Ford Ranger 2023 - "nhà vua" trở lại Việt Nam với nâng cấp triệt để

Ngay sau Everest, mẫu bán tải Ford Ranger 2023 thế hệ mới đã sớm được bán tại Việt Nam với 6 phiên bản, trong đó có 2 bản số sàn. Ở thế hệ mới được lắp ráp trong nước, hai bản số sàn là XL 4x4 và XLS 4x2 có giá 659 triệu và 665 triệu đồng. Bốn phiên bản còn lại đều trang bị số tự động, gồm XLS 4x2 AT giá 688 triệu đồng, XLS 4x4 AT giá 756 triệu đồng, XLT 4x4 AT giá 830 triệu đồng và Wildtrak 4x4 giá 965 triệu đồng.

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ra mắt Ranger 2023 thế hệ mới tại nhà máy Ford ở Hải Dương.

Bước sang thế hệ mới, Ford Ranger được đánh giá cao vì thay đổi hoàn toàn thiết kế mới bên ngoài. Mẫu bán tải này có đặc điểm nhận dạng tương tự Ford Everest ở mặt trước.

Ford Ranger 2023 mới tại Việt Nam mang phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ “đàn anh” F-150 với cụm đèn trước hình chữ C. Diện mạo chiếc bán tải bán chạy nhất Việt Nam vẫn tạo hình truyền thống mạnh mẽ và toát lên vẻ tự tin nhờ kích thước được mở rộng thêm 50mm. Riêng trên phiên bản Wildtrak, xe được trang bị đèn chiếu sáng LED ma trận lần đầu trong phân khúc, có khả năng tự động cân bằng góc chiếu sáng và điều chỉnh cường độ của chùm đèn pha.

Bà Pritika Maharaj - Giám đốc chương trình toàn cầu Ford Ranger và Everest.

Ở phần đuôi xe, điểm đáng chú ý nhất về mặt công năng của thiết kế chính là bậc lên xuống thùng xe ở cạnh ốp bánh sau. Điều này cực kỳ hữu ích cho việc tiếp cận thùng hàng, nhất là với những người không quá to cao.

Khung gầm Ford Ranger thế hệ mới đã được mở rộng khi tăng thêm 50mm ở cả chiều dài cơ sở và trục bánh xe so với phiên bản tiền nhiệm. Việc đẩy bánh xe lên phía trước giúp cải thiện góc tới, đồng thời hệ thống treo và trục bánh xe linh hoạt hơn cũng giúp cải thiện khả năng off-road. Điều này kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian và các chế độ lái có thể lựa chọn (lần đầu có trên Ranger), giúp xe di chuyển tốt hơn trên đường bằng và địa hình.

Bước sang thế hệ mới, Ford Ranger 2023 thế hệ mới được đánh giá cao vì thay đổi hoàn toàn thiết kế mới bên ngoài. Đáng chú ý, không gian của thùng xe trở nên rộng rãi và hữu dụng hơn nhờ việc tăng chiều rộng của chiếc xe thêm 50mm và đẩy giảm chấn sau ra bên ngoài. Thùng hàng giờ rộng hơn đủ để chứa được các thanh gỗ tấm hay pallet, và có thêm một bậc lên xuống nhỏ ở phía bên của thùng xe để mọi người dễ dàng tiếp cận thùng hàng.



Cửa thùng xe trang bị 2 hốc dùng để gắn ngàm kẹp giúp cố định vật liệu (như gỗ) khi cắt. Ngoài ra, ổ cắm điện trên thành thùng xe Ranger để khách hàng có thể cắm trực tiếp các thiết bị làm việc.

Bước sang thế hệ mới, Ford Ranger được đánh giá cao vì thay đổi hoàn toàn thiết kế mới bên ngoài.

Bên trong, mẫu xe bán tải Ford Ranger 2023 thế hệ mới tạo cảm giác khác biệt với các dòng bán tải khác khi thiết kế khoang lái đậm chất SUV: sang trọng và đầy tiện nghi.

Bệ điều khiển trung tâm nổi bật là màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn được đặt dọc, 12-inch (phiên bản Wildtrak) hoặc 10-inch (các phiên bản còn lại), đi kèm với hệ thống kết nối và giải trí SYNC®i 4. Các không gian chứa đồ thông minh và tính năng hữu ích cho khách hàng được tích hợp trên chiếc xe nhằm mang đến sự thuận tiện, thoải mái cho các hành khách.

Bên trong, Ford Ranger 2023 tạo cảm giác khác biệt với các dòng bán tải khác khi sở hữu khoang lái đậm chất SUV: sang trọng và đầy tiện nghi.

Không khó để tìm kiếm độ tiện ích trên Ford Ranger 2023. Bên cạnh sạc điện thoại nhanh không dây và thiết kế ghế được hỗ trợ nhiều hơn thì giá để cốc nước được bố trí ngay cửa gió điều hòa giúp giữ đồ uống của bạn ấm hoặc mát theo nhiệt độ không khí là những cải tiến nhỏ nhưng thực sự hữu dụng với khách hàng Ranger.

Điểm đáng lưu tâm trên Ford Ranger thế hệ mới chính là động cơ và hệ truyền động của xe đã được tinh chỉnh và nâng cấp lên một mức độ mới. Ford Ranger Wildtrak được trang bị động cơ Bi-Turbo 2.0L kết hợp với hộp số tự động SelectShift 10 cấp mang lại hiệu suất và sự tinh tế tuyệt vời. Các phiên bản còn lại trang bị động cơ 2.0L turbo đơn với hộp số 6 cấp tự động hoặc số sàn.

Ford Ranger Wildtrak trang bị động cơ Bi-Turbo 2.0L kết hợp với hộp số tự động SelectShift 10 cấp mang lại hiệu suất và sự tinh tế tuyệt vời.

Khả năng vận hành và tính năng an toàn của Ranger tiếp tục được kế thừa từ thế hệ trước và được cải tiến thêm. Tiêu biểu có thể kể đến hệ thống Kiểm soát tốc độ tự động thông minh kết hợp với hệ thống duy trì làn đường; Hệ thống hỗ trợ phanh khi lùi; Hệ thống cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp, Camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng và nhiều công nghệ an toàn khác.

Đặc biệt, trên Ford Ranger 2023 có sẵn hệ thống phanh sau va chạm sẽ tự động sử dụng một lực phanh vừa phải để ngăn xe tiếp tục di chuyển ngoài ý muốn sau va chạm, từ đó giảm nguy cơ xảy ra va chạm thứ cấp.

Ford Ranger 2023 được ra mắt tại Việt Nam với 6 phiên bản, giá tăng 19-31 triệu đồng nhưng bù lại có nhiều nâng cấp triệt để so với thế hệ cũ.

So với các đối thủ trong phân khúc bán tải ở Việt Nam, Ford Ranger thế hệ mới dù tăng giá nhẹ nhưng vẫn không quá cách biệt, nhất là lại sẵn nhiều công nghệ an toàn bậc nhất cùng thiết kế mới. Do đó, không có lý do gì để Ford Ranger từ bỏ “ngôi vua” thị phần bán tải ngay trong năm 2022 khi mà doanh số bán của thế hệ cũ hiện đã bỏ quá xa so với các đối thủ Nhật Bản.