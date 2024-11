Gia Lai: Năng lực nhà thầu thi công trụ sở UBND huyện Chư Păh

Trúng gói thầu hơn 20 tỷ đồng

Ngày 18/11/2024, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Hữu Nguyên đã ký ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND, phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị, Dự án Trụ sở UBND huyện Chư Păh.

Theo quyết định, nhà thầu trúng thầu là liên danh Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị (tên thành viên liên danh thứ nhất: Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Quang, địa chỉ Số 242 Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; tên thành viên liên danh thứ hai: Công ty TNHH Thiết bị PCCC 4-10 Gia Lai, địa chỉ Số 91 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Giá đề nghị trúng thầu 20.130.218.000 đồng (đã bao gồm cả VAT; giá dự toán gói thầu 21.205.687.000 đồng); loại hợp đồng trọn gói; thời gian thực hiện 400 ngày.

UBND huyện Chư Păh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh căn cứ quyết định - công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, tổ chức hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, theo đúng các quy định hiện hành…

Một phần Quyết định số 1149/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Hữu Nguyên, ký ban hành.

Trước đó, Gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị - Dự án Trụ sở UBND huyện Chư Păh, được công bố ngày 22/10/2024.

Gói thầu được hoàn thành mở thầu ngày 9/11/2024, theo đó, có 2 nhà thầu tham gia dự thầu:

Liên danh Gói thầu số 4: Thị công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị, dự thầu với giá (sau giảm giá) 20.130.218.710 đồng; liên danh trụ sở UBND huyện Chư Păh dự thầu với giá 20.516.502.332 đồng.

Hồi đầu tháng 10/2024, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án Trụ sở UBND huyện Chư Păh; giao UBND huyện Chư Păh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành…

Được biết, Dự án Trụ sở UBND huyện Chư Păh, có tổng mức đầu tư 24 tỷ đồng. Dự án nhằm đảm bảo cơ sở vật chất làm việc cho cán bộ, công chức huyện; xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, tạo môi trường làm việc năng động, hiện đại cho cán bộ, công chức, tiền đề cho công cuộc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho Nhân dân khi đến làm việc tại trụ sở UBND huyện.

Năng lực liên danh trúng thầu

Công ty TNHH MTV Xây dựng Nhật Quang, thành lập ngày 17/12/2007; tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 25/1/2016; ông Trần Vinh Quang là người đại diện pháp luật.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, công ty đã tham gia 60 gói thầu, trong đó trúng 45 gói, trượt 12 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) khoảng 1.295 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 92,8 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 1.202 tỷ đồng.

Công ty là khách hàng của nhiều đối tác, như:

Tham gia và trúng 4/4 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 423 tỷ đồng;

Tham gia và trúng 2/2 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 212 tỷ đồng;

Tham gia và trúng 1/2 gói thầu, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 114 tỷ đồng;

Tham gia và trúng 2/2 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 36,9 tỷ đồng;

Tham gia và trúng 4/6 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 16 tỷ đồng;

Tham gia và trúng 2/3 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 22 tỷ đồng…

Từ đầu năm đến nay, công ty tham gia và trúng 6/6 gói thầu, trong vai trò độc lập và liên danh (cả 6 gói thầu đều tham gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai); tổng giá trị trúng thầu khoảng 54 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thiết bị PCCC 4-10 Gia Lai, thành lập ngày 26/3/2003; tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 8/8/2016; ông Nguyễn Phùng Đạt là người đại diện pháp luật.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, công ty đã tham gia 227 gói thầu, trong đó trúng 202 gói, trượt 15 gói, 7 gói chưa có kết quả, 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) khoảng 1.828 tỷ đồng; trong đó, với vai trò độc lập khoảng 53 tỷ đồng, với vai trò liên danh khoảng 1.775 tỷ đồng.

Tại tỉnh Gia Lai, công ty tham gia 177 gói thầu, trúng 155 gói; tổng giá trị trúng thầu hơn 1.725 tỷ đồng (trong đó, trong vai trò liên danh hơn 1.684 tỷ đồng)…

Công ty là khách hàng của nhiều đối tác, như:

Tham gia và trúng 44/44 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 514 tỷ đồng;

Đã tham gia và trúng 9/10 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 99 tỷ đồng; 20/20 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 260 tỷ đồng; 7/7 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 86,6 tỷ đồng; 6/7 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. An Khê (tỉnh Gia Lai) mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 48 tỷ đồng; 13/13 gói thầu, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu khoảng 270 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, công ty tham gia và trúng 43/50 gói thầu, trong vai trò độc lập và liên danh; tổng giá trị trúng thầu khoảng 423 tỷ đồng…