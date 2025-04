Hot face sao Việt: Tường San xinh đẹp sau thời gian dài vắng bóng

Tin tức sao Việt 5/4: Á hậu Tường San gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp khi tham dự một sự kiện sau thời gian vắng bóng. Ảnh: FB Nguyễn Tường San Phạm Quỳnh Anh, mẹ 3 con vẫn ngọt ngào quyến rũ trong chiếc váy đỏ cúp ngực. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh Ca sĩ Hiền Thục khoe vẻ trẻ trung với mái tóc xoăn bồng bềnh. Ảnh: FB Hien Thuc Ca sĩ Dương Hoàng Yên đăng ảnh ngồi thiền. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến Huyền Baby khoe vẻ đẹp quyến rũ cùng đường cong gợi cảm. Ảnh: FB Đặng Ngọc Huyền Cựu mẫu Thuý Hạnh xả nốt những khoảnh khắc còn lại trong chuyến khám phá hồ Baikal nước Nga. Ảnh: FB Bui Thuy Hanh Đàm Thu Trang hạnh phúc với tình cảm 2 nhóc tỳ dành cho nhau. Ảnh: FB Đàm Thu Trang Lệ Quyên được tình trẻ tổ chức tiệc sinh nhật vô cùng lãng mạn. Ảnh: FB Lệ Quyên Á hậu Huyền My khoe ảnh check in tại Thái Lan. Ảnh: FB Nguyen Tran Huyen My

