Duesenberg Model J 1932 giành giải “Best of Show” tại Pebble Beach

Bên cạnh những mẫu xe mới được ra mắt, sự kiện này còn là nơi hội tụ những mẫu xe cổ ấn tượng. Hơn hết, tuần lễ này sẽ không bao giờ có thể hoàn thành nếu không có một số giải thưởng như “Best of Show” và nó đã dành cho chiếc xe cổ Duesenberg Model J đời 1932 của Mỹ. Giành chiến thắng trong chương trình Pebble Beach Concours d’Elegance’s Best of Show năm nay chính là chiếc xe cổ Duesenberg J Figoni được sản xuất vào năm 1932 với thiết kế tuyệt đẹp. Ngoài ra đã có một chiếc Jaguar D-Type năm 1956 đã giành được giải thưởng The Quail Best of Show. Chiếc Duesenberg là chiếc xe đầu tiên của Mỹ giành được giải thưởng này kể từ năm 2013 khi chiếc Packard Twelve năm 1934 mang về danh hiệu cao quý nhất. Đây là chiếc xe thứ bảy của Mỹ giành chiến thắng tại Pebble Beach. Duesenberg đã phải cạnh tranh với 40 xe đến từ 18 quốc gia và 33 tiểu bang và Duesenberg đã cạnh tranh với những chiếc xe như Talbot-Lago T26 Grand Sport Stabilimenti Farina Cabriolet đời 1951, Duesenberg J Graber Cabriolet đời 1930 và Talbot-Lago T150C-SS Figoni & Falaschi Teardrop Coupe đời 1937. Lee Anderson Sr., chủ sở hữu của chiếc Duesenberg Model J 1932 hàng hiếm này cho biết: “Chúng tôi đã làm điều này trong nhiều năm và trước đây chiếc xe đã từng suýt giành chiến thắng. Sự kiện Pebble Beach Concours đã quyên góp được hơn 2,67 triệu USD cho tổ chức từ thiện trong năm nay, mang lại nguồn kinh phí cho hơn 95 tổ chức từ thiện địa phương ở Monterey County, California. Giải thưởng Best of Show tại The Quail, A Motorsports Gathering năm nay là một chiếc Jaguar D-Type 1959. Đây là một trong số hơn 200 chiếc tranh giải thưởng và chiếc xe này được chọn vì cấu tạo, thiết kế tuyệt vời, chú ý đến từng chi tiết, tay nghề và quá trình trùng tu mở rộng. Jaguar đã vô địch Le Man ba năm liên tiếp từ năm 1955 đến năm 1957 với mẫu xe đua D-Type. Những mẫu xe từng giành chiến thắng giải thưởng khác từ The Quail bao gồm một chiếc Alfa Romeo Giulietta Bertone Spirit Coupe 1958, một chiếc BMW M1 1980, một chiếc Citroen Squall Prototype 1959, và nhiều chiếc khác. Tuần lễ xe hơi Monterey cũng đã trở thành một sự kiện dành cho các nhà sản xuất ôtô, mang đến nhiều mẫu xe mới cho triển lãm năm nay. Video: Duesenberg Model J 1932 giành giải “Best of Show” tại Pebble Beach 2022.

