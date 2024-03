Những chiếc quần khiến người đi đường thấy "ngượng chín mặt"

Chiếc quần dành cho ai là fan của Monkey D. Luffy trong manga One Piece Không biết ai là người sáng tạo nên thiết kế đặc biệt có 1 không 2 này Một fanpage trên facebook đã chia sẻ hình ảnh chiếc quần này và thu hút rất nhiều lượt tương tác "Bố mua nhưng về 2 bố con mặc chung", "chiếc quần dành cho những ông chồng là đứa trẻ to xác", "mua gấp 1 cái để flex với cả công ty"...netizen bình luận ở phía dưới bài đăng nói trên Có ai muốn thử chiếc quần "được làm từ rất nhiều chiếc quần" này không? Hình in vô cùng độc đáo Chiếc quần với gam màu sặc sỡ Thiết kế "gây lú" này chắc chỉ người có gu thời trang, biết phối đồ mới dám diện Thiết kế dành cho những ai có đôi chân dài 2m

