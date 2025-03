Mercedes-AMG G63 "chủ tịch" giảm 1,5 tỷ, rẻ hơn cả xe cũ

Mới đây, Biker Vin Trần chia sẻ rằng anh dự định mua một chiếc Mercedes-AMG G63 đã qua sử dụng với giá hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong lúc tham khảo giá, anh bất ngờ được người quen tiết lộ rằng phiên bản Mercedes-AMG G63 chính hãng giảm giá chỉ còn 9,835 tỷ đồng, giảm mạnh 1,5 tỷ đồng so với giá niêm yết. Trong nhiều năm qua, mẫu xe SUV Mercedes-AMG G63 hạng sang luôn được giới chơi xe săn lùng nhờ khả năng giữ giá tốt. Trước đây, những chiếc xe đã qua sử dụng thường có giá cao hơn hoặc tương đương với xe mới do nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, với đợt giảm giá mạnh này, cuộc chơi đã thay đổi khi xe mới chính hãng trở nên hấp dẫn hơn. Theo hình ảnh do biker Vin Trần chia sẻ, giá công bố của Mercedes-AMG G63 là 11,335 tỷ đồng nhưng hiện tại hãng đã điều chỉnh xuống còn 9,835 tỷ đồng. Mức giá này bao gồm các loại thuế nhưng chưa tính chi phí lăn bánh và lệ phí trước bạ. Đây là con số hấp dẫn, thậm chí thấp hơn cả những chiếc xe đã qua sử dụng trên thị trường. Những chiếc Mercedes-AMG G63 giảm giá mạnh đợt này có ngoại thất màu đen, nội thất tông đen cùng các trang bị tiêu chuẩn. Mercedes-AMG G63 thế hệ mới được tái thiết kế với cản trước và các hốc hút gió rộng hơn, lưới tản nhiệt chữ nhật đặc trưng của dòng G-Glass với các nan được tạo hình lưới vuông, cụm đèn pha LED với bóng LED đặt giữa đèn định vị cũng đã được tích hợp vào bên trong cụm đèn pha không còn đặt rời như ở đời cũ, đèn xi nhan được bố trí bên trên capô. Hệ thống đèn pha LED High Performance sẽ là trang bị tiêu chuẩn, ngoài ra khách hàng có thể tùy chọn nâng cấp thành đèn pha Multi-beam LED hiện đại. Bên trong nội thất thực sự là một bước tiến vượt bậc của Mercedes G63 AMG, chất liệu da cao cấp được sử dụng nhiều hơn cũng như nhiều công nghệ hiện đại được tích hợp giúp người lái thoải mái tận tưởng chuyến đi kể cả khi on-road hay off-road. Màn hình đôi 12,3 inch là chi tiết thay đổi dễ nhận thấy nhất, hai màn hình này có nhiệm vụ hiển thị thông số kỹ thuật cũng như hệ thống thông tin giải trí Comand Online. Một cải tiến mới được đánh giá cao trên Mercedes G63 AMG là khoảng để chân hàng ghế sau nay được gia tăng thêm 152 mm so với phiên bản G63 trước đây. Đổi lại khoang hành lý có dung tích giảm đi đôi chút, nhưng dù sao nó vẫn rất rộng rãi nhờ thiết kế bánh dự phòng treo bên ngoài cửa sau. Xe được trang bị động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua 2.500 - 3.500 vòng/phút. Hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Được mệnh danh “vua địa hình” tính năng off-road không thể bỏ qua, Mercedes-AMG G63 được trang bị 3 chế độ off-road: Sand, Trail và Rock, 3 bộ khóa vi sai cùng tỉ số truyền cấp số chậm được cải thiện thành 2.93:1 so với 2.10:1 như trước nhằm cung cấp nhiều sức kéo hơn đến các bánh xe khi đi đường xấu. Với mức giá giảm sâu, Mercedes-AMG G63 chính hãng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn so với xe đã qua sử dụng. Đây là cơ hội hấp dẫn cho những tín đồ của dòng SUV hạng sang này, đặc biệt khi xe mới mang đến sự an tâm về bảo hành và chất lượng. Video: Mercedes-AMG G63 Edition 55 giá từ 12 tỷ tại Việt Nam

