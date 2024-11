Gia Lai: Gói thầu làm đường hơn 120 tỷ có về tay liên danh Kbang?

Một mình dự thầu

Theo thông tin công khai từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, ngày 07/10/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang, tỉnh Gia Lai hoàn thành mở thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi; phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng.

Duy nhất Liên danh nhà thầu Kbang (Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ An Phú, làm đại diện) tham gia dự thầu với giá 120.065.072.450 đồng (giá dự toán gói thầu 120.203.326.000 đồng).

Biên bản mở gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Nguồn: MSC

Được biết, Dự án đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 15/03/2024 (số quyết định phê duyệt 172/QĐ-UBND), giao Chủ tịch UBND huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Năng lực nhà thầu

Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ An Phú (địa chỉ tại đường Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thành lập ngày 21/04/2005; ông Đoàn Quốc Tuấn là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 8/2014 đến nay, công ty đã tham tổng cộng gia 42 gói thầu, trong đó trúng 37 gói, trượt 4 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.076 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 84 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 992 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 87,97%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 99,24%.

Tại Gia Lai, đơn vị tham gia và trúng 30/35 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 180 tỷ đồng (tổng giá trị trúng thầu khi liên danh hơn 70 tỷ đồng).

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 13/15 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 126 tỷ đồng; trúng 8/8 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 273 tỷ đồng; trúng 4/4 gói thầu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 57 tỷ đồng; trúng 1/2 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 76 tỷ đồng; trúng 2/2 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 80 tỷ đồng; trúng 2/2 gói thầu do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 88,9 tỷ đồng …

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong vai trò độc lập và liên danh, đơn vị đã “một mình một ngựa” trúng 5 gói thầu, với tỷ lệ tiết kiệm “tượng trưng”, tổng giá trị trúng thầu hơn 130 tỷ đồng, gồm:

Gói thầu số 01: Xây dựng công trình nhánh 4 Dự án Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, hạng mục: Nhánh 4, giá trúng thầu 21.353.247.000 đồng (giá dự toán gói thầu 21.417.468.000 đồng; tiết kiệm chưa đến 65 triệu đồng, tương đương 0,29%); hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định; thời gian thực hiện hợp đồng: 400 ngày. Trước đó, gói thầu nêu trên được công bố ngày 30/09/2024; hoàn thành mở thầu ngày 18/10/2024. Duy nhất Liên danh An Phú – Xuân Vấn (Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ An Phú, làm đại diện) tham gia dự thầu.

Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án đường Lý Chính Thắng, giá trúng thầu 18.300.000.000 đồng (giá gói thầu 18.339.598.000 đồng; tiết kiệm chưa đến 40 triệu đồng, tương đương 0,2%); loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 130 ngày. Trước đó, gói thầu nêu trên được công bố ngày 16/08/2024; hoàn thành mở thầu ngày 25/08/2024. Duy nhất Liên danh An Phú – Ngọc Phương (Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ An Phú, làm đại diện) tham gia dự thầu.

Gói thầu xây lắp + thiết bị thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, giá trúng thầu 76.090.000.000 đồng (giá gói thầu 76.196.776.000 đồng; tiết kiệm chưa đến 107 triệu đồng, tương đương 0,14%); loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 780 ngày. Trước đó, gói thầu nêu trên được công bố ngày 29/06/2024; hoàn thành mở thầu ngày 17/07/2024. Duy nhất Liên danh HTKT KDC Nguyễn Văn Linh (Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ An Phú, làm đại diện) tham gia dự thầu.

Quyết định số 266/QĐ-BQL ngày 29/7/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Pleiku, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp + thiết bị thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai - Hạng mục Khu A. Nguồn: MSC

Gói thầu Xây dựng công trình thuộc Dự án đường Đak Sơmei - Xã Hà Đông, giá trúng thầu 1.735.584.000 đồng (giá gói thầu 1.743.638.000 đồng; tiết kiệm 8,05 triệu đồng, tương đương 0,4%); loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày. Trước đó, gói thầu nêu trên được công bố ngày 17/05/2024; hoàn thành mở thầu ngày 24/05/2024. Duy nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ An Phú tham gia dự thầu.

Gói thầu thi công xây lắp và thiết bị công trình thuộc Dự án đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư quy hoạch Tổ dân phố 6, thị trấn Chư Ty, giá trúng thầu 12.712.000.000 đồng (giá gói thầu 12.722.246.000 đồng; tiết kiệm 10,2 triệu đồng, tương đương 0,08%); loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.