9.535 ôtô điện Vinfast đến tay khách Việt quý II/2023. 

Theo đó, doanh số bán xe VinFast ghi nhận tổng doanh thu lên tới 334,1 triệu USD (8,1 nghìn tỷ đồng) trong Quý II/2023, tăng 303,3% so với Quý I/2023. Doanh thu chủ yếu đến từ bàn giao 9.535 ôtô điện trong kỳ, tăng khoảng 436% so với Quý I/2023.

Các thông tin tài chính nổi bật trong Quý 2/2023



Doanh thu bán xe Vinfast đạt 7.488 tỷ đồng (314,6 triệu USD), tăng 147,0% so với Quý II/2022 và tăng 387,3% so với Quý I/2023.



Tổng doanh thu quý II/2023 là 7.953 tỷ đồng (334,1 triệu USD), tăng 131,2% so với Quý II/2022 và tăng 303,3% so với Quý 1/2023. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán ôtô điện.



Lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là 2.715 tỷ đồng (114,1 triệu USD), tăng 7,5% so với Quý II/2022 và giảm 28,7% so với Quý I/2023.