Sống Khỏe

Bé gái 6 tháng tuổi bị áp xe thái dương do viêm lỗ rò luân nhĩ

Bệnh nhi 6 tháng tuổi bị viêm rò luân nhĩ viêm nhiễm, nhập viện trong tình trạng vùng thái dương sưng tấy, chảy mủ xanh đặc.

Bình Nguyên

Liên chuyên khoa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM vừa tiếp nhận và điều trị cho bé gái V.A.N. (6 tháng tuổi, Đồng Nai) trong tình trạng vùng thái dương phải sưng phồng, có mủ xanh đặc.

Vị trí lỗ rò luân nhĩ khiến bệnh nhi bị áp xe thái dương/ Ảnh tienphong.vn

Theo bệnh sử, trước khi nhập viện, vùng thái dương bên phải của trẻ có biểu hiện sưng tấy, trẻ quấy khóc khi bị chạm vào. Tình trạng diễn tiến ngày càng nặng, vùng sưng tấy lan rộng đồng thời tiết dịch màu trắng đục.

Tại bệnh viện, trên hình ảnh siêu âm, các bác sĩ phát hiện vùng thái dương của bệnh nhi có khối tụ dịch (kích thước 32x20mm) có đường rò thông đến ống tai ngoài. Bệnh nhi được chẩn đoán áp xe vùng thái dương phải do viêm lỗ rò luân nhĩ. Sau hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định cho trẻ thực hiện thủ thuật hút mủ, làm xẹp ổ áp xe.

Sau khi xử lý thành công ổ nhiễm trùng, trẻ được bác sĩ cho sử dụng kháng sinh, theo dõi, điều trị nội khoa tích cực.

570238974-1318499063645413-2113768030823474653-n-969-8355.jpg
Ảnh Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM

BSCKII. Huỳnh Thị Mỹ Hiền, Phó khoa Liên chuyên khoa, rò luân nhĩ là dị tật bẩm sinh xuất hiện ở vùng trước hoặc trên vành tai, hình thành do bất thường trong quá trình phát triển của tai giữa và tai ngoài. Rò luân nhĩ sẽ không gây hại nếu được vệ sinh cẩn thận. Trái lại trong một số trường hợp lỗ rò có thể bị viêm nhiễm khiến trẻ gặp nhiều hệ lụy như áp xe. Đây là tình trạng lỗ rò ở vành tai bị nhiễm trùng, hình thành mủ và gây sưng đau.

Mỗi ngày khoa Liên chuyên khoa bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khoảng 20 trường hợp trẻ rò luân nhĩ mức độ nhẹ, có thể điều trị ngoại trú. Với trường hợp nặng có tụ dịch như bé N. mỗi năm thường khoảng 4-5 trường hợp. Mặc dù đã được xử lý những áp xe rò luân nhĩ vẫn có nguy cơ tái phát.

Để tránh trường hợp trẻ diễn tiến nặng, bác sĩ Hiền khuyến cáo các dấu hiệu nhận biết sớm phụ huynh nên lưu ý. Theo đó, trẻ sau khi chào đời nếu có lỗ trên vành tai khả năng đây là lỗ rò luân nhĩ. Trường hợp rò hoạt động sẽ tiết ra bã dịch trắng đục hoặc khi thấy khu vực lỗ rò có sưng, đỏ, đau, khi đó phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám.

Để phòng bệnh, phụ huynh nên giữ gìn vệ sinh để lỗ rò được khô thoáng và không nên bóp nặn bởi có thể làm nặng mức độ tổn thương của trẻ. Việc phát hiện sớm và vệ sinh đúng cách là yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa biến chứng.

Rò luân nhĩ là một dị tật bẩm sinh phổ biến, gặp ở khoảng 0,1 đến 0,9% dân số, thường phát hiện sớm ngay sau sinh.

Đối tượng có nguy cơ rò luân nhĩ bao gồm:

Có tiền sử gia đình bị điếc;

Có một đặc điểm dị tật hoặc loạn hình khác;

Dị dạng màng nhĩ và/hoặc thận;

Tiền sử mẹ bị tiểu đường thai kỳ;

Mắc hội chứng Branchio-Oto-Renal (Khe-Mang tai-Thận);

Dùng thuốc propylthiouracil điều trị bệnh tuyến giáp trong tam cá nguyệt đầu tiên.

