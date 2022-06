Lái xe qua ngã tư thế nào cho an toàn?

Giao lộ thường là nơi xảy ra các vụ tai nạn, việc điều khiển xe qua ngã tư có thể nói là kỹ năng lái xe rất quan trọng, đặc biệt là ở Việt Nam.

Để tránh gặp phải các tai nạn đáng tiếc, dù lái ôtô hay xe máy, bạn cũng nên giảm tốc trước khi tới giao lộ. Kèm theo việc giảm tốc là quan sát xe chạy cắt ngang giao lộ, bên trái trước, bên phải sau, vì chiều xe đi từ bên trái sẽ tiếp cận xe của bạn trước. Chú ý quan sát thêm gương chiếu hậu nếu cần thiết.

Ở nhiều nước khi đi qua giao lộ, bạn cần dừng lại hẳn, quan sát rồi mới đi tiếp. Đây là cách hay để đảm bảo an toàn, vì xe chạy cắt ngang sẽ có thể quan sát thấy xe bạn từ xa, từ đó 2 xe sẽ dễ dàng tránh né nhau.

Sau khi có tầm quan sát tốt, bạn có thể tiếp tục di chuyển và vẫn chú ý các xe có thể xuất hiện bất ngờ. Nếu phát hiện một chiếc xe chạy với tốc độ cao qua giao lộ, rất có thể người lái xe đó không chú ý quan sát 2 bên và có thể không nhìn thấy bạn, tốt nhất hãy nhường cho chiếc xe này đi qua.

Nếu qua giao lộ là một chiếc xe đã giảm tốc, đây chắc chắn là một người lái xe có kinh nghiệm, bạn có thể lựa chọn nhường đường hoặc đi trước, tùy tình hình thực tế.

Ngã tư có đèn giao thông

Đèn xanh đi, đèn đỏ dừng lại, đây là những bài học giao thông đã được dạy từ tuổi mầm non. Tuy nhiên không phải ai cũng làm theo nguyên tắc cơ bản này. Và nếu xảy ra va chạm, dù bạn vượt đèn xanh, bạn cũng có thể bị xử phạt vì không chú ý quan sát. Vì vậy tốt nhất là hãy chọn giải pháp thật an toàn.

Nếu trước mặt bạn là đèn đỏ, tất nhiên phía trước bạn là nhiều phương tiện đang dừng, hãy dừng lại chờ đèn xanh. Chú ý tập trung nhìn đèn xanh để di chuyển ngay khi có thể, tránh gây ức chế cho phương tiện phía sau khi bạn “quên” xuất phát dù đèn xanh đã bật sáng.

Nếu bạn là xe đầu tiên xuất phát từ đèn xanh, đừng tăng tốc đột ngột, chú ý quan sát giao lộ, bên trái trước, bên phải sau, để chắc chắn không có chiếc xe nào vượt đèn đỏ lao vào bạn hoặc lao vào đầu xe bạn khiến tai nạn xảy ra.

Nếu có một vài chiếc xe xuất phát trước xe bạn từ đèn xanh, đây có lẽ là tình huống đơn giản nhất, hãy bám theo xe phía trước và quan sát 2 bên nếu cần. Thường thì các xe vượt đèn đỏ cũng sẽ không lao vào giữa dòng xe đang chạy đèn xanh với tốc độ cao, vì vậy tình huống này khá an toàn.

Nếu trước mặt bạn là đèn xanh còn khoảng 3 giây, hãy giảm tốc sớm và dừng lại chờ đèn đỏ. Nên sử dụng phanh để giảm tốc để xe phía sau biết rằng bạn đang chủ động dừng chờ đèn đỏ và tránh được va chạm từ phía sau. Đừng cố gắng vượt qua khi đèn xanh còn khoảng 3 giây, vì rất có thể ở chiều cắt ngang, nhiều chiếc xe đã xuất phát khi đèn đỏ của họ vẫn còn ở những giây cuối. Bạn có thể gặp va chạm giao thông, hoặc đơn giản là bị mắc kẹt giữa ngã tư khi xung đột giao thông xảy ra.

Luôn sẵn sàng phanh khi cần thiết để tránh va chạm bất ngờ, tuy nhiên nên hạn chế phanh gấp, vì xe phía sau có thể sẽ đâm vào đuôi xe bạn vì không kịp phản ứng. Hãy nhấp phanh cảnh báo xe phía sau, rồi sau đó mới phanh gấp. Tập luyện điều này không dễ dàng, nhưng trên thực tế, nếu bạn chịu khó quan sát 2 bên khi đi qua giao lộ, thì hiếm khi bạn phải phanh đột ngột.

Nên nhớ rằng kể cả bạn rất tuân thủ luật giao thông thì có thể bạn sẽ gặp một người vi phạm luật giao thông và gây ra tai nạn cho bạn. Vì vậy, hãy cảnh giác và sử dụng kỹ năng lái xe, kỹ năng phán đoán và thói quen quan sát xung quanh của bạn để hạn chế tối đa những va chạm khi chạy xe trên đường, đặc biệt là qua ngã tư, giao lộ.

