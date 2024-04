Xem trước CX-5 thuần điện bằng Mazda Arata Concept ở Trung Quốc

Tại triển lãm Auto China 2024 đang diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Mazda đã giới thiệu khá nhiều sản phẩm mới - đáng chú ý trong số đó có mẫu Mazda Arata Concept, đây được xem là bản xem trước của Mazda CX-5 chạy điện vào thời gian tới. Bên cạnh “ngôi sao chính" là EZ6 – mẫu sedan điện cỡ trung kế nhiệm vị trí của Mazda6, thương hiệu ôtô Nhật Bản này còn trình làng một mẫu concept SUV chạy điện Mazda Arata (tiếng Nhật có nghĩa là “mới”), dự kiến mở bán vào cuối năm nay. Giống như mẫu sedan EZ-6, Arata được phát triển bởi Changan Mazda, một liên doanh 50:50 giữa Changan và Mazda thành lập vào cuối năm 2012. Có khả năng hãng sẽ áp dụng một tên gọi khác cho phiên bản sản xuất của mẫu concept này, có thể là một cụm ký tự gồm chữ và số tương tự tên gọi của các sản phẩm hiện tại. Một báo cáo cho biết bảng tên "EZ-60" đã được đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc và nhiều khả năng sẽ được sử dụng cho mẫu SUV này. Trong khi EZ-6 được phát triển dựa trên Changan Depal SL03 thì EZ-60 sẽ có nhiều điểm chung với mẫu SUV Changan Deepal S7. Tuy nhiên EZ-6 vẫn sẽ có nhiều điểm mang đặc trưng của Mazda và được bán với giá cao hơn so với Deepal S7. Khác với EZ-6 có cả tùy chọn plug-in hybrid hoặc thuần điện, Arata sẽ là một mẫu SUV thuần điện đúng nghĩa. Theo giới truyền thông Trung Quốc, Arata có kích thước được định vị ở phân khúc SUV cỡ trung và có thể được coi là phiên bản thuần điện của CX-5. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO quen thuộc của Mazda và có cửa sổ tương đối nhỏ cùng hệ thống đèn chiếu sáng phía trước và phía sau bóng bẩy. Cũng giống như mẫu sedan kế nhiệm Mazda6, Arata có lưới tản nhiệt giả với phần viền phát sáng. Bên cạnh đó, dòng chữ "Mazda" cách điệu ở 2 bên thân xe cũng được trang bị hệ thống đèn. Do vẫn còn là concept, Arata được trang bị camera thay cho gương chiếu hậu truyền thống và không có tay nắm cửa cũng như gạt nước sau. Mẫu SUV ý tưởng này còn có một cánh gió to bản kết hợp với đèn phanh thứ ba dạng đứng ở trung tâm. Thiết kế của cửa sổ sau tạo cảm giác nóc xe lơ lửng. Hãng chưa công bố kế hoạch bán mẫu sedan và SUV điện Mazda này ra ngoài thị trường Trung Quốc. Dù bị coi là thương hiệu khá chậm chân về mảng xe điện, nhưng với những động thái mới nhất, Mazda cho thấy hãng đã hoàn toàn sẵn sàng bước vào cuộc chiến điện hóa cùng những hãng xe hàng đầu khác. Video: Xem trước CX-5 thuần điện bằng Mazda Arata Concept.

Tại triển lãm Auto China 2024 đang diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Mazda đã giới thiệu khá nhiều sản phẩm mới - đáng chú ý trong số đó có mẫu Mazda Arata Concept, đây được xem là bản xem trước của Mazda CX-5 chạy điện vào thời gian tới. Bên cạnh “ngôi sao chính" là EZ6 – mẫu sedan điện cỡ trung kế nhiệm vị trí của Mazda6, thương hiệu ôtô Nhật Bản này còn trình làng một mẫu concept SUV chạy điện Mazda Arata (tiếng Nhật có nghĩa là “mới”), dự kiến mở bán vào cuối năm nay. Giống như mẫu sedan EZ-6, Arata được phát triển bởi Changan Mazda, một liên doanh 50:50 giữa Changan và Mazda thành lập vào cuối năm 2012. Có khả năng hãng sẽ áp dụng một tên gọi khác cho phiên bản sản xuất của mẫu concept này, có thể là một cụm ký tự gồm chữ và số tương tự tên gọi của các sản phẩm hiện tại. Một báo cáo cho biết bảng tên "EZ-60" đã được đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc và nhiều khả năng sẽ được sử dụng cho mẫu SUV này. Trong khi EZ-6 được phát triển dựa trên Changan Depal SL03 thì EZ-60 sẽ có nhiều điểm chung với mẫu SUV Changan Deepal S7. Tuy nhiên EZ-6 vẫn sẽ có nhiều điểm mang đặc trưng của Mazda và được bán với giá cao hơn so với Deepal S7. Khác với EZ-6 có cả tùy chọn plug-in hybrid hoặc thuần điện, Arata sẽ là một mẫu SUV thuần điện đúng nghĩa. Theo giới truyền thông Trung Quốc, Arata có kích thước được định vị ở phân khúc SUV cỡ trung và có thể được coi là phiên bản thuần điện của CX-5. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO quen thuộc của Mazda và có cửa sổ tương đối nhỏ cùng hệ thống đèn chiếu sáng phía trước và phía sau bóng bẩy. Cũng giống như mẫu sedan kế nhiệm Mazda6, Arata có lưới tản nhiệt giả với phần viền phát sáng. Bên cạnh đó, dòng chữ "Mazda" cách điệu ở 2 bên thân xe cũng được trang bị hệ thống đèn. Do vẫn còn là concept, Arata được trang bị camera thay cho gương chiếu hậu truyền thống và không có tay nắm cửa cũng như gạt nước sau. Mẫu SUV ý tưởng này còn có một cánh gió to bản kết hợp với đèn phanh thứ ba dạng đứng ở trung tâm. Thiết kế của cửa sổ sau tạo cảm giác nóc xe lơ lửng. Hãng chưa công bố kế hoạch bán mẫu sedan và SUV điện Mazda này ra ngoài thị trường Trung Quốc. Dù bị coi là thương hiệu khá chậm chân về mảng xe điện, nhưng với những động thái mới nhất, Mazda cho thấy hãng đã hoàn toàn sẵn sàng bước vào cuộc chiến điện hóa cùng những hãng xe hàng đầu khác. Video: Xem trước CX-5 thuần điện bằng Mazda Arata Concept.