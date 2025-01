Doanh số xe máy Honda Việt Nam tăng trưởng, ôtô giảm mạnh

Video: Đánh giá SUV Honda CR-V thế hệ mới tại Việt Nam.

Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy và ôtô Honda trong tháng 12/2024 và cả năm 2024. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

Kết thúc tháng 12/2024, doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam (HVN) tăng 4,3% trong khi ôtô giảm tới 49% so với tháng trước.

Theo đó, doanh số bán xe máy trong tháng 12/2024 của HVN đạt 230.509 xe, tăng 4,3% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2024, thị phần xe máy của HVN trong năm 2024 đạt khoảng 80,9% (tính trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam – VAMM), giảm 2,09% so với năm 2023.