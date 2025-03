GAC Aion UT giá chỉ 369 triệu đồng, "đối thủ" mới của BYD Dolphin

BYD Dolphin sắp gặp phải sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường Thái Lan với sự xuất hiện của đối thủ đồng hương GAC Aion UT 2025 mới. Mẫu xe hatchback thuần điện cỡ nhỏ này vừa được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2025 và hiện đã nhận cọc tại xứ sở Chùa Vàng với hai phiên bản Tiêu chuẩn và Cao cấp. Theo tạp chí Headlightmag của Thái Lan, mức giá xe GAC Aion UT 2025 bán ra ước tính khởi điểm từ khoảng 490.000 Baht (khoảng 369 triệu đồng) trong thời gian ưu đãi, sau đó sẽ tăng lên 510.000 Baht (384 triệu đồng). Mức giá này thấp hơn đáng kể so với phiên bản Standard Range tiêu chuẩn của Dolphin mặc dù mẫu xe nhà BYD hiện đang được giảm giá tạm thời còn 499.900 Baht (377 triệu đồng) trong khuôn khổ triển lãm BIMS 2025. Tại thị trường Trung Quốc, GAC Aion UT chạy điện chỉ có hai tùy chọn pin với dung lượng 34,9 kWh và 44,2 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động lần lượt là 330 km và 420 km theo chu trình thử nghiệm CLTC không mấy chính xác. Trong khi đó, xe tại Thái Lan sẽ được nâng cấp dung lượng pin lên 50 kWh cho bản Tiêu chuẩn và 60 kWh cho bản Cao cấp nhằm cải thiện phạm vi hoạt động. Cả hai đều sử dụng công nghệ pin lithium-sắt-photphat (LFP) của GAC. Chiến lược này tương tự cách BYD làm với Dolphin khi bổ sung pin dung lượng lớn hơn cho thị trường toàn cầu. Dù ở thị trường nào, GAC Aion UT cũng dùng mô-tơ điện nằm trên cầu trước, tạo ra công suất tối đa 136 mã lực (100 kW) và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Hiện chưa có thông tin chính thức về phạm vi hoạt động của GAC Aion UT ở thị trường Thái Lan nhưng có thể sẽ tương đương BYD Dolphin, tức là khoảng 340 km ở bản Tiêu chuẩn và 427 km ở bản Cao cấp theo chu trình thử nghiệm WLTP thực tế hơn. GAC cũng tuyên bố Aion UT có thể sạc nhanh DC từ 30% lên 80% trong 24 phút. GAC Aion UT có kích thước khá tương đồng với BYD Dolphin, bao gồm chiều dài 4.270 mm, chiều rộng 1.850 mm và chiều cao 1.575 mm. So với đối thủ, xe ngắn hơn 30 mm, rộng hơn 80 mm và cao hơn 5 mm. Chiều dài cơ sở 2.750 mm của Aion UT lại nhỉnh hơn 50 mm so với BYD Dolphin. Về thiết kế, GAC Aion UT sở hữu phong cách khá giống BYD Dolphin với thân xe dạng hộp, đầu xe ngắn, mui xe vuốt dài và tay nắm cửa ẩn. Tuy nhiên, Aion UT trông bắt mắt hơn với đèn pha kéo ngược mượt mà về phía sau và đèn sương mù “ma trận” 4 điểm. Cột C sơn cùng màu thân xe tạo điểm nhấn cho khu vực bên sườn trong khi cụm đèn hậu lớn và cản sau màu đen tạo nên vẻ ngoài thể thao. Bản tiêu chuẩn dùng vành 16 inch trong khi bản cao cấp được trang bị mâm 17 inch. Bên trong xe, Aion UT được trang bị mặt táp-lô nằm ngang tối giản, màn hình cỡ lớn và cụm điều khiển trung tâm đặt cao, tương tự mẫu MPV cỡ nhỏ Y Plus đang bán ở Việt Nam. Các cửa gió điều hòa hình vuông đồng tâm gợi nhớ đến thiết kế của xe Citroen. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 14,6 inch dùng chung với Y Plus. Ngoài ra, xe còn còn có trợ lý giọng nói hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Thái, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, ghế trước có thể ngả phẳng và sạc không dây Qi. Bản Cao cấp có thêm ghế trước chỉnh điện/sưởi/làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp đóng/mở điện. Tất cả các phiên bản của mẫu ô tô điện Trung Quốc này đều hỗ trợ lái xe bán tự động cấp độ 2. Cuối cùng là các tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và phanh tự động khẩn cấp. Thương hiệu xe điện Aion của GAC hiện đã gia nhập thị trường Việt Nam với 2 mẫu ô tô là ES và Y Plus. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu GAC Aion UT cũng được đưa về bán tại Việt Nam trong tương lai. Video: Xem chi tiết xe điện GAC Aion UT 2025 của Trung Quốc.

