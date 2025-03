FAW Bestune Pony - ôtô điện siêu rẻ từ 96 triệu đồng về Việt Nam

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin thị trường ôtô điện Việt Nam sắp chào đón một mẫu xe điện mini mới. Công ty Cổ phần Thái Bình Hưng Thịnh (Thái Hưng Corp) đã đăng tải hình ảnh dàn xe FAW Bestune Pony chạy điện xuất hiện tại nhà máy của công ty ở Thái Bình. Hình ảnh những chiếc ôtô điện FAW Bestune Pony xuất hiện tại Thái Bình làm dấy lên đồn đoán về kế hoạch phân phối mẫu xe này tại Việt Nam. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, giá xe FAW Bestune Pony có hai phiên bản với mức bán dao động từ 26.900 - 31.900 nhân dân tệ (tương đương 96 - 114 triệu đồng). Xe FAW Bestune Pony chạy điện có thiết kế nhỏ gọn với cấu hình 3 cửa, 4 chỗ ngồi, kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, trục cơ sở dài 1.953 mm. So với Wuling Mini EV, Pony nhỉnh hơn đôi chút về kích thước. Về vận hành, Bestune Pony sử dụng động cơ điện cho công suất 20 kW và mô-men xoắn 85 Nm, mang lại tốc độ tối đa 100 km/h - tương đương Wuling Mini EV. Mẫu xe điện mini cỡ nhỏ này có hai tùy chọn pin: bản 9,4 kWh cho quãng đường di chuyển 122 km và bản 13,9 kWh cho tầm vận hành 170 km (theo tiêu chuẩn CLTC). Khoang nội thất của Bestune Pony mang phong cách tối giản với màn hình kỹ thuật số 7 inch và không có bảng điều khiển trung tâm. Cần số truyền thống được thay bằng núm xoay trên bảng táp-lô. Khu vực phía trước ghế phụ tích hợp hệ thống giải trí cơ bản với radio, kết nối Bluetooth và cổng USB. Về trang bị an toàn, xe có dây đai an toàn, túi khí người lái, camera lùi hỗ trợ đỗ xe và cảnh báo áp suất lốp. Hệ thống treo gồm treo độc lập McPherson phía trước và treo đa liên kết độc lập phía sau. Việc đưa Bestune Pony về Việt Nam là một phần trong chiến lược phát triển xe điện của Thái Hưng Corp. Công ty này từng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Roding Mobility (Đức) vào tháng 7/2023, hướng tới nghiên cứu và phát triển các dòng xe điện cỡ nhỏ. Roding Mobility sẽ đóng vai trò tư vấn kỹ thuật, giám sát triển khai sản xuất, trong khi Thái Hưng đảm nhận việc lắp ráp tại Việt Nam. Giai đoạn đầu, Thái Hưng Corp tập trung vào xe điện đô thị (city car) theo tiêu chuẩn L7e châu Âu, với sản lượng dự kiến 6.000 xe trong ba năm đầu. Sau đó, công ty dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm xe điện hạng A. Nhà máy của Thái Hưng tại Thái Bình, với vốn đầu tư 9,5 triệu Euro (tương đương 254 tỷ đồng), có công suất lắp ráp 10.000 xe điện/năm. Bên cạnh đó, công ty đang nghiên cứu mở rộng Khu liên hợp xe điện Thái Hưng với quy mô từ 100 - 200 ha, dự kiến triển khai từ cuối năm 2025. Nếu hoàn thành, dự án có thể nâng sản lượng hàng năm lên 50.000 - 100.000 xe và tham gia sản xuất theo hợp đồng cho các thương hiệu xe điện khác, dự đoán cũng của Trung Quốc. Video: Giới thiệu xe mini điện FAW Bestune Pony 2025.

Gần đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin thị trường ôtô điện Việt Nam sắp chào đón một mẫu xe điện mini mới. Công ty Cổ phần Thái Bình Hưng Thịnh (Thái Hưng Corp) đã đăng tải hình ảnh dàn xe FAW Bestune Pony chạy điện xuất hiện tại nhà máy của công ty ở Thái Bình. Hình ảnh những chiếc ôtô điện FAW Bestune Pony xuất hiện tại Thái Bình làm dấy lên đồn đoán về kế hoạch phân phối mẫu xe này tại Việt Nam. Tại thị trường nội địa Trung Quốc, giá xe FAW Bestune Pony có hai phiên bản với mức bán dao động từ 26.900 - 31.900 nhân dân tệ (tương đương 96 - 114 triệu đồng). Xe FAW Bestune Pony chạy điện có thiết kế nhỏ gọn với cấu hình 3 cửa, 4 chỗ ngồi, kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, trục cơ sở dài 1.953 mm. So với Wuling Mini EV, Pony nhỉnh hơn đôi chút về kích thước. Về vận hành, Bestune Pony sử dụng động cơ điện cho công suất 20 kW và mô-men xoắn 85 Nm, mang lại tốc độ tối đa 100 km/h - tương đương Wuling Mini EV. Mẫu xe điện mini cỡ nhỏ này có hai tùy chọn pin: bản 9,4 kWh cho quãng đường di chuyển 122 km và bản 13,9 kWh cho tầm vận hành 170 km (theo tiêu chuẩn CLTC). Khoang nội thất của Bestune Pony mang phong cách tối giản với màn hình kỹ thuật số 7 inch và không có bảng điều khiển trung tâm. Cần số truyền thống được thay bằng núm xoay trên bảng táp-lô. Khu vực phía trước ghế phụ tích hợp hệ thống giải trí cơ bản với radio, kết nối Bluetooth và cổng USB. Về trang bị an toàn, xe có dây đai an toàn, túi khí người lái, camera lùi hỗ trợ đỗ xe và cảnh báo áp suất lốp. Hệ thống treo gồm treo độc lập McPherson phía trước và treo đa liên kết độc lập phía sau. Việc đưa Bestune Pony về Việt Nam là một phần trong chiến lược phát triển xe điện của Thái Hưng Corp. Công ty này từng ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Roding Mobility (Đức) vào tháng 7/2023, hướng tới nghiên cứu và phát triển các dòng xe điện cỡ nhỏ. Roding Mobility sẽ đóng vai trò tư vấn kỹ thuật, giám sát triển khai sản xuất, trong khi Thái Hưng đảm nhận việc lắp ráp tại Việt Nam. Giai đoạn đầu, Thái Hưng Corp tập trung vào xe điện đô thị (city car) theo tiêu chuẩn L7e châu Âu, với sản lượng dự kiến 6.000 xe trong ba năm đầu. Sau đó, công ty dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm xe điện hạng A. Nhà máy của Thái Hưng tại Thái Bình, với vốn đầu tư 9,5 triệu Euro (tương đương 254 tỷ đồng), có công suất lắp ráp 10.000 xe điện/năm. Bên cạnh đó, công ty đang nghiên cứu mở rộng Khu liên hợp xe điện Thái Hưng với quy mô từ 100 - 200 ha, dự kiến triển khai từ cuối năm 2025. Nếu hoàn thành, dự án có thể nâng sản lượng hàng năm lên 50.000 - 100.000 xe và tham gia sản xuất theo hợp đồng cho các thương hiệu xe điện khác, dự đoán cũng của Trung Quốc. Video: Giới thiệu xe mini điện FAW Bestune Pony 2025.