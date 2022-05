HVN công bố hoạt động kinh doanh ôtô, xe máy năm tài chính 2022

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố thông tin tổng kết hoạt động năm tài chính 2022 (từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022) và kế hoạch phát triển trong năm tài chính 2023 (Tháng 4/2022 đến tháng 3/2023). Kết thúc năm tài chính 2022, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với đó là những biến động riêng đối với thị trường ôtô và xe máy, HVN dù đối mặt với nhiều thách thức song cũng đã đạt được những thành công nhất định trên cả lĩnh vực kinh doanh ôtô và xe máy tại Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực cho xã hội. HVN cho biết sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các kế hoạch phát triển trong năm tài chính 2023.

Trong năm tài chính 2022, tổng doanh số bán hàng của Tập đoàn Honda bao gồm xe máy, ôtô và Sản phẩm máy động lực đạt khoảng 27,3 triệu sản phẩm mặc dù môi trường sản xuất tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức bởi sự thiếu hụt nguồn cung về linh kiện bán dẫn và sự trở lại của làn sóng COVID-19.

Doanh số bán hàng xe máy toàn cầu của tập đoàn Honda đạt 17 triệu xe, tăng 12,5% so với năm tài chính 2021. Doanh số bán hàng ôtô toàn cầu của tập đoàn Honda đạt gần 4,1 triệu xe, giảm 10,4% so với năm tài chính 2021 chủ yếu do thị trường Bắc Mỹ và Châu Á cũng như ảnh hưởng của việc thiếu hụt nguồn cung linh kiện bán dẫn.

Kết quả kinh doanh của Honda Việt Nam - Lĩnh vực xe máy

Tổng dung lượng thị trường Việt Nam năm tài chính 2022 đạt khoảng hơn 2,5 triệu xe, giảm 5,2% so với kỳ trước. Trong đó, doanh số bán hàng của HVN đạt mức hơn 2 triệu xe, giảm 2,7% so với năm tài chính 2021. Thị phần đạt khoảng 80%, tăng 2% so với năm tài chính trước. Trong năm tài chính 2023, HVN dự đoán dung lượng thị trường xe máy tiếp tục bị ảnh hưởng, đặc biệt là vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu dẫn tới những ảnh hưởng cho quá trình sản xuất - cung cấp sản phẩm của nhiều ngành hàng, trong đó có ngành Ôtô - Xe máy.

Kể từ tháng 4/2022, HVN đã phải đối mặt với sự sụt giảm sản lượng trung bình của một số mẫu xe tay ga sản xuất trong nước. Tình trạng này dự kiến sẽ tiếp tục trong các tháng tiếp theo khi hiện tại sản lượng tháng 5 và tháng 6 của một số mẫu xe tay ga sản xuất trong nước dự kiến sẽ giảm gần một nửa so với kế hoạch ban đầu. HVN cho biết đang nỗ lực đẩy mạnh các giải pháp để tối ưu hóa năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong thời gian sớm nhất.

Năm tài chính 2022, HVN đã giới thiệu 18 mẫu xe, trong đó có 07 mẫu xe và phiên bản hoàn toàn mới lần đầu được ra mắt chính hãng tại thị trường Việt Nam. Điểm nhấn về sản phẩm của HVN vẫn thuộc về dòng xe phổ thông bao gồm: xe số, xe ga và xe côn tay cỡ nhỏ. Việc liên tục cho ra mắt các mẫu xe được áp dụng các công nghệ hiện đại như động cơ thông minh thế hệ mới eSP+, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key, kết nối Bluetooth được nâng cao (SH150i; SH350i) và hệ thống chống bó cứng phanh ABS đã giúp hoàn thiện hơn các dải sản phẩm.

Trong số những mẫu xe máy Honda Việt Nam, phiên bản mới thuộc dòng xe phổ thông, có hai mẫu xe nổi bật được ra mắt là SH350i và LEAD 125cc. Phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ của HVN trong năm tài chính 2022 đánh dấu sự trình làng 2 mẫu xe là Honda CBR150R và Winner X. Mảng xe phân khối lớn của HVN cũng chào đón dòng xe hoàn toàn mới với Africa Twin, Gold Wing và Rebel 1100. Trong năm tài chính 2023, HVN cho biết sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều mẫu xe và phiên bản mới.

