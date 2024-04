Porsche Cayenne GTS 2025 nâng cấp mạnh tay, từ 2,95 tỷ đồng tại Mỹ

Porsche Cayenne GTS 2025 mới sẽ được bán ra với cả thiết kế tiêu chuẩn và kiểu dáng Coupe cùng loạt nâng cấp như khối động cơ V8 tăng áp kép cải tiến, hệ thống treo phản ứng nhanh hơn, các chi tiết thiết kế thể thao hơn và một loạt tính năng tiêu chuẩn bổ sung. Mặc dù không mạnh mẽ bằng Turbo S E-Hybrid hay tập trung vào đường đua như Turbo GT nhưng Cayenne GTS (Gran Turismo Sport) chiếm một vị trí quan trọng trong dải sản phẩm vì xe vừa có thể đem lại hiệu năng hoạt động ấn tượng cũng như tính thực dụng khi sử dụng hàng ngày. Điểm nổi bật của mẫu xe SUV Porsche Cayenne GTS 2025 phiên bản nâng cấp là động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép hiện có khả năng sản sinh công suất 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Mức công suất này đã tăng khoảng 40 mã lực, mô-men xoắn tăng khoảng 40 Nm so với phiên bản hiện tại. Động cơ V8 tăng áp kép được trang bị với hộp số tự động Tiptronic S tám cấp, truyền sức mạnh tới cả bốn bánh thông qua hệ thống Quản lý lực kéo của Porsche (PTM). Tương tự như thiết lập trên Turbo GT, hệ thống PTM có mạch làm mát riêng biệt, nâng cao độ bền khi lái xe. Với những nâng cấp này, mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 96 km/h trong 4,2 giây và đạt tốc độ tối đa 275 km/h. Hệ thống treo khí nén hai buồng tiêu chuẩn với bộ giảm chấn thích ứng có thiết lập dành riêng cho GTS, thấp hơn 10 mm so với các phiên bản thông thường. Hệ thống ổn định cuộn chủ động (Porsche Dynamic Chassis Control) là tùy chọn nhưng hệ thống Porsche Torque Vectoring Plus được trang bị tiêu chuẩn. Porsche Cayenne GTS kế thừa các yếu tố được thiết kế lại với các chi tiết cập nhật tương tự những mẫu xe Cayenne khác. Tuy nhiên, thương hiệu cũng trang bị cửa hút gió cản dành riêng cho GTS gợi nhớ đến những cửa hút trên Turbo GT. Ở phần đuôi sau, xe được trang bị logo GTS tinh tế biểu thị phiên bản. Ở ngoại thất, xe cũng được trang bị các điểm nhấn màu đen bóng của gói Sport Design, thay thế cho đường viền cùng màu thân xe của các phiên bản GTS cũ. Mẫu xe còn được trang bị bộ mâm thể thao RS Spyder Design 21 inch được sơn màu than antraxit kết hợp với bộ cùm phanh màu đỏ giúp hoàn thiện diện mạo bên ngoài của Cayenne GTS. Để tăng thêm tính năng động, Porsche GTS Coupe được trang bị cánh lướt gió phía sau thích ứng. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn một trong ba gói trang bị Lightweight Sport Package giúp giảm trọng lượng tới 25 kg, nâng cao thêm về mặt hiệu năng của xe. Về nội thất, xe được trang bị chất liệu Race Tex cho ghế bọc kết hợp với da và chỉ khâu màu đỏ. GTS cũng đồng thời có cụm đồng hồ kỹ thuật số cong được cập nhật. Ngoài ra, Hệ thống âm thanh vòm Bose được cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn cùng với các tiện nghi khác. Xe sẽ sớm được mở đơn đặt hàng tại Mỹ trong năm nay, mức giá xe Porsche Cayman GTS 2025 khởi điểm là 124.900 USD (tương đương 2,95 tỷ đồng) chưa bao gồm các khoản phụ phí khác. Video: Hé lộ SUV thể thao hạng sang Porsche Cayenne Hybrid 2025.

