Rồng Vàng là giải thưởng thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng từ năm 2001 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; áp dụng các giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động đóng góp xã hội, cộng đồng.

Tại Lễ Vinh danh năm nay, HVN nằm trong top 50 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng trưởng xanh & phát triển bền vững và đạt Giải thưởng Rồng Vàng do Ban Biên tập và độc giả của Tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn.

Honda Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 18.