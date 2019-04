Phạm Hương bất ngờ khoe nhà mới tậu ở Việt Nam

Trên trang cá nhân của mình, Phạm Hương vừa đăng tải ảnh chụp một ngôi nhà tại Việt Nam với chia sẻ: " What a beautiful view. My new home in VietNam. Can’t wait back to see" (Tạm dịch: Một khung cảnh tuyệt vời. Ngôi nhà mới của tôi tại Việt Nam. Tôi rất mong chờ được trở về). Đây không phải là lần đầu tiên Phạm Hương "bật đèn xanh" báo hiệu cho công chúng về việc sắp trở về.



Còn ở Mỹ, Phạm Hương đã chia sẻ căn nhà mới tậu ở Việt Nam.

Có thể thấy gần đây, Phạm Hương thường xuyên cập nhật trên trang cá nhân hàng loạt shoot hình thời trang cô chụp cho các thương hiệu nước ngoài. Đồng thời Phạm Hương từng chia sẻ tin vui đầu quân cho công ty quản lý người mẫu hàng đầu Lipps LA. Người đẹp trở thành người Việt Nam đầu tiên gia nhập hàng ngũ công ty quản lí người mẫu hàng đầu Hollywood. Chính những điều này càng khiến cộng đồng mạng cho rằng nàng hậu đã sẵn sàng quay trở lại showbiz Việt một ngày không xa nữa.



Người đẹp tái xuất trong một sự kiện ở Mỹ. Cô cũng đồng thời đầu tuần cho một công ty người mẫu nổi tiếng. Tháng 8/2018 Phạm Hương khiến nhiều người hết sức bất ngờ khi thông báo sang Mỹ để chữa bệnh tuyết giáp. Tuy nhiên, nhiều người đồn đoán là cô "ở ẩn" để sinh con, Hoa hậu từng chia sẻ đã "thoát ế" và đính hôn tại nước ngoài, nhưng danh tính người đàn ông này cũng là một câu hỏi lớn.



Ngày 19/3 vừa qua, Hoa hậu Phạm Hương khoe hình ảnh từ ngày làm việc đầu tiên của cô với công ty quản lý người mẫu tại Mỹ. Đó là buổi chụp ảnh studio. Đã khá lâu mới đứng trước ống kính của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Phạm Hương vẫn biểu cảm tự tin. Diện mạo mới của Phạm Hương sau một năm vắng bóng showbiz Việt, đầu năm nay cô công bố đính hôn với bạn trai bằng chiếc nhẫn kim cương. Đến bây giờ, danh tính người đàn ông của hoa hậu vẫn là bí mật.

Thỉnh thoảng, Phạm Hương chia sẻ hình ảnh về không gian sống của cô tại Mỹ trong một năm qua. Đó là một nơi rất thơ mộng, nhiều cây hoa đào và trông khá bình yên. Hoa hậu thoải mái diện trang phục thường ngày khi đi lại, vui chơi.

Nhiều thông tin đồn đoán Phạm Hương sang Mỹ sinh con cho bạn trai đại gia nhưng người đẹp lên tiếng phủ nhận. Để khẳng định thêm cho lời nói của mình, cô thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh cuộc sống tại xứ sở cờ hoa.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết bản thân đang tận hưởng sự bình yên tại Mỹ. 'Hiện tôi chỉ muốn thay đổi và trải nghiệm nhiều điều hơn nữa', người đẹp nói. Vì vậy việc cô khoe nhà ở Việt Nam khiến không ít người bất ngờ.