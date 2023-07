VinFast VF7 chạy 450 km/lần sạc “bằng xương, bằng thịt” tại Việt Nam

Tại triển lãm “VinFast - Vì tương lai xanh” sẽ diễn ra tại 11 tỉnh, thành trong vòng 72 ngày (từ ngày 7/7 - 17/9/2023), VinFast lần đầu tiên ra mắt 3 mẫu ôtô điện là VF3, VF6 và VF7. Trong số đó, VinFast VF7 2024 mới là mẫu ôtô điện được nhiều người mong chờ nhờ thiết kế ấn tượng. Khi bán ra tại thị trường Việt Nam, VinFast VF7 sẽ được định vị giữa 2 người anh em VF6 và VF8. Thuộc phân khúc SUV điện hạng trung, VF7 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.636 mm và chiều dài cơ sở 2.840 mm. Tương tự VF6, mẫu xe này cũng có 2 phiên bản là Eco và Plus. Theo hãng VinFast, VF7 là lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ thành đạt và cá tính. Cũng là sản phẩm thiết kế của công ty Torino Design đến từ Ý như VF6 nhưng mẫu SUV điện VinFast VF7 hạng trung này có ngoại hình bắt mắt hơn. Trên đầu và đuôi xe đều có dải đèn LED hình cánh chim cách điệu, bao quanh logo hãng, đặc trưng của thương hiệu ôtô Việt. Trong khi đó, đèn pha và đèn hậu của xe được đặt thấp ở hai góc cản trước/sau. Cản trước của xe còn có hốc gió trung tâm tích hợp hộp chứa radar phục vụ các tính năng an toàn chủ động ADAS. Ở khu vực bên sườn, xe sở hữu nóc dốc về phía sau theo phong cách coupe, kính cửa sổ hẹp và tay nắm cửa ẩn nhằm giảm hệ số lực cản không khí. Bên dưới là bộ vành hợp kim có đường kính 19 inch ở bản Eco và 20 inch tiêu chuẩn hoặc 21 inch tùy chọn ở bản Plus. Chưa hết, VinFast VF7 còn có nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp bên dưới đèn pha, xung quanh biển số trước/sau, viền hốc bánh, sườn xe, anten hình vây cá và cản sau. Ngay cả các cột bên sườn xe cũng được sơn màu đen bóng, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi cho xe. Nhờ kích thước khá lớn nên mẫu SUV điện này sở hữu không gian nội thất 5 chỗ ngồi khá rộng rãi. Cũng như ngoại thất, nội thất của VinFast VF7 được thiết kế theo phong cách thể thao với những mảng màu tương phản và vô lăng vát đáy. Ngoài ra, nội thất còn được trang bị bằng những chi tiết ốp kim loại ở vô lăng, dãy phím bấm chuyển số, cụm điều khiển trung tâm và tapi cửa. Theo hãng VinFast, bản Eco sẽ được trang bị nội thất bọc nỉ và màn hình cảm ứng trung tâm với kích thước 12,9 inch. Trong khi đó, bản Plus dùng nội thất bọc da thân thiện với môi trường, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch và trần bằng kính toàn cảnh. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng cụm pin có dung lượng khả dụng là 75,3 kWh. Quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc của bản Eco là 450 km trong khi con số tương ứng của bản Plus là 431 km, theo chu trình thử nghiệm WLTP tại châu Âu. Hiện giá xe VinFast VF7 và thời điểm nhận cọc vẫn chưa được hé lộ. Video: Xem chi tiết xe SUV điện VinFast VF7 tại Việt Nam.

