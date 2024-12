Đối tượng bị bắt khi đang tìm chỗ bán Air Blade vừa trộm cắp

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 5/12, anh N.B.P (trú thôn Lệ Sơn Bắc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) trình báo cơ quan công an về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy. Anh P. cho biết, trưa cùng ngày, anh đi công việc về và dựng xe máy hiệu Honda Air Blade BKS 43K1-463.65 tại sân nhà, nhưng quên không rút chìa khóa. Sau khi ngủ trưa dậy, anh P. phát hiện chiếc xe của mình đã biến mất.

Vụ mất trộm xảy ra giữa ban ngày gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang tiến hành điều tra truy xét.

Đối tượng Tuấn và một số tài sản trong xe máy trộm cắp (ảnh HT)

Nhận định đối tượng trộm cắp phải là người rất am hiểu địa hình, có thể là người địa phương hoặc lân cận, các trinh sát phối hợp cùng Công an xã Hòa Tiến và xã Hòa Châu rà soát, trích xuất camera an ninh toàn khu vực, đồng thời triển khai các tổ tuần tra trên tất cả các tuyến đường huyện Hòa Vang.

20h00 cùng ngày, tại địa phận xã Hòa Châu, Tổ tuần tra Đội CSĐT tội phạm về hình sự- kinh tế- ma túy- Công an huyện Hòa Vang phối hợp với Công an xã Hòa Châu phát hiện một đối tượng đi trên một chiếc xe máy có hình dạng và BKS trùng với chiếc xe máy của anh P. bị mất trộm. Lập tức, tổ Công an ra hiệu lệnh yêu cầu người điều khiển phương tiện nghi vấn dừng lại để kiểm tra.

Qua làm việc, đối tượng khai tên là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991, trú thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu) và thừa nhận đã trộm cắp chiếc xe máy nói trên tại thôn Lệ Sơn Bắc (xã Hòa Tiến).

Tuấn khai nhận, trưa ngày 5/12, khi đi bộ mua đồ ăn, phát hiện xe máy của anh Phúc để trong sân mà không có người trông coi, chìa khóa còn để trên xe nên Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tuấn đi vào sân nhà rồi dắt chiếc xe máy ra đường, nổ máy chạy đi giấu ở bụi cây cách nhà của Tuấn khoảng 50m. Đến chiều tối cùng ngày, Tuấn ra chỗ giấu xe máy, lấy xe chạy đi tìm chỗ bán xe thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