Porsche Cayenne GTS 2025 mới sẽ được bán ra với cả thiết kế tiêu chuẩn và kiểu dáng Coupe cùng loạt nâng cấp như khối động cơ V8 tăng áp kép cải tiến, hệ thống treo phản ứng nhanh hơn, các chi tiết thiết kế thể thao hơn và một loạt tính năng tiêu chuẩn bổ sung. Mặc dù không mạnh mẽ bằng Turbo S E-Hybrid hay tập trung vào đường đua như Turbo GT nhưng Cayenne GTS (Gran Turismo Sport) chiếm một vị trí quan trọng trong dải sản phẩm vì xe vừa có thể đem lại hiệu năng hoạt động ấn tượng cũng như tính thực dụng khi sử dụng hàng ngày. Điểm nổi bật của mẫu xe SUV Porsche Cayenne GTS 2025 phiên bản nâng cấp là động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép hiện có khả năng sản sinh công suất 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Mức công suất này đã tăng khoảng 40 mã lực, mô-men xoắn tăng khoảng 40 Nm so với phiên bản hiện tại. Động cơ V8 tăng áp kép được trang bị với hộp số tự động Tiptronic S tám cấp, truyền sức mạnh tới cả bốn bánh thông qua hệ thống Quản lý lực kéo của Porsche (PTM). Tương tự như thiết lập trên Turbo GT, hệ thống PTM có mạch làm mát riêng biệt, nâng cao độ bền khi lái xe. Với những nâng cấp này, mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0 – 96 km/h trong 4,2 giây và đạt tốc độ tối đa 275 km/h. Hệ thống treo khí nén hai buồng tiêu chuẩn với bộ giảm chấn thích ứng có thiết lập dành riêng cho GTS, thấp hơn 10 mm so với các phiên bản thông thường. Hệ thống ổn định cuộn chủ động (Porsche Dynamic Chassis Control) là tùy chọn nhưng hệ thống Porsche Torque Vectoring Plus được trang bị tiêu chuẩn. Porsche Cayenne GTS kế thừa các yếu tố được thiết kế lại với các chi tiết cập nhật tương tự những mẫu xe Cayenne khác. Tuy nhiên, thương hiệu cũng trang bị cửa hút gió cản dành riêng cho GTS gợi nhớ đến những cửa hút trên Turbo GT. Ở phần đuôi sau, xe được trang bị logo GTS tinh tế biểu thị phiên bản. Ở ngoại thất, xe cũng được trang bị các điểm nhấn màu đen bóng của gói Sport Design, thay thế cho đường viền cùng màu thân xe của các phiên bản GTS cũ. Mẫu xe còn được trang bị bộ mâm thể thao RS Spyder Design 21 inch được sơn màu than antraxit kết hợp với bộ cùm phanh màu đỏ giúp hoàn thiện diện mạo bên ngoài của Cayenne GTS. Để tăng thêm tính năng động, Porsche GTS Coupe được trang bị cánh lướt gió phía sau thích ứng. Ngoài ra, khách hàng có thể chọn một trong ba gói trang bị Lightweight Sport Package giúp giảm trọng lượng tới 25 kg, nâng cao thêm về mặt hiệu năng của xe. Về nội thất, xe được trang bị chất liệu Race Tex cho ghế bọc kết hợp với da và chỉ khâu màu đỏ. GTS cũng đồng thời có cụm đồng hồ kỹ thuật số cong được cập nhật. Ngoài ra, Hệ thống âm thanh vòm Bose được cung cấp dưới dạng tiêu chuẩn cùng với các tiện nghi khác. Xe sẽ sớm được mở đơn đặt hàng tại Mỹ trong năm nay, mức giá xe Porsche Cayman GTS 2025 khởi điểm là 124.900 USD (tương đương 2,95 tỷ đồng) chưa bao gồm các khoản phụ phí khác. Video: Hé lộ SUV thể thao hạng sang Porsche Cayenne Hybrid 2025.