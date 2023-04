Sterra ES từ 680 triệu đồng, sạc 5 phút chạy 150km đấu Tesla Model 3

Vào hồi đầu tháng 4/2023, hãng xe Chery của Trung Quốc đã ra mắt một loạt thương hiệu con mới, một trong số đó có Sterra. Trên thực tế, Sterra trực thuộc thương hiệu con Exeed của hãng Chery và tập trung vào ô tô điện. Tham dự triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023, hãng Chery đã nhanh chóng giới thiệu những mẫu xe Sterra ES 2023 mới. Theo hãng Chery, mẫu xe Sterra ES chạy điện này đã sẵn sàng lên dây chuyền sản xuất thương mại. Do đó, phiên bản bán ra thị trường của Sterra ES dự kiến sẽ giữ nguyên thiết kế như xe được trưng bày trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023. Sterra ES là ôtô điện mang kiểu dáng sedan với kích thước khá lớn, bao gồm dài 4.950 mm, rộng 1.960 mm và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Được định vị trong phân khúc sedan thuần điện hạng trung, Sterra ES sẽ là đối thủ mới Tesla Model 3. Tương tự xu hướng chung của làng ô tô điện thế giới, Sterra ES cũng được thiết kế theo phong cách tối giản. Điểm nhấn trong thiết kế của mẫu xe này nằm ở dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đầu xe, ăn sâu vào bên trong cụm đèn pha mượt mà. Phía trên dải đèn LED định vị ban ngày còn có logo "Exceed". Đặc biệt, ở hai góc đầu xe còn có cụm đèn khá lớn, có thể hiển thị nhiều hình ảnh hoặc thông điệp. Trong khi đó, cản trước của xe đi kèm hốc gió trung tâm hẹp và sơn màu đen bóng. Nhìn bên sườn, Sterra ES khá thấp và không có nhiều đường dập gân. Thân xe có thiết kế liền lạc nhờ tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe. Trong khi đó, vành la-zăng có đường kính 21 inch với thiết kế đa chấu hình chữ "Y" và cùm phanh màu xanh dương thể thao. Đằng sau Sterra ES là dải đèn hậu LED nằm vắt ngang, gợi liên tưởng đến xe sang Porsche. Phía trên đèn hậu là cánh gió sau nối mượt mà với phần nóc, mang đến thiết kế fastback cho mẫu sedan thuần điện này. Cửa cốp đi kèm dòng chữ "Exeed" trong khi cản sau sơn màu đen bóng, trang trí bằng 2 nẹp hình chữ "L". Trên nóc của Sterra ES là cảm biến LiDAR nhằm phục vụ các tính năng an toàn và trợ lái. Ngoài ra, mẫu ô tô điện này còn được trang bị camera xung quanh xe. Bên trong Sterra ES là không gian nội thất bọc da với 2 màu trắng - xám thanh lịch. Trước mặt người lái là vô lăng 2 chấu với logo "Exeed" ở giữa, bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ và màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn đặt nổi trên mặt táp-lô. Trên cụm điều khiển trung tâm chỉ có 2 sạc điện thoại không dây và hộc đựng cốc có nắp che ốp gỗ. Khi có mặt trên thị trường, Sterra ES có cả phiên bản 1 mô-tơ điện và 2 mô-tơ điện. Trong tương lai, mẫu xe điện này có thể sẽ được trang bị thêm hệ thông đánh lái cầu sau và hệ thống treo khí nén. Hiện hãng Chery chưa công bố nhiều thông số kỹ thuật của mẫu sedan thuần điện này. Chỉ biết rằng, xe sở hữu thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3 giây và quãng đường di chuyển hơn 700 km sau một lần sạc pin nhờ cụm pin do CATL sản xuất. Với công nghệ sạc 800V, xe có thể chạy thêm 150 km sau 5 phút sạc hoặc 300 km sau 13 phút sạc. Dự kiến, Sterra ES sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Trung Quốc vào quý IV năm nay với giá bán khoảng 200.000 Nhân dân tệ (tương đương 680 triệu đồng). Với phiên bản có hệ thống treo khí nén, giá xe Sterra ES 2023 bán ra từ 250.000 Nhân dân tệ (850 triệu đồng). Video: Chi tiết xe sedan điện Sterra ES của Chery, đối thủ Tesla Model 3.

