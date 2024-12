Đắk Lắk: Cty Hòa Bình Ban Mê, 2 ngày trúng 4 gói thầu tại huyện M'ĐrắK

Trúng 4 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 3/12, Chủ tịch UBND xã Ea H'Mlay, huyện M'ĐrắK (tỉnh Đắk Lắk) Tô Minh Mại đã ký - ban hành 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Cả 2 quyết định, đều ghi rõ, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê. Cụ thể:

Quyết định thứ nhất (Quyết định số 120/QĐ-UBND), phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông Thôn 4, xã Ea H'Mlây.

Quyết định số 120/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Ea H'Mlay - Tô Minh Mại, ký ban hành. Nguồn MSC

Theo quyết định, Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê trúng gói thầu với giá 1.049.403.000 đồng (giá gói thầu 1.053.107.000 đồng, tiết kiệm 3,7 triệu đồng, tương đương 0,35%); nguồn vốn ngân sách trung ương; thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày; loại hợp đồng trọn gói…

Trước đó, gói thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông Thôn 4, xã Ea H'Mlây, hoàn thành mở thầu ngày 30/11/2024; duy nhất Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê tham gia dự thầu.

Quyết định thứ hai (Quyết định số 121/QĐ-UBND), phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông Thôn 6, xã Ea H'Mlây.

Quyết định số 121/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Ea H'Mlay - Tô Minh Mại, ký ban hành. Nguồn MSC

Theo quyết định, Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê trúng thầu với giá 1.404.785.000 đồng (giá gói thầu 1.409.770.000 đồng, tiết kiệm chưa đến 5 triệu đồng, tương đương 0,35%); nguồn vốn ngân sách trung ương; thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày; loại hợp đồng trọn gói…

Trước đó, gói thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông Thôn 6, xã Ea H'Mlây, cũng được hoàn thành mở thầu trong ngày 30/11/2024; duy nhất Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê tham gia dự thầu.

Ngày 4/12/2024, Chủ tịch UBND xã Cư San, huyện M'ĐrắK (tỉnh Đắk Lắk) Trần Văn Kiên đã ký - ban hành thêm 2 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Cả 2 quyết định, cũng đều ghi rõ, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê. Cụ thể:

Quyết định thứ nhất (Quyết định số 269/QĐ-UBND), phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông Thôn 8 đi Thôn 4, xã Cư san.

Quyết định số 269/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Cư San - Trần Văn Kiên, ký ban hành. Nguồn MSC

Theo quyết định, Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê trúng thầu với giá 2.090.448.000 đồng (giá gói thầu 2.098.388.000 đồng, tiết kiệm 7,9 triệu đồng, tương đương 0,37%); nguồn vốn ngân sách trung ương; thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày; loại hợp đồng trọn gói…

Trước đó, gói thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông Thôn 8 đi Thôn 4, xã Cư san, hoàn thành mở thầu trong ngày 30/11/2024; duy nhất Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê tham gia dự thầu.

Quyết định thứ hai (Quyết định số 270/QĐ-UBND), phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông ngã ba đường thôn Ea Krông đi thôn Ea Sanh, xã Cư San.

Quyết định số 270/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND xã Cư San - Trần Văn Kiên, ký ban hành. Nguồn MSC



Theo quyết định, Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê cũng là nhà thầu trúng thầu với giá 1.414.447.000đồng (giá gói thầu 1.418.744.000 đồng, tiết kiệm chưa đến 4,3 triệu đồng, tương đương 0,3%); nguồn vốn ngân sách trung ương; thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày; loại hợp đồng trọn gói…

Trước đó, gói thầu xây dựng công trình: Duy tu, bảo dưỡng công trình đường giao thông Thôn 6, xã Ea H'Mlây, cũng được hoàn thành mở thầu trong ngày 30/11/2024; duy nhất Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê tham gia dự thầu.

Năng lực nhà thầu Hòa Bình Ban Mê

Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê (địa chỉ tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) thành lập ngày 20/5/2011; ông Mai Xuân Hòa là người đại diện pháp luật.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 14/4/2017; đã tham gia 52 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 6 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 333 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 120 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 212 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty tham gia và trúng 42/50 gói thầu; tổng giá trị trúng thầu khoảng 330 tỷ đồng (trong đó trúng thầu với vai trò liên danh khoảng 212 tỷ đồng).

Công ty là khách hàng của nhiều đối tác, như:

Đã tham gia và trúng 5/7 gói thầu, do Công ty Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 14 tỷ đồng; 7/7 gói thầu, do Công ty CP Đấu thầu cửu long Đắk Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 63,8 tỷ đồng; 4/5 gói thầu, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình huyện M'Drắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 40,2 tỷ đồng; 4/4 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Buôn Đôn mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 17,7 tỷ đồng; 3/3 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Bông mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 46,3 tỷ đồng…