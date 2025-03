Volvo XC90 2025 từ 3,53 tỷ tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) năm nay, thương hiệu Volvo của Thụy Điển đã thu hút sự quan tâm nhờ màn ra mắt mẫu SUV hạng sang Volvo XC90 2025 mới. Trước đó, phiên bản nâng cấp của mẫu xe này mới được giới thiệu tại thị trường quốc tế vào hồi tháng 11/2024. Tại Thái Lan, mức giá xe Volvo XC90 2025 chỉ có 1 phiên bản duy nhất được phân phối là T8 AWD Ultra lên đến 4,69 triệu Baht (tương đương 3,53 tỷ đồng). Nhiều khả năng xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia nơi hãng Volvo đặt nhà máy ở Shah Alam. Dù chỉ là phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ hai ra mắt từ năm 2014 nhưng mẫu xe SUV Volvo XC90 2025 đã được thay đổi thiết kế khá đáng kể, đặc biệt ở phần đầu xe. Xe được trang bị lưới tản nhiệt mới với logo Iron Mark kèm thanh crôm chéo giờ đây có họa tiết đan xen tương tự một số mẫu ô tô BMW mới. Trong khi đó, cản trước được làm lại với hốc hút gió trung tâm lớn hơn và khe gió nhỏ hơn ở hai góc, mang đến vẻ ngoài hiện đại hơn. Riêng đèn giữ nguyên thiết kế nhưng tối màu hơn, tạo cảm giác tinh tế. Bên trong, nội thất của Volvo XC90 2025 có nhiều cải tiến nhỏ để tăng tính tiện dụng, ví dụ như thêm hộc đựng cốc thứ ba trên cụm điều khiển trung tâm. Tiếp đến là sạc điện thoại không dây Qi được dời lên phía trước để thuận tiện hơn cho người lái. Trong khi đó, chất liệu ốp nội thất được làm từ vật liệu tái chế thân thiện với môi trường. Điểm nhấn lớn nhất bên trong xe chính là màn hình cảm ứng trung tâm nằm dọc với kích thước 11,2 inch mới, nổi bật hơn so với bản cũ. Màn hình này có mật độ điểm ảnh cao hơn 21% và chạy giao diện mới nhất lấy từ Volvo EX90 và EX30. Màn hình này có ứng dụng Google Maps làm trung tâm, thanh điều khiển nhạc và điện thoại cố định bên dưới. Thêm vào đó là các nút tắt giúp truy cập nhanh hệ thống lái của xe. Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV hạng sang này sở hữu trang bị tiêu chuẩn khá đầy đủ với đèn pha LED ma trận Mâm hợp kim 20 inch 5 chấu kép, cửa cốp đóng/mở điện rảnh tay, nội thất bọc da Nappa/ốp gỗ tro xám, cần số pha lê Orrefors, ghế chỉnh điện/sưởi/làm mát, ghế lái nhớ vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 4 vùng với cửa gió dành cho hàng ghế thứ 3 Màn hình hiển thị thông tin kính lái (HUD), bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins 19 loa, công suất 1.410 W, sạc không dây Qi vẫn có mặt và hệ thống treo khí nén thích ứng. Không hổ danh là một mẫu xe Volvo, XC90 2025 cũng có gói an toàn toàn diện, gồm 8 túi khí (có cả túi khí đầu gối người lái và túi khí trung tâm), hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng/khởi động, cảnh báo điểm mù với tính năng tránh va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau với phanh tự động, hỗ trợ đỗ xe, đèn pha thích ứng,... Nằm bên dưới nắp ca-pô của Volvo XC90 2025 là hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) với động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với mô-tơ điện mạnh 145 mã lực/309 Nm và hộp số tự động 8 cấp. nhiên, động cơ xăng đã được tinh chỉnh, giờ đây cho công suất tối đa 310 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại dải tua máy 3.000 - 4.800 vòng/phút. Tổng công suất của hệ thống động cơ trên giảm nhẹ xuống còn 455 mã lực nhưng vẫn giúp mẫu SUV nặng 2,3 tấn này tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,4 giây. Dung lượng pin vẫn là 18,8 kWh trong khi phạm vi chạy bằng điện chỉ đạt từ 63 - 71 km, thấp hơn đáng kể so với BMW X5 xDrive50e (110 km). Thời gian sạc đầy pin bằng bộ sạc chậm AC 6,4 kW rơi vào khoảng 3 giờ. Sau Thái Lan, mẫu SUV hạng sang 7 chỗ này sẽ chính thức được giới thiệu tại thị trường Malaysia vào ngày 10/4, cùng với người anh em chạy hoàn toàn bằng điện Volvo EX90. Tuy nhiên, tại Malaysia, mẫu xe này dự kiến sẽ có giá thấp hơn, chỉ khoảng 2,59 tỷ đồng. Video: Volvo XC90 2025 vừa trình làng có gì hay?

