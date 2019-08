Honda Sonic 150 độ dàn phụ tùng khủng "đốn tim" dân chơi

Chiếc xe máy Honda Sonic 150 độ hóa siêu phẩm với loạt option đốn tim dân chơi. Nó được một dân chơi từ Đồng Nai nâng cấp lại gần như toàn bộ các trang bị bên ngoài với dàn phụ tùng đắt tiền, bắt mắt. Chiếc xe Honda Sonic 150 độ thuộc phiên bản Repsol chính hãng trắng cam nhập khẩu từ Indo, tuy nhiên chủ xe đã sửa lại tông màu của dàn áo thành phiên bản Repsol đỏ để tạo sự khác lạ cho chiếc xe độ. Ngoài các chi tiết nhỏ như ống dẫn nước giải nhiệt và cổ pô Titan ra ta còn thấy chiếc xe có rất nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Đi sâu hơn về phần đồ chơi, thì ngay ghi đông phải ta sẽ có hình ảnh của cùm tay thắng Galespeed phiên bản chữ đỏ cao cấp nhất của thương hiệu đến từ Nhật Bản, đây là mẫu tay thắng đang rất hot trong thời điểm hiện nay sau khi các tay chơi đã nhàm chán với mẫu tay Brembo, đi kèm cùng bình dầu Valtermoto và ốc xả gió Staubli cho khả năng canh dầu thắng được nhanh và chuẩn hơn. Về phía ghi đông trái thì ta bắt gặp cùm côn CRG GP và cặp gù Pramac CNC nguyên khối cực đẹp với những chi tiết nhỏ được xử lí vô cùng tinh tế do được nhập khẩu từ nước ngoài về. Để chiếc xe Honda Sonic độ khủng của mình thêm phần khác lạ thay vì hướng tới các mẫu cùm công tắc đang hot trên thị trường, chủ xe lại sử dụng cùm công tắc Pramac sử dụng cho các dòng xe nhà Ducati có giá thành hơn 8 triệu đồng một bên, tích hợp cùng các công tắc led sẽ làm ghi đông sáng hơn nổi bật hơn về đêm. Ở giữa ghi đông là trợ lực trung tâm Ohlins có giá thành hơn 10 triệu đồng, giúp kiểm soát đầu xe tốt hơn không bị sàng lắc đầu xe khi chạy tốc độ cao. Đây là mẫu trợ lực đắt nhất hiện nay của thương hiệu Ohlins dành cho thị trường thương mại. Nếu tính riêng giá trị của sợi dây dầu thôi đã tiêu tốn của chủ xe hơn 25 triệu đồng, phần giá trị của nó nằm ở 2 bộ ngắt dầu Staubli có thể tháo rời mà lượng dầu bên trên đường ống dẫn dầu được giữ nguyên khi ta tháo heo dầu ra, khi ráp lại vẫn không cần canh lại dầu vô cùng tiện lợi. Phần ngắt dầu đỏ sẽ có giá tầm 9 triệu đồng và phiên bản xanh lá là 14 triệu chưa bao gồm chi phí dây dầu và các đầu bấm khác. Ở đây còn có heo dầu Brembo Billet 4 pis đối xứng giúp dàn chân trước to lớn hầm hố hơn, đi kèm cùng đĩa Braketech đây là phiên bản được sản xuất chuẩn size cho Sonic 150R độ sử dụng vô cùng hiếm hàng và có mức giá hơn 7 triệu đồng một cái. Nhấn nhá nhẹ nhàng cho phần lốc máy vàng đồng bằng một chú ốc nhớt Rizoma chính hãng do Ý sản xuất. Chi tiết cuối cùng là phuộc Nitron bình dầu rời, một sản phẩm đến từ Anh Quốc nổi tiếng với tông màu xanh riêng biệt khó nhằm lẫn với những sản phẩm khác, đem lại khả năng đàn hồi nhẹ nhàng và êm ái, chống sàng lắc khi vào cua ở tốc độ cao. Video: Kinh nghiệm chọn mua xe Honda Sonic 150R.

