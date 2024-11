Công ty Đông Sơn sẽ sửa chữa loạt hồ chứa nước ở Gia Lai

Ngày 08/11/2024, ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, ký quyết định số 179/QĐ-BQLDA, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình hạng mục bổ sung các hồ chứa: Hòn Cỏ; C5; Bàu Dồn thuộc Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cỏ, Bàu Dồn, hồ C5, Hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II).

Theo quyết định, Công ty TNHH Một thành viên Đông Sơn là nhà thầu trúng gói thầu nêu trên với giá 10.573.981.000 đồng (giá dự toán gói thầu 10.624.628.000 đồng, tiết kiệm chưa đến 51 triệu đồng, tương đương 0,47%).

Trước đó, Gói thầu thi công xây dựng công trình hạng mục bổ sung các hồ chứa: Hòn Cỏ; C5; Bàu Dồn thuộc Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cỏ, Bàu Dồn, hồ C5, Hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II) được công bố ngày 25/10/2024; hoàn thành mở thầu ngày 03/11/2024. Duy nhất, Công ty TNHH Một thành viên Đông Sơn tham gia dự thầu.

Được biết, Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cỏ, Bàu Dồn, hồ C5, Hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II), có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, nhằm nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho đập và vùng hạ du các hồ chứa Hòn Cỏ, Bàu Dồn, C5, hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II thuộc thị xã An Khê và các huyện Đức Cơ, Đak Pơ. Đảm bảo nguồn nước ổn định để cấp nước tưới cho diện tích cây trồng các hồ chứa, phát triển kinh tế xã hội trong khu vực.

Dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước (Hòn Cỏ, Bàu Dồn, hồ C5, Hồ Làng Mới, Tà Li I, Tà Li II) được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 09/10/2024 (quyết định phê duyệt 557/QĐ-UBND).

Công ty TNHH Một thành viên Đông Sơn (địa chỉ tại đường Âu Cơ, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), thành lập ngày 06/10/2005; ông Nguyễn Quốc Đạ là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 8/2014 đến nay, công ty đã tham tổng cộng 52 gói thầu, trong đó trúng 44 gói, trượt 3 gói, 4 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ.

Tổng giá trị trúng thầu hơn 2019 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 346 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1673 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia khoảng 79,32%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 98,64%.

Tại Gia Lai, đơn vị đã tham gia và trúng 31/38 gói thầu (trong vai trò độc lập và liên danh), tổng giá trị trúng thầu hơn 1267 tỷ đồng.

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 9/10 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 305 tỷ đồng; trúng 3/5 gói thầu do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 421 tỷ đồng; trúng 3/3 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 45 tỷ đồng; trúng 2/2 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang mời thầu, tông giá trị trúng thầu hơn 83 tỷ đồng…