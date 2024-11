Gia Lai: Ít cạnh tranh, liên danh Kbang trúng gói làm đường hơn 120 tỷ đồng

Ngày 11/11/2024. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Kbang, ký quyết định số 94/QĐ_UBND, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Theo quyết định, đơn vị trúng thầu là Liên danh nhà thầu Kbang (gồm: Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ An Phú - Công ty CP Xây dựng thương mại Hoàng Đức Sang - Công ty CP Trường Long - Công ty TNHH Xây dựng Tân Tiến). Giá trúng thầu là 120,065 tỷ đồng (giá dự toán 120,203 tỷ đồng); thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Một phần quyết định số 94/QĐ_UBND do ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Kbang, ký phê duyệt.

Trước đó, ngày 07/10/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang, tỉnh Gia Lai hoàn thành mở thầu gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc Dự án đường liên xã huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi; phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ....Duy nhất Liên danh nhà thầu Kbang tham gia dự thầu.

Được biết, Dự án đường liên xã huyện Kbang, có tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Dự án được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 15/03/2024 (số quyết định phê duyệt 172/QĐ-UBND), giao Chủ tịch UBND huyện Kbang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năng lực các thành viên liên danh

Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Dịch vụ An Phú (địa chỉ tại đường Yên Đỗ, phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thành lập ngày 21/04/2005; ông Đoàn Quốc Tuấn là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 8/2014 đến nay, đơn vị đã tham gia 42 gói thầu, trúng 38 gói, trượt 4 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.196 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 84 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 1.112 tỷ đồng.

Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 87,97%, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 99,48%.

Đơn vị là khách hàng của nhiều đối tác tại Gia Lai, như: Tham gia và trúng 8/8 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 230 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/4 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Păh mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 11 tỷ đồng; tham gia và trúng 3/3 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 44 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/4 gói thầu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 57 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/4 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pa mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 80 tỷ đồng…

Công ty CP Xây dựng thương mại Hoàng Đức Sang (địa chỉ tại đường Lý Nam Đế, phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thành lập ngày 25/05/2010; ông Phạm Văn Nam là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 9/2014 đến nay, đơn vị đã tham gia 44 gói thầu, trong đó trúng 37 gói, trượt 5 gói, 1 chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị trúng thầu hơn 1502 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 192 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 1309 tỷ đồng.

Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia khoảng 85,56%, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 98,47%.

Tại Gia Lai, đơn vị là khách hàng của nhiều đối tác, như: Tham gia và trúng 4/4 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang, tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 146 tỷ đồng; tham gia và trúng 4/5 gói thầu do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 80 tỷ đồng; tham gia và trúng 3/3 gói thầu do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 209 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/2 gói thầu do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 445 tỷ đồng; tham gia và trúng 3/3 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Cơ mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 23 tỷ đồng…

Công ty CP Trường Long (địa chỉ tại đường Bạch Đằng, phường Quyết Thắng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thành lập ngày 09/09/1999; ông Bùi Văn Hùng là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 8/2014 đến nay, đơn vị đã tham gia 46 gói thầu, trong đó trúng 43 gói, trượt 3 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 15.766 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 519 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 15.247 tỷ đồng.

Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia khoảng 94,48%, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 99,26%.

Đơn vị là khách hàng của nhiều đối tác, như: Tham gia và trúng 8/8 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 1675 tỷ đồng; tham gia và trúng 7/7 gói thầu do Ban quản lý thực hiện các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng và các dự án theo hình thức đầu tư mới mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 1909 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/2 gói thầu do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 275 tỷ đồng…

Công ty TNHH Xây dựng Tân Tiến (địa chỉ tại đường Quang Trung, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) thành lập ngày 29/04/1997; ông Nguyễn Bá Tiếp là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 4/2016 đến nay, đơn vị đã tham gia 27 gói thầu, trong đó trúng 19 gói, trượt 8 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 308 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 60 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 247 tỷ đồng.

Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia khoảng 78,51%, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán khoảng 100,52%.

Tại Gia Lai, đơn vị là khách hàng của nhiều đối tác, như: Tham gia và trúng 6/10 gói thầu do Ban quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Kbang, tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 31 tỷ đồng; tham gia và trúng 5/5 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang, tỉnh Gia Lai mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 206 tỷ đồng…