Bên cạnh đó, ở hoạt động kinh doanh xe máy, HVN còn phát triển nhiều hoạt động hấp dẫn cho các cộng đồng, hội nhóm như Liên Minh Winner, AB Crew và cộng đồng xe phân khối lớn. Năm qua, HVN vẫn tập trung phát triển hoạt động đua xe thể thao trong nước, đưa đội đua Honda Racing Vietnam là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại các giải đấu quốc tế.

Kết quả kinh doanh của Honda Việt Nam - Lĩnh vực ôtô

Trong năm tài chính 2022, trước tình hình thị trường ôtô Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID – 19, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, đặc biệt là việc ban hành chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô lắp ráp trong nước từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022. Nhờ tác động của các chính sách này, trong năm tài chính 2022, tổng dung lượng thị trường ôtô tại Việt Nam đạt hơn 427.000 xe, tăng trưởng 1% so với kỳ trước; trong đó, doanh số bán của mảng xe du lịch là gần 335.000 xe, giảm 0.5% so với kỳ trước.

Hoạt động kinh doanh ôtô trong kỳ của HVN có sự tăng trưởng trong Quý 3 và Quý 4 nhưng do chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, lại bị hạn chế về nguồn cung nên kết thúc năm tài chính 2022, doanh số bán hàng ô tô của HVN đạt hơn 24.000 xe, giảm gần 7% so với năm tài chính 2021.

Trong năm tài chính 2022, bên cạnh việc tiếp tục phân phối các mẫu xe ôtô Honda như; Brio, City, HR-V, CR-V, HVN còn cập nhật danh mục sản phẩm. Vào tháng 12/2021, HVN ra mắt Honda Accord phiên bản mới, với điểm nhấn là Honda SENSING – Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến. Tiếp đó, vào tháng 02/2022, HVN đã ra mắt Honda Civic thế hệ thứ 11 hoàn toàn mới với những cải tiến đột phá trong việc trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING và Ứng dụng kết nối thông minh Honda CONNECT - lần đầu tiên được giới thiệu đến khách hàng trong nước.

Các hoạt động đóng góp xã hội của HVN

Bên cạnh hoạt động kinh doanh chính ở mảng ôtô và xe máy, HVN cũng đã có những hoạt động đóng góp xã hội đáng chú ý trong năm tài chính 2022. Cụ thể, HVN đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi đại dịch COVID-19; Tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường theo định hướng “Ba Không” (KHÔNG phát thải CO2; KHÔNG có rủi ro năng lượng; KHÔNG có rủi ro trong sử dụng tài nguyên và thải bỏ chất thải). Triển khai phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện các hoạt động về bảo vệ môi trường.

An toàn giao thông cũng là lĩnh vực được HVN chú trọng. Công ty đã tăng cường các hoạt động đào tạo kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, nâng số lượng người được đào tạo lên đến 19,3 triệu người, tăng 5% so với năm tài chính 2021. Năm qua đánh dấu những nỗ lực của HVN trong việc phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông với chiến dịch “Cùng Honda chắp cánh tương lai”. Sau 07 năm triển khai, chương trình đã trao tặng gần 150 nghìn mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân trên toàn quốc. Bên cạnh đó, HVN đã hoàn thành chương trình giáo dục ATGT “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản “Vui Giao thông”- Mùa 2 trên truyền hình dành cho lứa tuổi mầm non từ 3 đến 5 tuổi. Ngoài ra, chương trình giáo dục về An toàn giao thông dành cho lứa tuổi mầm non được triển khai tới 1,5 triệu em nhỏ tại 23 tỉnh/thành phố.

Trong năm tài chính 2022, HVN còn tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục như: trao tặng Giải thưởng Honda cho sinh viên xuất sắc các trường đại học trên cả nước không chỉ trong lĩnh vực khoa học công nghệ mà còn các lĩnh vực khác, trao tặng xe ôtô và máy móc cho trường nghề tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Nguyên, Thái Bình & Hưng Yên nhằm hỗ trợ công cụ giảng dạy; Triển khai chương trình “Ngày hội trồng cây 2022 – Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”. Đặc biệt, HVN đã tài trợ cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam với hy vọng chung tay đóng góp vì sự phát triển của nền bóng đá nước nhà ngày một lớn mạnh, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.