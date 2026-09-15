Bé trai 5 tuổi rách bao quy đầu vì bàn đạp máy tập ngoài trời

Đang chơi cùng mẹ tại khu tập thể dục, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị bàn đạp va vào vùng kín, gây rách bao quy đầu hơn 2 cm, chảy nhiều máu.

Tai nạn bất ngờ xảy ra trong vài giây

Một bé trai 5 tuổi được đưa đến Bệnh viện E cấp cứu sau khi bị bàn đạp của máy tập thể dục ngoài trời va trực tiếp vào vùng sinh dục. Tai nạn khiến trẻ bị rách da bao quy đầu dài hơn 2 cm và chảy nhiều máu.

ThS.BS Nguyễn Thế Thịnh, Khoa Phẫu thuật tiết niệu và nam học, Bệnh viện E cho biết, khi nhập viện, vết thương của trẻ vẫn đang chảy máu. Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá mức độ tổn thương và chỉ định phẫu thuật để kiểm tra tổn thương, làm sạch vết thương, cầm máu và khâu phục hồi.

Theo gia đình, tai nạn xảy ra khi bé cùng mẹ đến khu vực tập thể dục ngoài trời. Trong lúc người mẹ sử dụng máy đi bộ trên không, trẻ chơi ở khu vực gần đó. Khi chạy lại phía sau mẹ, trẻ đi vào đúng vùng chuyển động của bàn đạp máy tập. Do vị trí của trẻ nằm ngoài tầm quan sát, người mẹ không kịp phản ứng.

Sau tai nạn, trẻ chảy khá nhiều máu ở vùng kín nên gia đình nhanh chóng đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện E.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ - Ảnh BVCC

Chấn thương vùng kín cần được đánh giá sớm

Theo ThS.BS Nguyễn Thế Thịnh, chấn thương vùng kín ở trẻ luôn khiến gia đình lo lắng, nhất là nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh dục và sức khỏe sinh sản sau này. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào vị trí và mức độ chấn thương cũng như cấu trúc giải phẫu bị tác động.

Việc thăm khám sớm còn giúp đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương, tránh bỏ sót những tổn thương sâu mà biểu hiện bên ngoài chưa phản ánh hết. Đặc biệt, tổn thương tại tinh hoàn, niệu đạo hoặc các cấu trúc sâu của cơ quan sinh dục cần được lưu ý bởi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh dục, sinh sản về sau.

Các dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám sớm gồm vết thương rộng, chảy máu kéo dài; dương vật hoặc vùng bìu sưng nhanh; trẻ đau nhiều; khó hoặc không thể đi tiểu; đau khi đi tiểu hoặc tiểu ra máu. Nếu trẻ bị va đập trực tiếp vào vùng bìu, cần nghĩ đến khả năng tổn thương tinh hoàn và đưa trẻ đi khám.

ThS.BS Nguyễn Thế Thịnh hướng dẫn, khi trẻ bị chấn thương vùng kín, phụ huynh cần giữ trẻ nằm hoặc ngồi yên, kiểm tra vị trí và mức độ chảy máu. Nếu vết thương đang chảy máu, có thể dùng gạc sạch hoặc khăn sạch ép nhẹ trực tiếp lên vị trí tổn thương trong vài phút.

Không nên liên tục nhấc gạc lên kiểm tra vì có thể làm bong cục máu đông vừa hình thành, khiến vết thương tiếp tục chảy máu. Phụ huynh cũng không nên tự ý đổ các loại dung dịch hoặc sử dụng thuốc không rõ thành phần lên vết thương.

Sau sơ cứu, nếu vết thương rách rõ, chảy máu nhiều hoặc trẻ xuất hiện bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí.

"Tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra rất nhanh. Khi cho trẻ vui chơi tại công viên, phụ huynh cần chủ động nhận diện vùng nguy hiểm quanh các thiết bị đang chuyển động và giữ trẻ ở khoảng cách an toàn", ThS.BS Nguyễn Thế Thịnh cảnh báo.

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