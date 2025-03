Toàn cảnh biệt phủ nguy nga của Hậu “Pháo” tại Vĩnh Phúc

Mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương. Ảnh: Bộ Công an Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn đã đưa hối lộ nhiều lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và một số địa phương để thực hiện các dự án không đúng với quy định, hưởng lợi hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: ĐSPL Theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu, trong 4 lần đưa hối lộ cho ông Lê Duy Thành, có một lần diễn ra tại nhà riêng - biệt phủ tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Ảnh: Vietnamnet Biệt phủ của Hậu "Pháo" trước đây thuộc địa bàn xã Tam Phúc nhưng hiện nay đã được sáp nhập vào thị trấn Vĩnh Tường. Ảnh: Vietnamnet Căn biệt phủ rộng hàng nghìn m2, kéo dài cả trăm mét theo mặt đường quốc lộ 2C cũ, bao quanh bởi tường rào sơn màu trắng. Ảnh: SKĐS Cổng vào biệt thự làm bằng kim loại màu vàng. Ảnh: Vietnamnet Hàng rào phía trước phủ kín thép gai. Ảnh: Vietnamnet Camera lắp xung quanh khu biệt thự. Ảnh: Vietnamfinance Khoảng sân rộng rãi trong biệt phủ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: Vietnamfinance Cửa chính giữa căn biệt thự. Ảnh: Vietnamnet Trong sân trồng nhiều cây lớn. Ảnh: Vietnamnet Khuôn viên phía sau căn biệt phủ. Ảnh: VietnamnetCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương. Ảnh: Bộ Công an Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn đã đưa hối lộ nhiều lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và một số địa phương để thực hiện các dự án không đúng với quy định, hưởng lợi hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: ĐSPL Theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu, trong 4 lần đưa hối lộ cho ông Lê Duy Thành, có một lần diễn ra tại nhà riêng - biệt phủ tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Ảnh: Vietnamnet Biệt phủ của Hậu "Pháo" trước đây thuộc địa bàn xã Tam Phúc nhưng hiện nay đã được sáp nhập vào thị trấn Vĩnh Tường. Ảnh: Vietnamnet Căn biệt phủ rộng hàng nghìn m2, kéo dài cả trăm mét theo mặt đường quốc lộ 2C cũ, bao quanh bởi tường rào sơn màu trắng. Ảnh: SKĐS Cổng vào biệt thự làm bằng kim loại màu vàng. Ảnh: Vietnamnet Hàng rào phía trước phủ kín thép gai. Ảnh: Vietnamnet Camera lắp xung quanh khu biệt thự. Ảnh: Vietnamfinance Khoảng sân rộng rãi trong biệt phủ của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: Vietnamfinance Cửa chính giữa căn biệt thự. Ảnh: Vietnamnet Trong sân trồng nhiều cây lớn. Ảnh: Vietnamnet Khuôn viên phía sau căn biệt phủ. Ảnh: Vietnamnet Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường