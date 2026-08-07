Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hà Nội yêu cầu xử lý phản ánh vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn

Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy UBND TP Hà Nội, Đảng ủy Công an và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Thiên Tuấn

Ngày 7/8, Thành ủy Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, bất chấp việc trước đó nhiều nguyên cán bộ địa phương đã bị xử lý hình sự do để xảy ra tình trạng đất rừng bị "xẻ thịt".

rung-phong-ho-soc-son-ha-noi-1329.jpg
Một khu nghỉ dưỡng ven hồ Đồng Đò (Hà Nội) trong rừng phòng hộ với nhiều bugalow bên trên cùng bể bơi. Ảnh: Dân Việt.

Theo phản ánh, đối chiếu với hình ảnh ghi nhận từ năm 2023 cho thấy nhiều khu đất khi đó mới chỉ xuất hiện hoạt động san gạt, dựng nhà tạm hoặc tập kết vật liệu xây dựng, đến nay đã trở thành các khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh và đưa vào khai thác kinh doanh. Một số công trình tiếp tục mở rộng quy mô với nhiều hạng mục mới, làm thay đổi đáng kể hiện trạng khu vực.

Trước thực trạng trên, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh toàn diện nội dung báo chí phản ánh; làm rõ các vi phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm, đồng thời sớm có văn bản phản hồi cơ quan báo chí.

Đảng ủy Công an TP Hà Nội được giao chỉ đạo Công an thành phố nắm tình hình, làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao theo dõi quá trình kiểm tra, xác minh; phối hợp với Đảng ủy UBND TP giám sát, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Thành ủy yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Thành ủy trước ngày 20/8/2026.

Cùng ngày, Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Kim Anh về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh với tiêu đề "Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ: 1.001 cách chèo kéo 'xẻ thịt' lá phổi xanh".

Lãnh đạo UBND TP yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, làm rõ các vi phạm mới phát sinh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND TP trước ngày 15/8.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh, thừa nhận công tác quản lý đất rừng trên địa bàn còn nhiều khó khăn do quá trình rà soát, điều chỉnh ranh giới giữa đất ở và đất rừng đến nay chưa hoàn tất.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Anh, việc ngăn chặn các công trình mới phát sinh trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ gặp nhiều trở ngại do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong khi đó, lực lượng quản lý địa phương còn mỏng và phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về phía lực lượng kiểm lâm, đơn vị cho biết chỉ có chức năng phát hiện, lập hồ sơ, biên bản đối với các hành vi vi phạm liên quan đến cây rừng và đất lâm nghiệp, còn việc xử lý các công trình xây dựng vi phạm thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm số 4 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), từ năm 2024 đến hết quý I/2026, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 323 vụ vi phạm trên rừng và đất lâm nghiệp tại rừng phòng hộ Sóc Sơn. Hai nhóm vi phạm phổ biến nhất là xây dựng công trình trái phép và san gạt, cào gạt thực bì để tạo mặt bằng.

Mời quý độc giả xem video: Xích lô điện tung hoành phố cổ Hà Nội.
#rừng phòng hộ #sóc sơn #hà nội #xây dựng #đất rừng #hồ đồng đò

Bài liên quan

Chuyển công an điều tra các vụ mua bán, chuyển nhượng đất rừng Sóc Sơn

UBND huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cho biết sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các vụ việc mua, bán, chuyển nhượng đất rừng, chiếm đất và hủy hoại đất rừng theo quy định của pháp luật.

Nội dung trên được nêu trong báo cáo UBND huyện Sóc Sơn gửi UBND TP Hà Nội, về kết quả thực hiện Kết luận thanh tra năm 2019 của Thanh tra Thành phố liên quan các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất rừng. 

Địa phương cho biết đến nay, vẫn còn 33 công trình vi phạm được lập hồ sơ vi phạm từ năm 2017, 2018. Trong đó, xã Minh Trí có 25 công trình, xã Minh Phú có 8 công trình chưa xử lý. Sau kết luận Thanh tra, thêm 139 trường hợp phát sinh vi phạm đất đai có công trình xây dựng, nhiều vi phạm đã được xử lý. 

Riêng trong năm 2023, UBND huyện Sóc Sơn đã xử lý 32 trường hợp và giải tỏa 275 lều, lán tạm kinh doanh dưới tán cây rừng tại khu vực thôn Minh Tân, xã Minh Trí.

Còn 45 trường hợp xây dựng công trình sai phép chưa xử lý dứt điểm, gồm một số công trình đã và đang xây dựng tại hồ Ban Tiện, hồ Đồng Đò thuộc hai xã Minh Trí và Minh Phú như báo chí phản ánh.

Chuyen cong an dieu tra cac vu mua ban, chuyen nhuong dat rung Soc Son
Nhiều công trình homestay ở Sóc Sơn được xây trên đất rừng (Ảnh: Thành Đông).

Với công tác xử lý cán bộ, UBND huyện Sóc Sơn đã kiểm tra, xem xét trách nhiệm của cán bộ đối với hai xã Minh Phú, Minh Trí và ra quyết định xử lý kỷ luật đối với 11 cá nhân, trong đó cách chức Chủ tịch UBND xã Minh Phú, cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Minh Trí.

