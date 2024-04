SUV điện giá rẻ Honda e:NP2 Extreme 2 ra mắt, từ 664 triệu đồng

e:NP2 là một trong hai mẫu xe concept hoàn toàn mới của hãng Honda đã ra mắt tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023. Sau đúng 1 năm, phiên bản thương mại của mẫu xe này đã chính thức được tung ra tại thị trường sát cạnh Việt Nam với tên gọi đầy đủ Honda e:NP2 Extreme 2 2024 mới. Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, SUV điện Honda e:NP2 Extreme 2 chỉ có 1 phiên bản là Advanced Edition và giá niêm yết 189.800 Nhân dân tệ (khoảng 664 triệu đồng). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, hãng Honda sẽ bán mẫu xe điện này với giá bán ưu đãi chỉ 159.800 Nhân dân tệ (559 triệu đồng). Là sản phẩm của liên doanh GAC Honda, e:NP2 Extreme 2 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e:N Architecture dành riêng cho ô tô điện. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.787 x 1.838 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm và thể tích khoang hành lý tiêu chuẩn 506 lít. Ngoài ra, xe còn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế e:N Design, kết hợp những ưu điểm của cả sedan lẫn SUV. Theo đó, xe sở hữu thiết kế đầu xe thể thao với cụm đèn pha hình chữ "C" sắc sảo, tương tự đèn hậu. Tuy nhiên, cụm đèn pha của Honda e:NP2 Extreme 2 lại không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những mẫu ô tô điện của đối thủ Toyota. Tiếp theo đó là logo Honda tích hợp đèn LED ẩn nằm giữa đầu xe, hốc gió trung tâm rộng và cánh lướt gió màu đen bóng. Sườn xe của mẫu ô tô điện này được thiết kế theo phong cách fastback mượt mà. Xe được trang bị đường dập gân sắc sảo kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu và tay nắm cửa ẩn trên cửa trước. Trong khi đó, tay nắm cửa sau được giấu gọn ở cột C. Đằng sau, Honda e:NP2 Extreme 2 chạy điện có cả cánh gió mui lẫn cánh gió nhỏ trên cửa cốp. Bên dưới cánh gió này là tem chữ "Honda" thay vì logo của hãng xe Nhật Bản. Cản sau của xe cũng được sơn màu đen bóng như cản trước. Nội thất của mẫu ô tô điện nhà Honda được thiết kế theo phong cách đơn giản. Tại đây, xe có điểm nhấn là bảng đồng hồ kỹ thuật số hẹp và màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Vô lăng của xe có thiết kế vát 2 đầu và tích hợp một số phím chức năng. Ngoài ra, Honda e:NP2 Extreme 2 còn được trang bị màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Ở giữa 2 ghế trước của xe không có cụm điều khiển trung tâm như thiết kế truyền thống. Nhờ đó, người lái có thể di chuyển dễ dàng sang ghế phụ lái và ngược lại. Honda e:NP2 Extreme 2 không được trang bị cần số điện tử như nhiều mẫu xe điện khác. Thay vào đó, mẫu xe này sở hữu các nút bấm chuyển số, nằm bên cạnh phanh tay điện tử và lẫy gạt để chọn chế độ lái. Điểm nhấn tiếp theo của mẫu ô tô điện này nằm ở tính năng điều khiển bằng cử chỉ, tính năng chụp ảnh "tự sướng" trong xe, phát hiện/cảnh báo bỏ quên trẻ em trên xe, hệ thống nước hoa, hệ thống sưởi thông minh, cổng USB Type C, sạc điện thoại không dây và cổng sạc 220V. Không chỉ tiện nghi, Honda e:NP2 Extreme 2 còn an toàn với gói công nghệ trợ lái nâng cao Honda Sensing, bao gồm các tính năng như hệ thống ngăn lệch làn đường, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. "Trái tim" của Honda e:NP2 Extreme 2 là mô-tơ điện có công suất tối đa 150 kW (khoảng 203 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Mô-tơ điện kết hợp với pin 68,8 kWh, cho phép xe chạy được 545 km theo chu trình thử nghiệm CLTC tại Trung Quốc. Vào thời điểm hiện tại, Honda e:NP2 Extreme 2 chỉ được bán ở thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, mẫu xe điện này còn có anh em song sinh mang tên e:NS2 nhưng do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất và phân phối. Video: Giới thiệu SUV điện giá rẻ Honda e:NP2 Extreme 2.

