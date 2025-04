Lê Hà - “gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp ngày càng xinh

Năm 2013, khi 20 tuổi, người mẫu Lê Hà đầu quân cho công ty của Vũ Khắc Tiệp. Đến nay, cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ông bầu. Dịp sinh nhật Khắc Tiệp, Lê Hà chia sẻ: "I love you Vũ Khắc Tiệp. Chúc anh tuổi mới mọi thứ đều thuận lợi nhé". Ngoài Khắc Tiệp, Lê Hà còn thân thiết với Ngọc Trinh. Cả hai từng cùng công ty của Khắc Tiệp. Sau The Face Vietnam 2016, Lê Hà giữ mối quan hệ thân thiết với huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Ở cuộc thi The Face Vietnam năm 2016, Lê Hà vào top 4 chung cuộc. “Gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp từng lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam 2014. Lê Hà có chiều cao 1m72, số đo ba vòng 88-62-90cm. Sau 2 lần sinh nở, nữ người mẫu gợi cảm, mặn mà hơn. Lê Hà khoe dáng nuột nà với váy bó sát xuyên thấu tại một sự kiện. Nữ người mẫu gây ấn tượng khi diện áo tắm gợi cảm. Để giữ vóc dáng thon gọn, Lê Hà thường xuyên tập luyện. Cô yêu thích các môn thể thao như pickleball, tennis. Học trò của Hồ Ngọc Hà ăn mặc sành điệu, thường xuyên đi du lịch, đánh golf. Cuộc sống sang chảnh của nữ người mẫu ở tuổi 32 gây chú ý. Lê Hà có hai con với Võ Trần Trung Hiếu - chủ một chuỗi cửa hàng trà sữa. Xem video: "Ngọc Trinh - Khắc Tiệp dùng trứng chơi đùa"

Năm 2013, khi 20 tuổi, người mẫu Lê Hà đầu quân cho công ty của Vũ Khắc Tiệp. Đến nay, cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với ông bầu. Dịp sinh nhật Khắc Tiệp, Lê Hà chia sẻ: "I love you Vũ Khắc Tiệp. Chúc anh tuổi mới mọi thứ đều thuận lợi nhé". Ngoài Khắc Tiệp, Lê Hà còn thân thiết với Ngọc Trinh. Cả hai từng cùng công ty của Khắc Tiệp. Sau The Face Vietnam 2016, Lê Hà giữ mối quan hệ thân thiết với huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Ở cuộc thi The Face Vietnam năm 2016, Lê Hà vào top 4 chung cuộc. “Gà cưng” của Vũ Khắc Tiệp từng lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam 2014. Lê Hà có chiều cao 1m72, số đo ba vòng 88-62-90cm. Sau 2 lần sinh nở, nữ người mẫu gợi cảm, mặn mà hơn. Lê Hà khoe dáng nuột nà với váy bó sát xuyên thấu tại một sự kiện. Nữ người mẫu gây ấn tượng khi diện áo tắm gợi cảm. Để giữ vóc dáng thon gọn, Lê Hà thường xuyên tập luyện. Cô yêu thích các môn thể thao như pickleball, tennis. Học trò của Hồ Ngọc Hà ăn mặc sành điệu, thường xuyên đi du lịch, đánh golf. Cuộc sống sang chảnh của nữ người mẫu ở tuổi 32 gây chú ý. Lê Hà có hai con với Võ Trần Trung Hiếu - chủ một chuỗi cửa hàng trà sữa. Xem video: "Ngọc Trinh - Khắc Tiệp dùng trứng chơi đùa"