Cùng với đó, địa phương cũng đã ra quyết định khiển trách 9 cán bộ gồm 2 phó chủ tịch UBND xã, 4 người là công chức đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, 3 người là công chức địa chính xã.

Đồng thời, huyện Sóc Sơn đã chuyển công tác Bí thư Đảng ủy xã Minh Trí để điều động cán bộ khác thay thế; tạm đình chỉ công tác Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí để tập trung nhiệm vụ xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Thời gian tới, UBND huyện Sóc Sơn cam kết đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác rà soát đánh giá hiện trạng rừng theo Kế hoạch 57 ngày 18/2/2022 của UBND TP Hà Nội. 

Trong đó, địa phương sẽ thống kê những bất cập tồn tại liên quan đến quy hoạch rừng năm 2008 để báo cáo UBND TP cập nhật vào quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch Thủ đô và quy hoạch vùng huyện, làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch rừng năm 2008. 

Huyện Sóc Sơn cũng tăng cường chỉ đạo UBND xã Minh Phú, Minh Trí và các xã có rừng phân loại các trường hợp vi phạm còn tồn đọng để xử lý, kiên quyết xử lý vi phạm mới phát sinh; củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các vụ việc mua, bán, chuyển nhượng đất rừng, chiếm đất và hủy hoại đất rừng theo quy định của pháp luật...

Trước đó, trả lời tại họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 19/1 về tiến độ xử lý các công trình sai phạm trên đất rừng, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn khẳng định đặc thù của huyện là "dân có trước, rừng có sau".

Cụ thể, giai đoạn trước năm 1988, rừng Sóc Sơn chỉ có 234ha chủ yếu là rừng thông, bạch đàn, còn lại là đất trống đồi núi trọc.

Để khuyến khích nhân dân tích cực tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định số 6052 về chính sách cho các hộ gia đình phát triển rừng và triển khai nhiều chương trình sử dụng đất trống đồi núi trọc. Do vậy, giai đoạn từ năm 1989, rừng Sóc Sơn được phát triển đến nay.

Với khu vực rừng Sóc Sơn tại khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí) và hồ Ban Tiện (xã Minh Phú), giai đoạn 1986, UBND TP Hà Nội đã có Quyết định phê duyệt phát triển kinh tế hồ Đồng Đò.

Vì vậy, địa phương đã thực hiện việc di dân từ các xã bị ảnh hưởng lũ lụt thường xuyên đến khu hồ Đồng Đò và hồ Ban Tiện để xây dựng kinh tế mới.

Giai đoạn 1986-1988, với các hộ dân xây dựng kinh tế mới, chính quyền địa phương không giao đất cho các hộ quản lý, nên không có hồ sơ quản lý và không giao đất nông nghiệp cho các hộ dân. Do vậy, các hộ dân sử dụng đất tự phát, khai hoang để phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, qua nhiều thế hệ đến nay, có hộ dân đã sinh sống 2-3 thế hệ trong khu vực này.

Do không có hồ sơ quản lý đất đai, nên giai đoạn 2008 quyết định phê duyệt quy hoạch rừng của UBND TP Hà Nội đối với huyện Sóc Sơn phủ kín toàn bộ phần diện tích đất của các hộ dân trong vùng kinh tế mới.

Nhiều hộ dân do không có tài liệu hồ sơ về đất đai, nên khi xây dựng các công trình đều bị xem xét để lập hồ sơ xử lý.

Xem chi tiết

Hàng loạt vụ lũ quét, sạt lở đất: Khi con người tác động thiên nhiên

Nguyên nhân nhiều vụ lũ quét, sạt lở đất gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản thời gian qua không chỉ do khách quan, mà còn có sự tác động từ con người, gây hậu quả về thiên nhiên.

Từ đầu năm 2023 đến nay, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương. Gần nhất là vụ lũ ống, lũ quét tại Lào Cai làm 10 người chết và mất tích. Trước đó, các vụ sạt lở đất ở Đà Lạt, đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) hay sạt lở đất đá ở các địa phương Lai Châu, Yên Bái, Đắk Nông gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, phá hủy đường giao thông, nhà cửa…
Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; PGS.TS Cao Đình Triều, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Địa Vật lý Việt Nam, Viện trưởng Viện Địa Vật lý Ứng dụng; TS Nguyễn Thành Vạn, Tổng hội Địa chất Việt Nam, đều cho rằng, bên cạnh nguyên nhân khách quan, nhân tố chủ quan là do con người tác động đã gây hậu quả về thiên nhiên.
Xem chi tiết

Loạt biệt thự, homestay chiếm lòng hồ, xâm lấn rừng Sóc Sơn

Bất chấp những nguy hiểm rình rập do sạt lở đất đá vào mùa mưa, hồ và rừng Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn đang bị xâm lấn, nhường chỗ cho biệt thự, homestay của cá nhân.

Loat biet thu, homestay chiem long ho, xam lan rung Soc Son

Sau kết luận của Thanh tra TP Hà Nội vào năm 2019, những năm qua huyện Sóc Sơn vẫn phát hiện hàng trăm công trình vi phạm đất rừng phòng hộ. Không chỉ bạt núi, chủ các công trình vi phạm còn ngang nhiên lấn chiếm lòng hồ Ban Tiện và Đồng Đò. 
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới