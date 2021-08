Mắc sai lầm khi ăn cà chua, món ngon hóa "độc dược"

Ăn cà chua quá nhiều



Cà chua là thực phẩm dễ kết hợp với nhiều món ăn. Bởi thế nhiều bà nội trợ thường lạm dụng cho cà chua vào tất thảy món ăn hàng ngày. Tuy nhiên, đây là sai lầm khi ăn cà chua cực kỳ hại sức khỏe.

Lý do vì cà chua là một trong những thực phẩm giàu axit oxalic. Những axit này không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhưng việc hấp thụ thường xuyên axit oxalic vào cơ thể có thể gây nên bệnh sỏi thận. Ăn cà chua xanh Cà chua chín thì rất nhiều chất dinh dưỡng nhưng ngược lại nếu ăn chua xanh lại gây nguy hiểm cho sức khỏe. Bởi trong cà chua xanh có chứa số lượng lớn alkaloi, dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh như buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi… có thể đe dọa tính mạng. Ăn cà chua khi đói Chất pectin và nhựa phenolic chứa nhiều trong cà chua. Khi bạn ăn cà chua vào những lúc đói , những chất này có thể phản ứng với a-xít, ảnh hưởng lớn đến dạ dày. Dạ dày tiêu thụ những chất này có thể gây nên tình trạng nôn mửa, đau bụng. Chính vì vậy, bạn không nên ăn cà chua trong khi đói, nhất là đối với những trường hợp giảm béo với cà chua, cần phải cân nhắc kĩ lưỡng khi sử dụng. Ăn cà chua và dưa chuột cùng một lúc Cà chua và dưa chuột thường được kết hợp chung để làm món salad. Tuy nhiên, việc kết hợp hai loại quả này là hoàn toàn sai lầm bởi cà chua "đại kị" dưa chuột.

Dưa chuột chứa một loại enzyme catabolic, sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Trong khi đó, cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phân hủy và bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong dưa chuột.

Dùng cà chua nấu chín trong thời gian dài

Khi bạn sử dụng cà chua đã bị nấu chín kĩ hoặc để trong thời gian dài, dinh dưỡng và hương vị sẽ bị mất đi. Bên cạnh đó, nếu bạn ăn phải cà chua không còn chất dinh dưỡng có thể gây nên tình trạng ngộc độc thực phẩm, không tốt cho sức khỏe, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.

Những người không nên ăn cà chua

– Người bị gout: Những người bệnh gout có quá trình chuyển hóa purin bị rối loạn làm tăng acid uric trong máu. Cà chua là một thực phẩm tương đối nhiều purin. Vì thế, những người mắc bệnh gout không nên ăn cà chua.

– Người bị sỏi thận, thận yếu: Cà chua chứa nhiều vitamin C, khi vào cơ thể sẽ kết hợp với các chất uric, canxi làm thành kết tủa, gây ra sỏi thận, sỏi mật, co thắt túi mật, làm bệnh trầm trọng thêm.

Hơn nữa, khi thận yếu, chức năng lọc giảm nên có thể làm tăng kali huyết. Cà chua giàu kali làm tăng gánh nặng cho thận, tăng nguy cơ suy thận.

– Người hay lạnh bụng: Cà chua có tính mát nên những người kém ăn, hay bị lạnh bụng, đầy bụng thì không nên ăn nhiều.

– Người bị loãng xương: Thực phẩm có vị chua như cà chua sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng hấp thụ canxi trong cơ thể.