Hy hữu gia đình 3 thế hệ nam giới cùng mắc rò luân nhĩ

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi N.V. (6 tuổi, trú tại Lào Cai) mắc rò luân nhĩ bẩm sinh ở cả hai tai.

Theo khai thác tiền sử, từ ông nội đến bố và các con trai trong gia đình đều có lỗ rò luân nhĩ trước tai và từng phải phẫu thuật bóc tách đường rò.

Gia đình cho biết, hai lỗ rò trước tai của trẻ thường xuyên tiết chất bã màu trắng, đôi khi chảy dịch có mùi hôi và gây ngứa ngáy khó chịu khi bít tắc. Lo ngại nguy cơ tái viêm và biến chứng, gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám khi lỗ rò đang ở giai đoạn khô, chưa viêm cấp.

Thăm khám cho bệnh nhân bị rò luân nhĩ - Ảnh BVCC

BSCKI Trịnh Thùy Liên, chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ê-kíp đã tiến hành bóc tách toàn bộ đường rò ở cả hai bên tai, cắt bỏ một phần màng sụn vành tai ở đáy xoang cùng phần sụn sát chân đường rò nhằm loại bỏ triệt để tổ chức bệnh lý, hạn chế nguy cơ tái phát.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau 1 ngày phẫu thuật, vết mổ khô sạch, không sưng nề, đau ít, bệnh nhân không cần dùng thuốc giảm đau sau mổ.

Theo BSCKI Trịnh Thùy Liên, rò luân nhĩ là dị tật bẩm sinh khá thường gặp ở vùng tai ngoài. Dị tật hình thành do quá trình hợp nhất các gờ cấu tạo tai ngoài không hoàn chỉnh vào khoảng tuần thứ 6 của thai kỳ.

Biểu hiện điển hình là một lỗ nhỏ ở vùng trước vành tai, bên dưới là hệ thống đường rò ăn sâu, bám vào màng sụn tai. Nhiều trường hợp không có triệu chứng trong thời gian dài nên dễ bị bỏ qua.

Hình ảnh lỗ rò luân nhĩ trước, trong và sau mổ - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, bên trong đường rò được lót bởi biểu mô có khả năng tiết dịch. Nếu vệ sinh không đúng cách hoặc dịch bị ứ đọng lâu ngày, người bệnh có thể bị viêm nhiễm, hình thành ổ mủ hay ápxe quanh tai.

BSCKI Trịnh Thùy Liên nhấn mạnh, nhiều gia đình chủ quan vì cho rằng đây chỉ là “nốt nhỏ trước tai”, không ảnh hưởng sức khỏe. Thực tế, các đợt viêm tái diễn kéo dài có thể gây viêm tấy lan rộng, ápxe quanh lỗ rò, viêm sụn vành tai, tiêu sụn, biến dạng tai ngoài, thậm chí viêm tắc tĩnh mạch xoang hoặc liệt mặt.

Chăm sóc tai cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện chảy dịch hôi, sưng đỏ, đau vùng trước tai hoặc tái đi tái lại nhiều lần, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để được thăm khám sớm.

Thời điểm phù hợp nhất để phẫu thuật điều trị triệt để là khi lỗ rò đã qua giai đoạn viêm cấp tính. Việc can thiệp đúng thời điểm giúp bóc tách dễ hơn, giảm nguy cơ tái phát và hạn chế biến chứng sau mổ.

Các chuyên gia khuyến cáo không tự nặn, chích hoặc xử lý lỗ rò tại nhà vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

