Trong năm tài chính 2023, tổng số lượng xe máy được bán ra bởi các thành viên trong Hiệp hội VAMM đạt khoảng 2,8 triệu xe, tăng 13,4% so với kỳ trước. Trong đó, doanh số bán hàng xe máy của Honda Việt Nam đạt mức 2.335.337 xe (Doanh số tháng 3/2023 đạt 156.404 xe), tăng 13,8% so với năm tài chính 2022. Như vậy, thị phần xe máy của HVN đạt khoảng 81,0% (tính trong VAMM), tăng 0,3% so với năm tài chính trước.

Honda Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu xe máy ra nước ngoài.

Bên cạnh việc tập trung vào hoạt động kinh doanh trong nước, HVN cũng nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu. Tổng sản lượng xuất khẩu xe máy nguyên chiếc (CBU) của HVN năm tài chính 2023 đạt 228.801 xe (Tháng 3/2023 đạt 21.199 xe). Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 402,2 triệu đô la Mỹ bao gồm cả xuất khẩu xe nguyên chiếc và phụ tùng, tăng 23,4% so với năm tài chính 2022.

Honda Việt Nam đã giới thiệu 21 mẫu xe và phiên bản mới có chút cải tiến, gồm cả xe máy phổ thông và xe phân khối lớn.