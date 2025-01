"Dương Lâm Đồng Nai" tặng cha VinFast VF7 từ 999 triệu đồng

Nam diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm, hay còn được biết đến với biệt danh "Dương Lâm Đồng Nai", vừa khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi tặng bố mình một chiếc VinFast VF7 chạy điện nhân dịp đầu năm mới. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ hình ảnh cùng lời nhắn gửi giản dị nhưng đầy ý nghĩa: "Hôm nay con tặng cha chiếc xe". Trước đó, hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm đi nhận xe VinFast VF7 đã làm dấy lên tin đồn rằng nam diễn viên lại tiếp tục tậu thêm một chiếc xe mới cho mình. Tuy nhiên, khi nam diễn viên chính thức tiết lộ sự thật trên trang cá nhân, cư dân mạng mới vỡ lẽ và không quên trêu rằng "anh mua xe cho bố mà cứ như mua cho mình vậy". Hành động tặng xe Vinfast VF7 cho Bố của Lê Dương Bảo Lâm nhận được sự ủng hộ và lời khen từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước việc nam diễn viên luôn dành sự quan tâm và trân trọng đến gia đình. Trước đó, vào năm 2021, anh cũng từng tặng mẹ một chiếc Hyundai Grand i10 nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, chứng minh sự tận tâm của mình trong việc "làm tròn chữ hiếu". Chiếc VinFast VF7 mà Lê Dương Bảo Lâm mua tặng bố thuộc phiên bản Plus, mức giá xe VinFast VF7 Plus chính hãng niêm yết ở mức từ 999 triệu đồng (không kèm pin) hoặc 1,199 tỷ đồng (kèm pin). Mặc dù chưa rõ anh lựa chọn gói pin nào, chiếc xe SUV điện Vinfast VF7 vẫn gây chú ý với màu sơn xám sang trọng. Sau khi ra mắt vào năm 2023, VinFast VF7 đã nhanh chóng trở thành mẫu xe quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2024, mẫu SUV này thắng lớn tại Car Choice Awards 2024, giành hai giải thưởng danh giá: "Xe dẫn đầu xu hướng" và "Đột phá thiết kế trên ôtô hiện đại". Vinfast VF7 được trang bị động cơ điện cho công suất tối đa 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây cũng là mẫu xe mạnh nhất trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam. Xe sở hữu bộ pin dung lượng 75,3 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 431 km mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP. Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật, bản Plus có thêm gói hỗ trợ lại (ADAS). Những tính năng của gói ADAS như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước,... VinFast VF7 cũng được trang bị tính năng cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ... Ngoài ra, hai phiên bản đều có trợ lý ảo với khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền. Về phần mình, diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm hiện đang sử dụng một chiếc sedan hạng sang cỡ trung Mercedes-Benz E300 AMG đời 2020 màu trắng với mức giá gần 3 tỷ đồng tại thời điểm mua. Video: Chủ xe Vinfast VF7 đánh giá chiêc xe mình mới tậu.

