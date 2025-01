Skoda Enyaq 2025 từ 1,1 tỷ đồng trình làng, chờ về Việt Nam

Skoda Enyaq 2025 mới sở hữu ngoại hình hiện đại, đầy mới mẻ. Phần đầu xe gây ấn tượng với 36 phân đoạn LED, tạo nên "khuôn mặt bốn mắt" đặc trưng của dòng SUV Skoda. Phía sau xe có cụm đèn hậu được nâng cấp với công nghệ LED hiện đại hơn, đi cùng đèn báo rẽ dạng động. Enyaq 2025 còn được trang bị bộ mâm đa chấu mới có kích thước từ 19 - 21 inch. Dù có thiết kế góc cạnh cùng bộ mâm lớn nhưng Enyaq 2025 lại có hệ số cản gió giảm đáng kể xuống còn 0,245 (so với 0,264 ở phiên bản cũ). Có được điều này là nhờ vào việc hãng xe Séc đã tối ưu hóa thiết kế mui xe, hốc gió và khoảng cách giữa lưới tản nhiệt và cản trước. Đặc biệt, phiên bản Enyaq Coupe còn có hệ số cản gió chỉ 0,229. Về nội thất, bên trong khoang cabin của Enyaq 2025 không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Ngoại trừ việc có vô lăng mới thì các tiện ích bên trong xe vẫn được giữ nguyên. Xe được trang bị: bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 13 inch, ô ở cửa, túi đựng điện thoại sau ghế, dụng cụ cạo băng/đo độ mòn lốp và mã QR trong cốp xe. Enyaq 2025 vẫn sử dụng nền tảng khung gầm MEB nhưng đã được tinh chỉnh về pin và động cơ nên các phiên bản của xe đều có sức mạnh vượt trội hơn. Phiên bản Enyaq 60 (pin 63 kWh) có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 309 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 8,1 giây, tốc độ tối đa đạt 160 km/h và phạm vi hoạt động là 431 km. Bản Enyaq 85 RWD (pin 82 kWh) sở hữu công suất lên đến 282 mã lực và mô-men xoắn 544 Nm, tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 6,7 giây. Skoda Enyaq 2025 thế hệ mới có khả năng di chuyển tối đa 578 km, thậm chí phiên bản Coupe còn đạt 587 km. Đối với phiên bản Enyaq 85x AWD (pin 82 kWh) được trang bị 2 mô tơ điện nhưng tốc độ tối đa vẫn giữ ở mức 180 km/h và quãng đường di chuyển lại ngắn hơn so với bản dẫn động cầu sau, với 534 km cho bản SUV và 537 km cho bản Coupe. Cả ba phiên bản của xe đều được trang bị sạc nhanh, có thể sạc từ 10 - 80% trong 24 - 28 phút. Về trang bị an toàn, Skoda Enyaq 2025 được trang bị thêm một số tính năng hỗ trợ lái xe mới như: hỗ trợ đỗ xe từ xa và “đỗ xe đã được huấn luyện”. Tính năng “đỗ xe đã được huấn luyện” cho phép xe “học” các cách tiếp cận đến 5 vị trí đỗ xe cụ thể trong phạm vi 50 mét, sau đó tự động đỗ vào các vị trí này qua ứng dụng. Tại thị trường Châu Âu, giá xe Skoda Enyaq 2025 được bán ra khoảng 44.000 Euro (hơn 1,1 tỷ đồng). Vào hồi tháng 10/2024, Skoda Enyaq phiên bản cũ từng được giới thiệu tại triển lãm VMS ở Việt Nam và nhận được khá nhiều sự quan tâm của người dùng. Dự kiến, trong thời gian tới xe sẽ được lắp ráp tại Việt Nam, nhiều khả năng sẽ là phiên bản mới nhất. Video: Giới thiệu Skoda Enyaq & Enyaq Coupé 2025.

