Avatr 06 chạy điện lộ hàng tại Trung Quốc từ 29.750 USD

Mẫu xe sedan Avatr 06 2025 chạy điện do liên doanh CATL, Changan và Huawei hợp tác sản xuất đã bắt đầu bán trước tại Trung Quốc. Giá khởi điểm là 215.900 nhân dân tệ (29.750 đô la).Mẫu xe sedan Avatr 06 2025 có sẵn với các biến thể hệ truyền động EREV và BEV. Chiếc xe này sẽ bắt đầu bán tại thị trường hàng xóm của Việt Nam vào tháng 4 năm nay. Mẫu xe sedan Avatr 06 do liên doanh CATL, Changan và Huawei hợp tác sản xuất đã bắt đầu bán trước tại Trung Quốc. Giá khởi điểm là 215.900 nhân dân tệ (29.750 đô la).Avatr 06 tại Trung Quốc có sẵn với các biến thể hệ truyền động EREV và BEV. Chiếc xe này sẽ bắt đầu bán tại thị trường hàng xóm của Việt Nam vào tháng 4 năm nay. Avatr là liên doanh giữa Changan và CATL, trong khi đó Huawei đóng vai trò là nhà cung cấp chính của liên doanh này. Được định vị là một thương hiệu cao cấp, Avatr đã trải qua tình trạng bán hàng không mấy khả quan tại Trung Quốc. Tổng doanh số bán hàng từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2025 đạt 91.265 chiếc. Đây là một con số thấp đối với một thị trường khổng lồ tại Trung Quốc. Dòng xe hiện tại của thương hiệu này bao gồm ba mẫu xe: SUV fastback 11, xe liftback 12 và xe crossover 07, sedan Avatr 06 là xe thứ 4 của thương hiệu này. Avatr 06 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu với đèn chạy LED đặc trưng và đường viền bóng bẩy. Chiếc xe có chắn bùn điêu khắc rộng, tay nắm cửa có thể thu vào và camera tùy chọn thay cho gương chiếu hậu. Trên mui xe, Avatr 06 có cảm biến LiDAR. Chiếc sedan này tự hào có kích thước bao gồm chiều dài, chiều cao và chiều rộng lần lượt sẽ là 4.885 x 1.960 x 1.450 mm với chiều dài cơ sở 2.940 mm. Nội thất của Avatr 06 tích hợp màn hình lớn 35,4 inch trải dài qua bảng điều khiển trung tâm. Màn hình này đóng vai trò như một cụm đồng hồ. Màn hình chính của Avatr 06 có đường kính 15,6 inch. Màn hình camera quan sát bên hông nằm ở bảng điều khiển trung tâm. Do đó, người lái có thể theo dõi môi trường xung quanh mà không cần quay đầu. Các tính năng nội thất khác bao gồm 25 loa Meridian và ghế bọc Nappa. Avatr 06 BEV cơ bản có một động cơ điện duy nhất ở trục sau với công suất cực đại là 252 kW (338 mã lực). Ngoài ra còn có phiên bản 4WD với tổng công suất đầu ra là 440 kW (590 mã lực). Nhờ pin LFP 82 kWh, Avatr 06 có thể chạy tới 650 km chỉ với một lần sạc. Avatr 06 EREV có một động cơ điện duy nhất ở trục sau cho công suất 231 kW (310 mã lực). Dưới nắp ca-pô, xe có động cơ tăng áp 1,5 lít cho công suất 115 kW (154 mã lực). Biến thể này có hai tùy chọn pin LFP do CATL sản xuất cho công suất 31,7 – 45,06 kWh, phù hợp với phạm vi chạy điện 170 – 240 km. Một tính năng khác của Avatr 06 là hệ thống treo khí nén. Video: Xem chi tiết xe sedan Avatr 06 2025 chạy điện.

