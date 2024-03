Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico, mã: KSB).



Theo đó, Bimico bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc bán niên năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Ngoài ra, Bimico còn bị phạt thêm 65 triệu đồng do công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022, năm 2022 không đầy đủ nội dung về người có liên quan trong danh sách người nội bộ của Công ty (ông Tôn Thất Diên Khoa cũng còn là thành viên HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Hùng Hậu và thành viên ban kiểm soát Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long).

Soi tài chính Khoáng sản Bình Dương bị phạt (ảnh minh họa: Internet).

Tương tự, Bimico cũng công bố thiếu các thông tin về các giao dịch trong năm 2021, năm 2022 của công ty như: Góp vốn, điều chuyển vốn, cho thuê lại đất và cơ sở hạ tầng, bán hàng với các công ty con (Công ty TNHH Đầu tư KSB, Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp KSB, Công ty TNHH Cao Minh Long KSB, Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải Khai khoáng Thăng Long).

Như vậy, với 2 vi phạm trên, Bimico bị xử phạt tổng cộng 130 triệu đồng.

Doanh thu giảm, lợi nhuận lao dốc 88%

Theo thông tin giới thiệu trên trang website: bimico.com.vn, Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương có tiền thân là Công ty Khai thác xuất khẩu khoáng sản Sông Bé (SOBEMINEXCO) được thành lập ngày 13/1/1993 theo quyết định của UBND tỉnh Sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương. Năm 1998, Công ty Khai thác xuất khẩu khoáng sản Sông Bé chính thức đổi tên thành Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương.

Trong năm 2022, tổng tài sản của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đạt hơn 4.243 tỷ đồng so với đầu năm (khoảng 3.984 tỷ đồng), tăng hơn 6,5%. Vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng, đầu năm hơn 1.787 tỷ đồng, cuối năm hơn 1.941 tỷ đồng, tăng 8,6%.

Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng, Bimico hiện đang sở hữu các mỏ đá có trữ lượng khai thác lớn tại các khu vực Đồng Nai. Hiện nay Bimico đang nắm giữ 9,5% cổ phần tại Công ty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) - một doanh nghiệp đang có nhiều mỏ đá khai thác tại khu vực Đồng Nai với công suất 4 triệu m3/năm.

Với lĩnh vực cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, Bimico đang thực hiện thủ tục pháp lý để tiến hành mở rộng Khu công nghiệp KSB từ 340ha lên 553ha, đồng thời Bimico cũng đang xúc tiến đầu tư các khu công nghiệp mới tại Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước để gia tăng quỹ đất kinh doanh cho những năm tiếp theo.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, doanh thu thuần của Bimico ghi nhận đạt 138 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 22% về mức 87 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Bimico tăng mạnh 76% so với cùng kỳ, đạt 37 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng 60% và 57%, ghi nhận ở mức 59 tỷ đồng và 17 tỷ đồng, ở chiều ngược lại chi phí bán hàng lại giảm sâu 49% so với cùng kỳ.

Khấu trừ tất cả chi phí, Bimico ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 giảm kỷ lục xuống còn hơn 1,5 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận hơn 12 tỷ đồng), tương ứng giảm 88% so với cùng kỳ. Lý giải về điều này, Bimico cho biết nguyên nhân là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 12%, tương ứng giảm 19,1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2023, Bimico ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 528 tỷ đồng và doanh thu hoạt động tài chính đạt 84 tỷ đồng, lần lượt giảm 38% và 11% so với năm trước đó. Lợi nhuận trước đạt 108 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 77 tỷ đồng, tương ứng giảm 41% và giảm 49% so với kết quả năm 2022.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2023, Bimico có tổng tài sản đạt 4.291 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.851 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn 1.077 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 428 tỷ đồng…

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả của Bimico tại cuối năm 2023 ở mức 2.290 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính chiếm phân nửa nguồn vốn, đạt 1.169 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Bimico tại ngày 31/12/2023 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ đạt hơn 766 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù doanh thu và lợi nhuận của Bimico liên tục sụt giảm nhưng công ty vẫn còn "của để dành" khá phong phú với hơn 1.045 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, Bimico còn có 192 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.