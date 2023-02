Doanh số xe máy Honda Việt Nam tháng 1/2023 giảm sâu

Theo công bố kết quả kinh doanh, trong tháng 1/2023 vừa qua, doanh số xe máy Honda Việt Nam đạt tổng cộng 222.545 chiếc, giảm 13,1% so với tháng trước và giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng này, Honda không công bố cụ thể doanh số của các mẫu xe bán chạy. Chỉ biết rằng, Honda Wave Alpha dẫn đầu doanh số của hãng, tuy nhiên mẫu xe này đã giảm 9% so với tháng trước và giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Wave Alpha là mẫu xe số bán chạy nhất của Honda Việt Nam. Honda Vision dẫn đầu ở mảng xe ga nhưng doanh số bán ra trong tháng 1/2023 cũng giảm 10,3% so với tháng trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Winner X duy trì thành tích số 1 ở dòng xe côn tay của Honda Việt Nam. Tuy nhiên, cũng giống như Honda Wave Alpha và Vision, mẫu xe này giảm 45% so với tháng 12/2022 và giảm 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Vision vẫn đứng đầu dòng sản phẩm xe tay ga của Honda Việt Nam.

Theo cập nhật mới nhất của thị trường xe máy hiện nay, Honda Vision và nhiều mẫu xe "hot" khác đã tăng giá bán sau Tết. Các đại lý giải thích nguyên nhân tăng giá trở lại là do nguồn cung hạn chế.

Trong tháng 1 đầu năm, sản lượng xe máy nói chung đều giảm mạnh do trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, từ đó tác động đến mức giá bán ra thị trường. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2023, cả nước sản xuất được 228.000 xe máy, giảm 35,5% so với tháng 12/2022 và giảm 32,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, một số mẫu xe "hot" có thể sẽ bị cháy hàng hoặc tăng giá.