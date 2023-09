Mercedes-Benz Việt Nam "khoe" dàn xe sang bạc tỷ tại The Avantgarde 2023

Chuỗi triển lãm Mercedes-Benz The Avantgarde 2023 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26/9/2023 từ 9-21 giờ mỗi ngày tại The Global City - khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Tại chuỗi sự kiện này, hãng xe Đức đã chuẩn bị gần 40 mẫu xe sang từ Mercedes-Benz đến Mercedes-AMG hay Mercedes-Maybach ở cả khu vực trưng bày và lái thử. Sự kiện Mercedes-Benz The Avantgarde 2023 được xem là sự kiện triển lãm lớn nhất từ trước đến nay của thương hiệu xe Đức tại thị trường Việt Nam với sự kết hợp đặc biệt giữa những mẫu xe đáng khao khát nhất thế giới và không gian nghệ thuật từ các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam. Cũng ngay trong khuôn khổ của sự kiện The Avantgarde, Mercedes-Benz Việt Nam đã chính thức giới thiệu 3 mẫu xe SUV thuần điện đến thị trường ôtô Việt Nam. Với việc mở rộng dải sản phẩm bằng 3 mẫu SUV thuần điện, Mercedes-Benz trở thành thương hiệu xe sang đầu tiên sở hữu đầy đủ các dòng xe điện ở mọi phân khúc của SUV. Ông Bradley Kelly - Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam luôn là một trong những thị trường quan trọng của Mercedes-Benz. Vì vây, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến những sự kiện đặc sắc nhất, được thiết kế và đầu tư tỉ mỉ để tạo nên những trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng." "Thị trường ôtô Việt Nam đang trải qua giai đoạn khá khó khăn, tuy nhiên với sự ra mắt của hàng loạt những sản phẩm quan trọng cùng những sự kiện lớn, chúng tôi đặt niềm tin vào sự phát triển trở lại của thị trường trong thời gian tới”, ông Bradley Kelly cho biết thêm. Đặc biệt, triển lãm Mercedes Benz: The Avantgarde 2023 thể hiện tinh thần của xe sang và nghệ thuật theo ngôn ngữ và triết lý thẩm mỹ từ thương hiệu Mercedes-Benz. Những điểm nổi bật chính của triển lãm bao gồm, trưng bày mô hình xe Benz Patent-Motorwagen - biểu tượng tự hào mang tính di sản của thương hiệu xe Đức cách đây 137 năm. Bên cạnh đó, hãng xe trưng bày hệ thống truyền động và khung gầm của mẫu xe AMG C43 được coi là linh hồn của cỗ máy mạnh mẽ và tốc độ. Tại sự kiện, Mercedes-Benz Việt Nam còn trưng bày và lái thử gần 40 mẫu xe sang mới nhất và giá trị nhất của hãng xe Đức, trải dài toàn bộ tất cả các phân khúc xe hiện có trên thị trường. Tất cả các thương hiệu thuộc hãng xe Đức đều sẽ xuất hiện tại triển lãm, bao gồm các mẫu xe xa xỉ như Mercedes-Maybach, xe hiệu năng cao Mercedes-AMG và dàn xe biểu tượng Mercedes-Benz. Những cái tên nổi bật trong số đó có thể kể đến C-Class, E-Class, S-Class, GLB, GLC thế hệ mới, GLE, GLS hay Maybach S-Class, Maybach GLS, AMG C 43, G 63, GT 53 và đặc biệt là dàn xe thuần điện mới gồm EOS sedan, EQB SUV, EOE SUV và EOS SUV… Đi cùng những nỗ lực đẩy mạnh quá trình chuyển hóa sang xe thuần điện, Mercedes-Benz Việt Nam đang cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam với tầm nhìn và định hướng rõ ràng. Việc ra mắt loạt ôtô thuần điện mới phủ đầy tất cả các phân khúc tại Việt Nam đã đánh dấu một bước tiến rõ nét trong hành trình giữ vững vị thế dẫn đầu của hãng xe sang Đức. Bên cạnh đó, triển lãm còn có khu vực trưng bày xe Maybach kết hợp triển lãm “Cảnh Mộng” của họa sĩ Hà Mạnh Thắng - hoạ sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất được xuất hiện trên ấn phẩm “Painting Today" (2009) của nhà xuất bản Phaidon cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới như Gerhard Richter, Neo Rauch và Peter Doig. Video: Chuỗi triển lãm Mercedes-Benz The Avantgarde 2023.

