Ford Ranger 2023 bất ngờ “chốt giá” từ 659 triệu đồng tại Việt Nam

Phải tới 26/8/2022 mới chính thức ra mắt tại nhà máy Ford Hải Dương, nhưng mới đây Ford Ranger thế hệ mới đã bất ngờ được Ford Việt Nam chính thức công bố giá bán để chuẩn bị giao tới tay khách hàng Việt Nam vào cuối tháng 9/2022. Ý kiến đóng góp của khách hàng đóng vai trò rất quan trọng để tạo ra vẻ ngoài chắc chắn của Ranger thế hệ mới. Ford đã dành rất nhiều thời gian với khách hàng trên toàn cầu, tổ chức hơn 5.000 cuộc phỏng vấn và hàng chục buổi chia sẻ với khách hàng để hiểu được cách khách hàng sử dụng xe bán tải và điều mà họ mong muốn, kỳ vọng ở Ranger mới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ford Ranger 2023 mới có diện mạo mạnh mẽ và toát lên vẻ tự tin, với ngoại thất chia sẻ DNA thiết kế với các sản phẩm xe tải toàn cầu của Ford. Điểm nhấn ở ngoại thất bao gồm lưới tản nhiệt mới và cụm đèn pha chữ C đã trở thành thương hiệu ở đầu xe. Trong khi đó, các đường thiết kế tinh tế dọc thân xe kết hợp với các hộc bánh xe to bản hơn tạo cho Ranger một tổng thể vững chãi. Ranger 2023 sở hữu đèn pha LED ma trận ở phiên bản Wildtrak, có khả năng tự động cân bằng góc chiếu sáng và điều chỉnh cường độ của chùm đèn pha. Đuôi xe, đèn hậu được thiết kế hài hòa và tương đồng với đầu xe. Khung gầm xe đã được mở rộng khi tăng thêm 50mm ở cả chiều dài cơ sở và trục bánh xe so với phiên bản tiền nhiệm. Cấu trúc đầu xe được tạo hình bằng thủy lực không chỉ mở rộng không gian trong khoang động cơ mà còn tăng cường lưu thông khí qua hệ thống tản nhiệt, giúp nhiệt độ vận hành của xe luôn ở mức thấp ngay cả khi kéo hay tải nặng. Từ mong muốn của khách hàng về không gian buồng lái linh hoạt, hiện đại, phù hợp với cả công việc hay nhu cầu sử dụng của gia đình, đội ngũ Ford đã thiết kế Ranger mới trở thành không gian làm việc và giải trí lý tưởng, nơi có đủ các tính năng kết nối thông minh cùng nhiều tiện nghi hơn các thế hệ trước. Điểm nhấn tạo nên trải nghiệm kết nối của Ranger chính là màn hình cảm ứng cỡ lớn 12-inch (phiên bản Wildtrak) hoặc 10-inch (các phiên bản còn lại) đặt ở trung tâm, được kết nối với hệ thống SYNC®i 4 mới nhất của Ford. Màn hình này cũng được kết nối với hệ thống Camera 360 độ giúp việc đỗ xe trong không gian hẹp hay chinh phục những địa hình khó trở nên an toàn và thuận tiện hơn. Các không gian chứa đồ thông minh và tính năng hữu ích cho khách hàng được tích hợp trên chiếc xe Ranger mới nhằm mang đến sự thuận tiện, thoải mái cho các hành khách, tiêu biểu có thể kể đến hộc để điện thoại có sạc không dây, bên cạnh đó là hộp tựa tay cỡ lớn giữa xe có thể cất nhiều đồ đạc. Ford tập trung cải tiến khu vực thùng xe dễ tiếp cận hơn và tăng thêm không gian hữu dụng. Nhận thấy khách hàng gặp một số khó khăn và bất tiện trong việc tiếp cận với thùng xe, Ford đã tích hợp vào Ranger 2023 một bậc bước nhỏ vào phía sau của bánh xe sau, giúp khách hàng trèo lên hay bỏ đồ vào thùng xe một cách an toàn và dễ dàng hơn. Không gian của thùng xe trở nên rộng rãi và hữu dụng hơn nhờ việc tăng chiều rộng của chiếc xe thêm 50mm. Ranger được trang bị hệ thống quản lý hàng hóa mới với các vách để chia tách không gian thùng xe, cố định đồ vật với nhiều kích thước khác nhau. Các móc trên thành thùng được làm từ thép cứng để có thể chằng, buộc các đồ vật to và nặng. Các kỹ sư của Ford đã dành hàng nghìn giờ để phát triển và thử nghiệm các công nghệ, khả năng vận hành và tính năng an toàn ấn tượng trên Ranger 2023 như: Hệ thống kiểm soát tốc độ tự động thông minh kết hợp với Hệ thống Duy trì làn đường; Hệ thống phanh sau va chạm; hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo va chạm và Phanh khẩn cấp, Camera 360 độ và nhiều công nghệ an toàn khác... Tại Việt Nam, các phiên bản XL, XLS và XLT sử dụng động cơ diesel 2.0L Turbo đơn kết hợp với hộp số 6 cấp (tự động hoặc số sàn) mang lại công suất 170PS/ 3500rpm và mô men xoắn cực đại 405Nm/ 1750-2500rpm. Phiên bản Wildtrak sử dụng động cơ diesel 2.0L Turbo kép kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, mang lại công suất 210PS/ 3500 rpm và mô men xoắn cực đại 500Nm/ 1750-2000rpm. Ranger thế hệ mới tại Việt Nam có 6 phiên bản, với 8 màu sơn gồm: Bạc, Ghi Ánh Thép, Đen, Xanh Dương, Trắng, Nâu Ánh Kim, Đỏ Cam và Vàng Luxe (chỉ có ở bản Wildtrak). Những chiếc xe đầu tiên sẽ được giao tới tay khách hàng vào tuần thứ 4 của tháng 9/2022. (Giá sẽ tăng thêm 7 triệu đồng cho phiên bản Wildtrak màu Vàng Luxe hoặc Đỏ Cam).Giá xe Ford Ranger 2023 tại Việt Nam đã bao gồm VAT, cụ thể cho từng phiên bản như sau: RANGER XL 2.0L 4X4 MT: 659 triệu, RANGER XLS 2.0L 4X2 MT: 665 triệu, RANGER XLS 2.0L 4X2 AT: 688 triệu, RANGER XLS 2.0L 4X4 AT: 756 triệu, RANGER XLT 2.0L 4X4 AT: 830 triệu và RANGER WILDTRAK 2.0L AT 4X4: 965 triệu đồng. Video: Ford Ranger 2023 công bố giá bán tại Việt Nam.

