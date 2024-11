Đắk Lắk: Công ty Đức Tài trúng gói thầu làm đường hơn 13 tỷ đồng

Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Đức Tài (địa chỉ tại đường Lê Duẩn, khối 4, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), thành lập ngày 05/12/2008; ông Nguyễn Văn Chuynh là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2017 đến nay, công ty đã tham gia và trúng 110/142 gói thầu (trong đó, 141 gói tham gia thầu tại Đắk Lắk, 1 gói tại Quảng Ngãi). Tổng giá trị trúng thầu hơn 582 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 299 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 282 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia khoảng 79,57%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 99,66%.

Trong đó, đơn vị tham gia và trúng 7/7 gói thầu do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pắc mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 2,1 tỷ đồng; trúng 4/4 gói thầu do Công ty cổ phần đấu thầu Cửu Long Đắk Lắk mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 90 tỷ đồng; trúng 2/2 gói thầu do Công ty TNHH xây dựng và phát triển An Dũng mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 21 tỷ đồng; trúng 1/1 gói thầu do Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nghĩa Trung mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 30 tỷ đồng…

Riêng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Pắc, đơn vị tham gia và trúng 65/72 gói thầu do Ban này mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 297 tỷ đồng.