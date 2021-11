Ông chủ công ty FID bị phạt 70 triệu vì chậm công bố thông tin là ai?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID), số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn.



Cụ thể, Công ty FID đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: báo cáo quản trị công ty năm 2016; báo cáo tài chính quý 4/2016; báo cáo thường niên năm 2016; báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 70 triệu. (Ảnh minh họa).

Theo tìm hiểu của PV, Công ty FID được thành lập năm 2010, có trụ sở tại tầng 7, số 71, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Tính đến thời điểm năm 2020, vốn điều lệ của Công ty FID là 235.399.580.000 đồng. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật FID là ông Hà Xuân Trường.

Ngoài ra, ông Hà Xuân Trường còn đại diện cho Chi nhánh Công ty CP Thép Thái Bình, Công ty TNHH Kim loại Hương Giang, Công ty CP Thép Thái Bình.

Ngành nghề đăng ký hoạt động kinh doanh chính của FID là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Thông tin về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, Công ty FID công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với 50 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 1,13tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, FID đạt 139 tỷ đồng doanh thu, 1,42 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1,35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

So với cùng kỳ, FID tăng trưởng mạnh về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, gấp khoảng 2,4 lần so với cùng kỳ, nhờ thế lợi nhuận cải thiện so với khoản lỗ hơn 2,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên các chi phí trong kỳ tăng mạnh, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5,6 lần so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FID cũng tăng mạnh từ vùng giá dưới 2.000 đồng/cp lên mức 7.900 đồng vào cuối phiên giao dịch ngày 8/11.