Mới đây, Biker Vin Trần chia sẻ rằng anh dự định mua một chiếc Mercedes-AMG G63 đã qua sử dụng với giá hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong lúc tham khảo giá, anh bất ngờ được người quen tiết lộ rằng phiên bản Mercedes-AMG G63 chính hãng giảm giá chỉ còn 9,835 tỷ đồng, giảm mạnh 1,5 tỷ đồng so với giá niêm yết. Trong nhiều năm qua, mẫu xe SUV Mercedes-AMG G63 hạng sang luôn được giới chơi xe săn lùng nhờ khả năng giữ giá tốt. Trước đây, những chiếc xe đã qua sử dụng thường có giá cao hơn hoặc tương đương với xe mới do nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, với đợt giảm giá mạnh này, cuộc chơi đã thay đổi khi xe mới chính hãng trở nên hấp dẫn hơn. Theo hình ảnh do biker Vin Trần chia sẻ, giá công bố của Mercedes-AMG G63 là 11,335 tỷ đồng nhưng hiện tại hãng đã điều chỉnh xuống còn 9,835 tỷ đồng. Mức giá này bao gồm các loại thuế nhưng chưa tính chi phí lăn bánh và lệ phí trước bạ. Đây là con số hấp dẫn, thậm chí thấp hơn cả những chiếc xe đã qua sử dụng trên thị trường. Những chiếc Mercedes-AMG G63 giảm giá mạnh đợt này có ngoại thất màu đen, nội thất tông đen cùng các trang bị tiêu chuẩn. Mercedes-AMG G63 thế hệ mới được tái thiết kế với cản trước và các hốc hút gió rộng hơn, lưới tản nhiệt chữ nhật đặc trưng của dòng G-Glass với các nan được tạo hình lưới vuông, cụm đèn pha LED với bóng LED đặt giữa đèn định vị cũng đã được tích hợp vào bên trong cụm đèn pha không còn đặt rời như ở đời cũ, đèn xi nhan được bố trí bên trên capô. Hệ thống đèn pha LED High Performance sẽ là trang bị tiêu chuẩn, ngoài ra khách hàng có thể tùy chọn nâng cấp thành đèn pha Multi-beam LED hiện đại. Bên trong nội thất thực sự là một bước tiến vượt bậc của Mercedes G63 AMG, chất liệu da cao cấp được sử dụng nhiều hơn cũng như nhiều công nghệ hiện đại được tích hợp giúp người lái thoải mái tận tưởng chuyến đi kể cả khi on-road hay off-road. Màn hình đôi 12,3 inch là chi tiết thay đổi dễ nhận thấy nhất, hai màn hình này có nhiệm vụ hiển thị thông số kỹ thuật cũng như hệ thống thông tin giải trí Comand Online. Một cải tiến mới được đánh giá cao trên Mercedes G63 AMG là khoảng để chân hàng ghế sau nay được gia tăng thêm 152 mm so với phiên bản G63 trước đây. Đổi lại khoang hành lý có dung tích giảm đi đôi chút, nhưng dù sao nó vẫn rất rộng rãi nhờ thiết kế bánh dự phòng treo bên ngoài cửa sau. Xe được trang bị động cơ xăng V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải tua 2.500 - 3.500 vòng/phút. Hộp số tự động AMG Speedshift Plus 9 cấp, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 220 km/h. Được mệnh danh “vua địa hình” tính năng off-road không thể bỏ qua, Mercedes-AMG G63 được trang bị 3 chế độ off-road: Sand, Trail và Rock, 3 bộ khóa vi sai cùng tỉ số truyền cấp số chậm được cải thiện thành 2.93:1 so với 2.10:1 như trước nhằm cung cấp nhiều sức kéo hơn đến các bánh xe khi đi đường xấu. Với mức giá giảm sâu, Mercedes-AMG G63 chính hãng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc hơn so với xe đã qua sử dụng. Đây là cơ hội hấp dẫn cho những tín đồ của dòng SUV hạng sang này, đặc biệt khi xe mới mang đến sự an tâm về bảo hành và chất lượng. Video: Mercedes-AMG G63 Edition 55 giá từ 12 tỷ tại Việt Nam