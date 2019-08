Cảnh sát Mỹ kiện Ford vì khí thải rò rỉ vào trong xe

Theo đơn kiện hãng xe ôtô Ford, các xe Police Interceptor Utility phiên bản từ 2014 đến 2017 bị lỗi ở hệ thống xả và/hoặc điều hoà (HVAC) khiến khí thải độc hại, trong đó có CO, lọt vào bên trong xe, làm cho người ngồi trên xe bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và có thể dẫn tới những tình huống nguy hiểm chết người.

Các cảnh sát bang Washington cho rằng Ford đã biết vấn đề này và lỗi rò rỉ khí thải đã dẫn tới 3 vụ tai nạn và 25 trường hợp chấn thương. Đơn kiện cũng đề cập tới hai cảnh sát liên quan tới các vụ tai nạn do lỗi rò rỉ khí thải trên xe tuần tra và một trường hợp bị ảnh hưởng tâm lý do tiếp xúc với khí thải CO.

Khi được hỏi, người phát ngôn Mike Levine của Ford cho biết những lo lắng về vấn đề khí thải CO trên xe Police Interceptor Utilities là do các khe không được hàn kín khi lắp thêm các trang bị cảnh sát sau khi xe được mua về. Ý của Ford là các xe không có vấn đề gì cho đến khi được lắp thêm các trang bị ngoài.

Hồi năm 2017, Ford đã xem xét báo cáo từ các sở cảnh sát về hiện tượng khí thải CO rò rỉ vào bên trong khoang ghế ngồi của xe Police Interceptor Utility. Công ty đã phát hiện ra các lỗ và khe hở ở phía sau xe do việc lắp đặt thêm trang thiết bị dành cho xe cảnh sát sau khi xe rời nhà máy của Ford.

Khi đó, nhà sản xuất ôtô Mỹ cho biết, trong quá trình lắp hệ thống đèn, bộ đàm, hoặc các thiết bị khác, đơn vị cảnh sát hoặc lực lượng cứu hoả phải khoan lỗ ở phía sau xe để đi dây, và khi không được hàn kín lại, các lỗ hổng hoặc khe hở để lại sẽ trở thành cửa ngõ để khí thải lọt vào cabin.

Dù không gây ra lỗi này, nhưng hãng xe ôtô Ford hứa sẽ chịu chi phí sửa chữa cho các xe Police Interceptor Utility có hiện tượng rò rỉ khí thải vào cabin. Công ty cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và hàn các lỗ thủng hoặc khe hở ở phía sau xe, đồng thời thay hệ thống cân chỉnh khí của điều hoà để tăng lượng khí tươi khi xe tăng tốc đột ngột - kiểu chạy điển hình của xe cảnh sát.

Với lập luận rằng vấn đề này liên quan tới việc lắp đặt thêm các trang thiết bị lên xe, nên nhà sản xuất ôtô Mỹ khẳng định mẫu Explorer thông thường không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hơn 1.300 chủ xe Explorer cho biết cũng gặp tình trạng tương tự. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã xác nhận việc đang điều tra các mẫu Explorer phiên bản từ 2011 đến 2017, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.