền động hoàn toàn khác so với đàn anh J6. Trong khi J6 có tùy chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh thì J5 EV chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước. Xe được trang bị 1 mô-tơ điện có công suất tối đa 211 mã lực (155 kW) và mô-men xoắn cực đại 288 Nm, cho phép tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,7 giây. Dù là mẫu xe nhỏ hơn và có dung lượng pin thấp hơn J6, chỉ dừng ở mức 60,9 kWh, nhưng Jaecoo J5 EV lại sở hữu phạm vi hoạt động 470 km theo chuẩn NEDC, vượt xa con số 426 km của đàn anh. xét theo chuẩn WLTP thực tế hơn, phạm vi hoạt động của J5 EV có thể đạt khoảng 400 km, trong khi J6 dẫn động cầu sau chỉ đạt 371 km. Jaecoo J5 EV được dự đoán dùng pin lithium-sắt-photphat (LFP) có tên Blade của hãng BYD. Hiện thời điểm bán ra và giá xe Jaecoo J5 EV 2025 tại thị trường Thái Lan chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ ra mắt thị trường Malaysia vào quý IV năm nay hoặc đầu năm 2026. Nhiều khả năng xe sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Shah Alam, Malaysia, cùng các mẫu Jaecoo khác để hưởng ưu đãi thuế trong vài năm tới. Ngoài Indonesia, Thái Lan và Malaysia, Jaecoo J5 EV có thể cũng được bán tại Việt Nam. Video: Xem chi tiết SUV điện Jaecoo J5 EV 2025 mới