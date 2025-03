Omoda C7 PHEV 2025 - CUV cỡ C "ăn xăng" chỉ 4,89 lít/100km

Tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok (BIMS) đang diễn ra, Omoda & Jaecoo vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe Omoda C7 2025 mới (tên gọi khác là Omoda 7), sau khoảng một năm được giới thiệu tại Trung Quốc. Omoda C7 là mẫu xe đầu tiên được thiết kế riêng bởi bộ đôi thương hiệu Omoda & Jaecoo chỉ dành cho thị trường quốc tế. Do đó, xe mang phong cách riêng với thiết kế tối giản. Về kích thước, mẫu xe SUV Omoda C7 có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.621 x 1.872 x 1.673 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với kích thước này, Omoda C7 nằm trong phân khúc SUV/CUV cỡ C, cùng với Honda CR-V và Hyundai Tucson. Về thiết kế, Omoda C7 mang phong cách hiện đại, điều này được thể hiện rõ ràng qua phần đầu xe được tạo hình mũi cá mập với cụm lưới tản nhiệt kiểu không viền giống với Lexus RX thế hệ mới. Bên cạnh đó là cụm đèn pha sắc sảo, mảnh mai và hốc gió trung tâm hình chữ nhật giống với “người anh em" Omoda E5. Nhìn ngang hông xe, Omoda C7 dùng tay nắm cửa kiểu truyền thống thay vì dạng ẩn vốn được ưa chuộng tại Trung Quốc. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim tuabin kích thước 20 inch. Đường viền cửa sổ lượng sóng và trụ D màu đen đều được mang từ Omoda 5 và C9, trong khi phần đuôi xe được trang bị đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng với hiệu ứng zig-zag độc đáo. Phong cách hiện đại tiếp tục được thể hiện phía bên trong khoang nội thất của mẫu SUV này. Trong đó, đáng chú ý là vô lăng được lấy cảm hứng từ tay cầm điều khiển PlayStation 5. Theo lý giải của nhà sản xuất, thiết kế này được nghiên cứu nhằm đem lại trải nghiệm thuận tiện và thú vị cho người lái. Bên cạnh đó, ghế ngồi của xe cũng được lấy cảm hứng từ ghế game thủ, được bọc bằng da bọc nubuck với các đường chỉ khâu chéo tạo cảm giác thể thao. Màn hình giải trí trung tâm của Omoda C7 có kích thước 15,6 inch, độ phân giải 2.5K và độ sáng 1.000 nit. Điểm đặc biệt của màn hình này là có thể trượt sang bên, trở thành màn hình dành cho người ngồi bên phụ. Một số tính năng ấn tượng khác bao gồm hệ thống nước hoa nội thất, dàn âm thanh Sony 12+2 loa và công nghệ khử tiếng ồn. Khung gầm của Omoda C7 được phát triển dựa trên Omoda 5 nhưng được nâng cấp hơn với hệ thống treo thủy lực đôi và phanh điện tử. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị tới 18 tính năng an toàn chủ động. Omoda C7 được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L kết hợp với mô-tơ điện và hệ thống pin. Hãng cho biết xe có thể di chuyển quãng đường tối đa 95 km ở chế độ thuần điện. Ở chế độ hybrid, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4,89 lít/100 km và quãng đường di chuyển tối đa là 1.250 km. Mức giá xe Omoda C7 PHEV 2025 hiện chưa được công bố chính thức tại Thái Lan cũng như Đông Nam Á. Dự đoán, mẫu xe này sẽ sớm về Việt Nam. Video: Xem chi tiết mẫu xe Omoda 7 của Trung Quốc.

