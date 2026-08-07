Hà Nội yêu cầu xử lý phản ánh vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn

Ngày 7/8, Thành ủy Hà Nội ban hành công văn chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn, bất chấp việc trước đó nhiều nguyên cán bộ địa phương đã bị xử lý hình sự do để xảy ra tình trạng đất rừng bị "xẻ thịt".

Một khu nghỉ dưỡng ven hồ Đồng Đò (Hà Nội) trong rừng phòng hộ với nhiều bugalow bên trên cùng bể bơi. Ảnh: Dân Việt.

Theo phản ánh, đối chiếu với hình ảnh ghi nhận từ năm 2023 cho thấy nhiều khu đất khi đó mới chỉ xuất hiện hoạt động san gạt, dựng nhà tạm hoặc tập kết vật liệu xây dựng, đến nay đã trở thành các khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh và đưa vào khai thác kinh doanh. Một số công trình tiếp tục mở rộng quy mô với nhiều hạng mục mới, làm thay đổi đáng kể hiện trạng khu vực.

Trước thực trạng trên, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh toàn diện nội dung báo chí phản ánh; làm rõ các vi phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm, đồng thời sớm có văn bản phản hồi cơ quan báo chí.

Đảng ủy Công an TP Hà Nội được giao chỉ đạo Công an thành phố nắm tình hình, làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao theo dõi quá trình kiểm tra, xác minh; phối hợp với Đảng ủy UBND TP giám sát, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Thành ủy yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Thành ủy trước ngày 20/8/2026.

Cùng ngày, Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã Kim Anh về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh với tiêu đề "Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ: 1.001 cách chèo kéo 'xẻ thịt' lá phổi xanh".

Lãnh đạo UBND TP yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, làm rõ các vi phạm mới phát sinh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) và báo cáo UBND TP trước ngày 15/8.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh, thừa nhận công tác quản lý đất rừng trên địa bàn còn nhiều khó khăn do quá trình rà soát, điều chỉnh ranh giới giữa đất ở và đất rừng đến nay chưa hoàn tất.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Anh, việc ngăn chặn các công trình mới phát sinh trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ gặp nhiều trở ngại do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong khi đó, lực lượng quản lý địa phương còn mỏng và phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về phía lực lượng kiểm lâm, đơn vị cho biết chỉ có chức năng phát hiện, lập hồ sơ, biên bản đối với các hành vi vi phạm liên quan đến cây rừng và đất lâm nghiệp, còn việc xử lý các công trình xây dựng vi phạm thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm số 4 (Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), từ năm 2024 đến hết quý I/2026, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 323 vụ vi phạm trên rừng và đất lâm nghiệp tại rừng phòng hộ Sóc Sơn. Hai nhóm vi phạm phổ biến nhất là xây dựng công trình trái phép và san gạt, cào gạt thực bì để tạo mặt bằng.